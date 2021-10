Wraptor innove sur le salon Santexpo

L’éditeur Wraptor, concepteur de solutions digitales dédiées aux professionnels de santé, annonce sa participation au salon Santexpo qui se déroulera du 8 au 10 novembre 2021. À cette occasion, Wraptor mettra en avant ses solutions qui permettront à ses clients de lancer avec succès leurs projets de modernisation IT en totale conformité avec les orientations réglementaires à venir.

Seront notamment présentées différentes applications qui sont d’ores et déjà utilisées à grande échelle par de nombreux établissements de santé : cliniques, GHT, Ephad, ARS, etc. Dans ce contexte, les visiteurs pourront découvrir les nouvelles versions des solutions EAI Jeebop et de messagerie sécurisée MSSpro qui permettront de s’appuyer sur un SI performant et conforme aux directives du Segur de la Santé.

Un focus spécifique sur le DMP sera aussi réalisé avec la présentation de cas d’usage mettant en avant comment les solutions de l’éditeur permettent de mener à bien son projet sous différents aspects : interopérabilité, échanges sécurisés, alimentation du DMP, connexion avec des applicatifs métiers tierces…

À travers ces différents outils et de nombreux retours d’expérience, Wraptor est donc un partenaire clé pour les professionnels de santé qui doivent faire évoluer leur SI en respectant les réglementations en vigueur. Pour rencontrer les équipes de Wraptor, rendez-vous sur le stand E54.