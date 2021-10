Les Thés DAVIDsTEA élargissent leur programme d’abonnement pour répondre à la nouvelle demande

English French

MONTRÉAL, 21 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont heureux d’annoncer l’élargissement de leur Club de dégustation de thés, le populaire programme d’abonnement de la marque. En effet, les clients de partout en Amérique du Nord peuvent dorénavant choisir parmi quatre thèmes différents offerts en ligne dès maintenant à davidstea.com.

Les Thés DAVIDsTEA ont lancé leur première formule d’abonnement au printemps 2021. Mettant en vedette une sélection de thés choisis avec soin, Le Club de dégustation de thés vise à aider les buveurs de thé à découvrir de nouvelles saveurs Les Thés DAVIDsTEA. Il offre également un accès exclusif à des mélanges de thé qui ne sont pas encore offerts au grand public, en plus d’un accès privilégié à de nouveaux mélanges Les Thés DAVIDsTEA avant leur lancement. Le Club de dégustation de thés permet aussi aux membres de la communauté du thé de connecter entre eux au moyen d’un groupe Facebook réservé aux membres. L’abonnement donne également accès à du contenu exclusif grâce à un livret numérique écoresponsable et, à compter de 2022, tous les envois seront expédiés exclusivement dans des enveloppes postales compostables. D’une valeur de plus de 50 $, chaque envoi peut être acheté pour 35 $, livraison comprise.

S’appuyant sur le succès de l’abonnement original « Sélections de David » et tenant compte des commentaires des clients désirant des options de personnalisation, Les Thés DAVIDsTEA lancent maintenant trois options additionnelles à son offre d’abonnement : Biologique, contenant uniquement des thés en feuilles certifiés biologiques; Sans caféine, une formule parfaite pour toute la famille; et Du jardin à la tasse, mettant en vedette les meilleurs thés classiques d’origine unique.

« Nous voulions offrir un programme d’abonnement avec des options qui conviendraient à vraiment tout le monde. En plus de nos quatre options d’abonnement, nous avons également identifié deux nouvelles façons de faire découvrir à tous de nouveaux thés », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez les Thés. « Avec l’abonnement Payez au fur et à mesure, les clients reçoivent un envoi tous les trois mois, et avec notre généreux Abonnement d’un an, nous offrons une année complète d’envois saisonniers en une seule facturation – la formule parfaite pour offrir en cadeau pour les fêtes », a-t-elle ajouté.

Inscrivez-vous au programme de fidélité gratuit de la marque, Grand buveurMC, afin de choisir une, deux ou même les quatre options d’abonnement, offertes en ligne à davidstea.com pour les clients du Canada et des États-Unis.

Découvrez nos options d'abonnement des fêtes



Sélections de David : Mettez-vous dans l’ambiance avec les mélanges festifs préférés de notre équipe.

Mettez-vous dans l’ambiance avec les mélanges festifs préférés de notre équipe. Sans caféine : Ne craignez plus la frénésie des fêtes. Ces thés relaxants et apaisants sont tout ce dont vous avez besoin pour tomber dans les bras de Morphée.

: Ne craignez plus la frénésie des fêtes. Ces thés relaxants et apaisants sont tout ce dont vous avez besoin pour tomber dans les bras de Morphée. Biologique : Sirotez les bienfaits apaisants de thés faits d’ingrédients naturels et biologiques. Parce qu’après tout, c’est la saison pour vous gâter.

Sirotez les bienfaits apaisants de thés faits d’ingrédients naturels et biologiques. Parce qu’après tout, c’est la saison pour vous gâter. Du jardin à la tasse : Découvrez une gamme de qualité supérieure de thés d’origine unique sélectionnés exclusivement par nos experts du thé.

Suivez Les Thés DAVIDsTEA sur Instagram (@davidstea), Facebook (@davidstea), et TikTok (@davidstea_official) pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes – et ne craignez rien, on ne gâchera pas la surprise!

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des images, veuillez communiquer avec :

Sarah Vincent, spécialiste Relations publiques et partenariats, Les Thés DAVIDsTEA

pr@davidstea.com

Lyla Radmanovich, PELICAN PR

514 845-8763

media@rppelican.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cceef8c7-6cb0-402f-8037-261efddd7b30