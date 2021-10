CM Group et Cheetah Digital fusionnent pour définir la prochaine ère du marketing orienté client

NASHVILLE, Tennessee, 21 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CM Group , un portefeuille de sociétés martech axées sur le marketing digital multicanal, a annoncé aujourd'hui sa fusion avec Cheetah Digital sous le nom de CM Group. La fusion étend et améliore la capacité de CM Group et de Cheetah Digital à proposer des solutions innovantes d’e-mail marketing, d'omnicanalité, de personnalisation et de fidélisation. La société fusionnée possèdera un large éventail de technologies multicanales orchestrant les communications marketing à destination des audiences clients faisant partie du “2021 Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs”.



Suite à la fusion, l'entreprise prévoit d'importants investissements dans l'ensemble de son portefeuille afin d'offrir de nouveaux produits à sa base de plus de 70 000 clients actifs. Alors que les marketeurs cherchent de plus en plus des solutions technologiques multi et omnicanales pour répondre aux attentes des clients d’aujourd’hui, CM Group élargira son champ d’action de l'e-mail marketing à l'engagement clients dans sa globalité et donnera aux spécialistes du marketing la capacité d'acquérir, d'engager et de retenir ses clients via les canaux qui comptent le plus. La solution Customer Engagement Suite de Cheetah Digital, incluant notamment les solutions Experiences, Personalization, Loyalty et Engagement Data Platform, permettront d'accélérer davantage le rythme des innovations au niveau des produits existants de CM Group, aidant ainsi les organisations de toutes tailles à répondre aux besoins des consommateurs.

Ce qui distingue CM Group, c'est que chacun de ses neuf produits se concentre sur des secteurs ou des segments de marché spécifiques. La fusion avec Cheetah Digital élargira la portée de CM Group dans le segment des grandes entreprises. Parmi les principaux clients de Cheetah Digital se trouvent Hilton, Neiman Marcus, Walgreens et Williams-Sonoma.

Le modèle de CM Group permet d'adapter le développement de produits et services aux besoins spécifiques de chacun de ses principaux secteurs d'activité et segments de clientèle, rendant ainsi les produits de CM Group essentiels à l'infrastructure martech. En s'appuyant sur les solutions innovantes de Cheetah Digital, les marques de CM Group pourront proposer de nouveaux produits verticaux correspondant à des cas d'utilisation spécifiques, à des marchés allant des petites et moyennes entreprises aux grandes entreprises dans des secteurs clés, notamment le secteur du retail, l'e-commerce, les médias, l'édition, les services financiers, les voyages et l'hôtellerie, le divertissement, les agences, etc.

« Notre fusion avec Cheetah Digital signifie que CM Group sera bien placé pour répondre aux besoins des clients de toutes tailles et de toutes formes. Et nous resterons leur partenaire de technologie marketing au fil de leur croissance, en fournissant la bonne technologie au bon moment, adaptée à leur secteur et construite pour l'échelle à laquelle ils opèrent », a affirmé Wellford Dillard, PDG de CM Group. « Grâce à des produits de CM Group distincts et axés sur des secteurs ou des segments de marché spécifiques, nous fournissons aux clients des solutions, une expertise et des résultats, supérieurs par rapport aux nombreuses solutions généralistes présentes sur le marché aujourd'hui. »

« Le modèle « home for every marketer » de CM Group est une approche totalement unique dans notre secteur et dans le domaine plus général des martech. Cette fusion nous offre la possibilité d'apporter d'immenses innovations aux clients du portefeuille de CM Group grâce à une gamme élargie de produits. Grâce à l'élan de notre « moteur d'innovation » chez Cheetah, nous continueront à développer ces solutions au-delà de l’e-mail afin d'apporter une nouvelle valeur nette à nos clients », a déclaré Peter McCormick, président exécutif de Cheetah Digital.

CM Group continuera à rechercher des opportunités d'accélérer l'innovation, d'améliorer les fonctionnalités des produits existants et d'ajouter des technologies complémentaires par le biais de futures combinaisons d'entreprises, pour apporter des avantages significatifs aux marketeurs et accélérer davantage la croissance organique de CM Group.

« Comme les besoins des marketeurs ont évolué et que les organisations se tournent vers leurs propres données pour établir leur stratégie marketing, CM Group est parfaitement positionné pour connaître une croissance spectaculaire à l'avenir. Son approche unique, avec une suite d'offres hautement spécialisées basées sur les données, crée une opportunité de devenir le principal fournisseur de technologie marketing de pointe pour presque toutes les organisations au monde », a déclaré Adam Berger, directeur général d'Insight Partners.

« Avec ces deux organisations qui unissent leurs forces, CM Group est prêt à devenir un leader mondial dans l'acquisition, l'engagement, la rétention et la croissance clients », a déclaré Sandy Gill, directeur général de Vector Capital. « Les marketeurs espèrent que la nouvelle génération de technologie correspondra spécifiquement à leurs besoins et CM Group suit une stratégie qui répond réellement aux besoins de leurs clients, tout en créant de nouvelles possibilités d'accélérer la croissance au sein d'un environnement martech fragmenté. »

Les propriétaires actuels, y compris Insight Partners, resteront actionnaires majoritaires de l'entreprise fusionnée. Vector Capital, qui était auparavant un actionnaire majoritaire de Cheetah Digital, deviendra un actionnaire minoritaire important de l'entreprise fusionnée.

À propos de Cheetah Digital

Cheetah Digital fournit des solutions d'engagement client cross-canal aux professionnels du marketing. La Customer Engagement Suite de Cheetah Digital permet aux marketeurs de créer des expériences personnalisées, des messages cross-canaux et des stratégies de fidélisation avec le concours de notre Engagement Data Platform. Entièrement évolutive, cette dernière peut s'adapter pour répondre aux besoins changeants du consommateur. Les plus grandes marques mondiales comme Neiman, Marcus, Walgreens et Williams-Sonoma ont déjà choisi Cheetah Digital afin d'accroître leur chiffre d'affaires, de nouer des relations clients pérennes et de proposer un échange de valeur unique tout au long du parcours client. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cheetahdigital.com/fr.

À propos de CM Group

CM Group est groupement de marques mondiales de technologie marketing, comprenant Campaign Monitor, Emma, Vuture, Delivra, Liveclicker, Sailthru et Selligent. En réunissant ces grandes marques, CM Group offre un éventail de solutions de classe mondiale qui peuvent être utilisées par les professionnels du marketing à tous les niveaux. Le siège social de CM Group se trouve à Nashville, dans le Tennessee ; le groupe possède des bureaux américains à Indianapolis, Los Angeles, New York, Pittsburgh et San Francisco, ainsi que des bureaux internationaux en Australie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en France et en Uruguay.

À propos d'Insight Partners

Insight Partners est une société internationale de capital-risque et de capital-investissement de pointe, qui investit dans des entreprises de technologie et de logiciels à forte croissance à l'origine de changements transformateurs dans leur secteur. Fondée en 1995, Insight Partners a investi dans plus de 400 entreprises dans le monde entier et a levé par le biais d'une série de fonds plus de 30 milliards de dollars en engagements de capitaux. La mission d'Insight est de trouver, financer et travailler efficacement avec des dirigeants visionnaires, en leur fournissant une expertise en logiciels pour favoriser la réussite à long terme. L'ensemble de son personnel et du portefeuille d'Insight encourage une culture axée sur la conviction que les entreprises ScaleUp et la croissance créent des opportunités pour tous. Pour en savoir plus sur Insight et sur tous ses investissements, rendez-vous sur le site insightpartners.com ou suivez @insightpartners sur Twitter.

À propos de Vector Capital

Vector Capital est une société internationale de capital-investissement de premier plan, basée à San Francisco, qui se concentre sur les investissements transformateurs dans les technologies et les entreprises axées sur les technologies. Fondé en 1997, Vector supervise via ses stratégies de capital-investissement et de crédit environ 4 milliards de dollars de capitaux provenant de divers investisseurs, notamment des fonds de dotation universitaires, des fondations et des institutions financières. Vector se focalise exclusivement sur les investissements dans le secteur des technologies et s'est forgé une solide expérience en matière de rachats, de scissions, de recapitalisations, d'investissements minoritaires et de crédits. Grâce à notre approche disciplinée de la valorisation et à notre vaste expérience opérationnelle, Vector a généré des rendements concurrentiels et fait ses preuves sur près de 25 ans de réussite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.vectorcapital.com.

