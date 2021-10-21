Wi-Fi Alliance® 提高對延遲敏感的 Wi-Fi® 應用的一致服務品質

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德州奧斯汀, Oct. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi CERTIFIED QoS Management™ 是 Wi-Fi Alliance® 的一項認證計劃，允許在家用、公共和企業環境中提供更精細的服務品質 (QoS) 管理，透過對延遲敏感的實時應用來進一步改善用戶體驗，並幫助確保跨 Wi-Fi® 和 5G 網絡的一致 QoS 處理。Wi-Fi QoS Management™ 的標準化機制允許在 Wi-Fi 和蜂窩網絡之間區分優先流量，從而為需要低延遲和低抖動的應用加強用戶體驗。Wi-Fi QoS Management 可增強 IP 語音、視像會議、互動遊戲、延展實境 (XR)、物聯網 (IoT) 和醫療監控。



Wi-Fi Alliance 市場推廣高級副總裁 Kevin Robinson 表示：「如今，Wi-Fi 在家用和企業環境的基本用例方面發揮著強大的作用。Wi-Fi 的實時雙向通訊應用出現了前所未有的增長，而 Wi-Fi QoS Management 可提供穩定連接，即使在密集或具有挑戰性的環境中，也允許企業、服務供應商和使用者享受對延遲敏感的應用。此外，隨著更多 5G 網絡的部署，Wi-Fi QoS 管理將有助確保跨 Wi-Fi 和蜂窩網絡的流量管理一致。」

Wi-Fi QoS Management 共有四個核心功能，包括：

串流分類服務 (SCS)： 支援對特定 IP 流向（包括進出 5G 核心網絡的流向）進行分類和 Wi-Fi QoS 處理，從而允許遊戲、語音和影片等敏感流量優先於批量數據流量。

支援對特定 IP 流向（包括進出 5G 核心網絡的流向）進行分類和 Wi-Fi QoS 處理，從而允許遊戲、語音和影片等敏感流量優先於批量數據流量。 鏡像串流分類服務 (MSCS)： 使客戶裝置能夠請求接入點，以使用 QoS 鏡像對下行鏈路 IP 數據流應用特定的 QoS 處理。

使客戶裝置能夠請求接入點，以使用 QoS 鏡像對下行鏈路 IP 數據流應用特定的 QoS 處理。 差分服務代碼點 (DSCP) 映射： 在 Wi-Fi 和有線網絡之間調整 QoS 處理，以幫助實現端到端的一致性，並允許網絡管理員配置特定的 QoS 政策。

在 Wi-Fi 和有線網絡之間調整 QoS 處理，以幫助實現端到端的一致性，並允許網絡管理員配置特定的 QoS 政策。 差分服務代碼點 (DSCP) 策略：支援使用針對特定上行鏈路 IP 流量的 DSCP 策略動態配置客戶端，允許標記不同的 DSCP 值，並進一步改善延展實境等需要低延遲的應用體驗。

混合工作模式正變得越來越普遍，因而令業界重新重視協作技術，這些技術依靠高質素的 Wi-Fi 為視像會議或 IP 語音等工具提供最佳使用體驗。此外，延展實境技術有望透過改善教育、入職培訓、醫療和其他具有更豐富體驗的高級用例來彌合現實世界和虛擬世界之間的差距。一致的 QoS 處理策略對滿足這些高級用例的需求不可或缺，其中大多數需要數據流量來穿越多個網絡，包括 Wi-Fi、有線和蜂窩網絡。Wi-Fi QoS Management 提供的機制允許客戶應用請求 QoS 處理，並為網絡管理員實施 QoS 政策。這些機制允許使用者裝置和接入點根據流量類型執行不同的優先排序。這會帶來強大的服務交付和更高質素的 Wi-Fi，包括更好的實時和沉浸式應用體驗，以及減少網上遊戲或存取互動式雲端和邊緣服務時的延遲和抖動。

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