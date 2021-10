CM Group en Cheetah Digital fuseren om het nieuwe tijdperk van klantgerichte marketing vorm te geven

NASHVILLE, Tennessee, Oct. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CM Group , een portfolio van marketingtechnologiebedrijven gericht op digitale multichannel marketing, heeft vandaag zijn fusie met Cheetah Digital onder de naam CM Group bekendgemaakt. De fusie versterkt en verruimt zowel CM Group als Cheetah Digital op het gebied van e-mail, omnichannel, personalisatie en klantgetrouwheid. Het gezamenlijke bedrijf bezit een breed scala aan technologieën uit de Multichannel Marketing Hubs van het Gartner Magic Quadrant 2021, die de communicatie van marketeers met klantsegmenten via meerdere kanalen orkestreren.



Het bedrijf wil na de fusie sterk investeren in de hele portfolio om de meer dan 70.000 actieve klanten nieuwe producten te leveren. Marketeers zoeken steeds vaker oplossingen voor multi- en omnichanneltechnologie om aan de verwachtingen van moderne klanten te voldoen. Daarom gaat CM Group de primaire focus van e-mailmarketing uitbreiden naar algehele klantbetrokkenheid en marketeers mogelijkheden bieden om klanten te werven, te binden en te behouden via de kanalen die er het meest toe doen. De oplossingen in de Customer Engagement Suite van Cheetah Digital, waaronder Experiences, Personalization, Loyalty, en het Engagement Data Platform maken snellere innovatie van de bestaande producten van CM Group mogelijk, waardoor zowel grote als kleine klantorganisaties aan de eisen van moderne consumenten kunnen voldoen.

CM Group onderscheidt zich doordat alle negen producten gericht zijn op specifieke markten of marktsegmenten. De fusie met Cheetah Digital vergroot het bereik van CM Group in het segment van de grote ondernemingen. Belangrijke klanten van Cheetah Digital zijn onder andere Hilton, Neiman Marcus, Walgreens en Williams-Sonoma.

Dankzij het model van CM Group kunnen productontwikkeling en diensten afgestemd worden op de specifieke eisen van de verticale markten en segmenten van de belangrijkste klanten. Daardoor vormen de producten van CM Group een essentieel onderdeel van de marketingtechnologie. Met behulp van de innovatieve oplossingen van Cheetah Digital kunnen de merken van CM Group nieuwe verticale en gebruiksspecifieke producten leveren aan zowel kleine en middelgrote bedrijven als grote ondernemingen in belangrijke verticale markten, zoals retail, e-commerce, media, uitgeverijen, financiële dienstverlening, entertainment, reizen, horeca en meer.

"Onze fusie met Cheetah Digital betekent dat CM Group goed gepositioneerd is om te voldoen aan de behoeften van klanten van alle soorten en maten, en hun marketingtechnologiepartner kan blijven terwijl ze groeien door op het juiste moment de juiste technologie te leveren, afgestemd op hun branche en op de schaal waarop ze opereren", zegt Wellford Dillard, CEO van CM Group. "Door elk product van de CM Group onderscheidend en gericht te houden op specifieke verticale markten of marktsegmenten, kunnen we klanten betere oplossingen, expertise en resultaten leveren dan het grote aantal algemene oplossingen dat beschikbaar is."

"Het model van CM Group, gebaseerd op het motto 'de thuisbasis voor elke marketeer', is totaal uniek in onze branche en in de marketingtechnologie in het algemeen. Deze fusie biedt ons de mogelijkheid om de klanten binnen het portfolio van CM Group enorme innovatie te bieden door middel van een uitgebreid productaanbod. Met het momentum van onze 'innovatiemotor' bij Cheetah worden deze oplossingen verder ontwikkeld dan alleen e-mail om nieuwe waarde voor onze klanten te creëren", zegt Peter McCormick, Executive Chairman bij Cheetah Digital.

CM Group blijft zoeken naar mogelijkheden om innovatie te versnellen, bestaande productfunctionaliteit te vergroten en aanvullende technologieën toe te voegen via toekomstige bedrijfscombinaties, wat aanzienlijke voordelen oplevert voor marketeers en de organische groei van CM Group verder versnelt.

"Doordat de eisen van marketeers veranderd zijn en organisaties hun eigen gegevens als basis voor hun marketingstrategie gebruiken, bevindt CM Group zich in de perfecte positie om in de toekomst sterk te groeien. Hun unieke aanpak met een pakket zeer gespecialiseerde, datagestuurde oplossingen biedt een unieke kans om de toonaangevende leverancier van moderne marketingtechnologie te worden voor bijna elke organisatie ter wereld", zegt Adam Berger, Managing Director bij Insight Partners.

"Nu deze twee organisaties hun krachten bundelen, kan CM Group wereldleider worden op het gebied van klantenwerving, betrokkenheid, retentie en groei", zegt Sandy Gill, Managing Director bij Vector Capital. "Marketeers verwachten dat technologie van de volgende generatie speciaal is afgestemd op hun eisen. De strategie van CM Group voldoet echt aan de eisen van hun klanten en biedt tegelijkertijd nieuwe kansen om de groei te versnellen binnen het gefragmenteerde landschap van de marketingtechnologie."

De bestaande eigenaars van CM Group, waaronder Insight Partners, blijven meerderheidsaandeelhouder van het gezamenlijke bedrijf. Vector Capital, dat voorheen meerderheidsaandeelhouder van Cheetah Digital was, wordt een belangrijke minderheidsaandeelhouder van het gezamenlijke bedrijf.

Over Cheetah Digital

Cheetah Digital is een leverancier van cross-channel klantbetrokkenheidsoplossingen voor moderne marketeers. Met de Customer Engagement Suite van Cheetah Digital kunnen marketeers gepersonaliseerde ervaringen, cross-channel messaging en strategieën voor klantgetrouwheid creëren, ondersteund door een betrokkenheidsdataplatform dat kan worden opgeschaald om te voldoen aan de veranderende eisen van de hedendaagse consument. Veel van de beste merken ter wereld, waaronder Hilton, Neiman Marcus, Walgreens en Williams-Sonoma, vertrouwen op Cheetah Digital om hun omzet te verhogen, duurzame klantrelaties op te bouwen en een unieke waarde-uitwisseling te bieden gedurende de hele levenscyclus van de klant. Ga voor meer informatie naar www.cheetahdigital.com.

Over CM Group

CM Group is een groep wereldwijde merken op het gebied van marketingtechnologie, waaronder Campaign Monitor, Emma, Vuture, Delivra, Liveclicker, Sailthru en Selligent. Met deze toonaangevende merken biedt CM Group een verscheidenheid aan excellente oplossingen die door marketeers op elk niveau kunnen worden gebruikt. CM Group is gevestigd in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee en heeft kantoren in Indianapolis, Los Angeles, New York City, Pittsburgh en San Francisco in de Verenigde Staten en in Australië, België, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Uruguay.

Over Insight Partners

Insight Partners is een toonaangevende, wereldwijde participatie- en durfinvesteerder die investeert in succesvolle, snelgroeiende technologie- en softwarestart-ups die transformatieve veranderingen in hun sector teweegbrengen. Het in 1995 opgerichte Insight Partners heeft wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en heeft via een reeks fondsen meer dan 30 miljard dollar aan kapitaaltoezeggingen binnengehaald. Insight zoekt, financiert en werkt succesvol samen met visionaire executives en biedt hen praktische software-expertise om succes op de lange termijn te bevorderen. Voor zijn mensen en zijn portfolio stimuleert Insight een cultuur rond de overtuiging dat succesvolle start-ups en groei kansen voor iedereen creëren. Ga voor meer informatie over Insight en al zijn investeringen naar Insightpartners.com of volg ons op Twitter via @insightpartners.

Over Vector Capital

Vector Capital in San Francisco is een toonaangevende, wereldwijde participatiemaatschappij die zich richt op transformatieve investeringen in technologie en technologische bedrijven. Het in 1997 opgerichte Vector beheert een kapitaal van ongeveer 4 miljard dollar via participatie- en kredietstrategieën van diverse investeerders, waaronder universitaire fondsen, stichtingen en financiële instellingen. Vector richt zich uitsluitend op investeringen binnen de technologiesector en heeft een succesvolle staat van dienst in het uitvoeren van buy-outs, carve-outs, herkapitalisaties, minderheids- en kredietinvesteringen. Met onze gedisciplineerde benadering van waardering en diepgewortelde operationele ervaring heeft Vector competitieve rendementen gegenereerd en een succesvol trackrecord van bijna 25 jaar opgebouwd. Meer informatie is beschikbaar op www.vectorcapital.com.

