Wi-Fi Alliance®提高了延迟敏感型Wi-Fi应用程序的一致性服务质量

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得克萨斯州奥斯汀, Oct. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi CERTIFIED QoS Management™ 是Wi-Fi Alliance®的一项认证计划，能够让家庭、公共场所和企业环境实现更细粒度的服务质量（QoS）管理，以进一步改善用户的延迟敏感型实时应用体验，并有助于确保Wi-Fi®和5G网络的一致性QoS处理。Wi-Fi QoS Management™的标准化机制允许在Wi-Fi和蜂窝网络之间实现差异化流量优先级排序，从而提升低延迟和低抖动要求型应用程序的用户体验。Wi-Fi QoS Management增强了基于IP的语音传输、视频会议、互动游戏、X现实 (XR) 、物联网（IoT）和医疗监控功能。



Wi-Fi Alliance营销副总裁Kevin Robinson表示：“如今，Wi-Fi在为家庭和企业环境提供必要用例方面发挥着重要作用。基于Wi-Fi的实时双向通信应用程序出现了前所未有的增长，Wi-Fi QoS Management提供确定性连接，即使在密集或具有挑战性的环境中，也能够使企业、服务提供商和用户顺畅使用延迟敏感型应用程序。此外，随着更多5G网络的部署，Wi-Fi QoS Management将有助于确保Wi-Fi和蜂窝网络的流量管理一致性。”

Wi-Fi QoS Management有四大核心功能，包括：

流分类服务（SCS）： 能够对特定的IP流（包括流入和流出5G核心网络的IP流）进行分类和Wi-Fi QoS处理，使游戏、语音和视频等敏感流量能够优先于批量数据流量。

能够对特定的IP流（包括流入和流出5G核心网络的IP流）进行分类和Wi-Fi QoS处理，使游戏、语音和视频等敏感流量能够优先于批量数据流量。 镜像流分类服务（MSCS）： 使客户端设备能够请求接入点利用QoS镜像对下行链路IP数据流进行特定的QoS处理。

使客户端设备能够请求接入点利用QoS镜像对下行链路IP数据流进行特定的QoS处理。 差异化服务编码点（DSCP）映射： 能够在Wi-Fi和有线网络上统一QoS处理，以帮助实现端到端一致性，并允许网络管理员配置特定的QoS策略。

能够在Wi-Fi和有线网络上统一QoS处理，以帮助实现端到端一致性，并允许网络管理员配置特定的QoS策略。 差异化服务编码点（DSCP）策略：通过特定上行IP流DSCP策略实现动态客户端配置，使其能够标记不同的DSCP值，进一步改善XR等低延迟要求应用程序的使用体验。

混合型员工构成正变得日趋普遍，使得依赖优质Wi-Fi、运用视频会议或网络电话等工具提供最佳用户体验的协作技术重新受到人们的重视。此外，XR技术有望以更加丰富的经验改进教育、引导、医疗保健和其他高级用例，从而弥合现实与虚拟世界之间的差距。要满足这些高级用例的需求就必须运用一致的QoS处理，其中大多数用例都需要跨Wi-Fi、有线和蜂窝等多个网络的数据流动。Wi-Fi QoS Management可提供所需机制，让客户应用程序能够请求QoS处理，并让网络管理员实施QoS策略。这些机制允许用户设备和接入点根据流量类型进行差异化优先级排序。结果是，用户获得稳健的服务交付和更高质量的Wi-Fi功能，包括实时和沉浸式应用程序的更佳体验，以及在线游戏或访问互动云和边缘服务时减少延迟和抖动。

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