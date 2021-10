Le Pacte canadien sur les plastiques annonce un plan d’action révolutionnaire à l’échelle de l’industrie pour gérer la question des déchets plastiques

English French

OTTAWA, 21 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, plus de 70 entreprises, organisations et gouvernements leaders se sont rassemblés pour publier un plan d’action ambitieux visant à éliminer les déchets plastiques par le biais du Pacte canadien sur les plastiques. Feuille de route pour 2025 : Plan d’action conjoint pour développer une économie circulaire des emballages plastiques représente une collaboration au sein de la chaîne de valeur sans précédent, unissant des acteurs clés par une vision commune : une économie circulaire des emballages plastiques au Canada et un plan ciblé pour mener des changements concrets d’ici 2025.



La feuille de route a été développée grâce à l’implication des principales organisations de l’industrie, non gouvernementales et du secteur public, dont des marques, des détaillants, des recycleurs, des producteurs de résine, des organismes à but non lucratif, des associations, des gouvernements et d’autres encore qui, ensemble, représentent plus du tiers des emballages plastiques sur le marché au Canada. Ces principales organisations collaborent pour l’accomplissement d’une économie circulaire des plastiques où nous éliminons les plastiques inutiles et innovons pour que les plastiques dont nous avons réellement besoin puissent être réutilisés, recyclés ou compostés afin d’être conservés dans l’économie et hors de l’environnement.

« Notre approche “extraction-fabrication-déchet” vis-à-vis des plastiques n’est plus viable. Les emballages plastiques sont un élément essentiel du quotidien, ils sont hautement performants, légers et abordables. Or, actuellement, plus de 85 % de ce que nous produisons chaque année au Canada n’est utilisé qu’une seule fois et termine dans des décharges ou dans l’environnement », indique George Roter, directeur général du PCP. « Les Canadien·ne·s, nos gouvernements et nos entreprises en ont assez des déchets plastiques. La feuille de route est conçue pour aborder ce problème rapidement et collectivement. Elle présente à la fois des actions commerciales individuelles coordonnées et les changements systémiques nécessaires en un seul programme, avec des objectifs ambitieux pour 2025. »

La feuille de route présente une vue d’ensemble de ce qui est nécessaire pour agir résolument et de ce qui peut être fait ensuite pour parvenir à une économie circulaire des emballages plastiques grâce à trois priorités stratégiques d’ici 2025 :

Réduire, réutiliser, collecter : Éliminer les plastiques inutiles et difficiles à recycler. Stimuler l’innovation des modèles de réutilisation et de recharge. Innover pour empêcher les déchets d’être créés en premier lieu. Améliorer les systèmes de collecte et de recyclage.



Optimiser le système de recyclage : Déterminer des normes pour la conception des emballages afin d’améliorer leur recyclabilité. Investir dans de nouvelles infrastructures. Aborder les problèmes liés à l’offre et à la demande pour incorporer des résines recyclées. S’assurer qu’une politique gouvernementale est en place et bien conçue.



Utiliser les données pour améliorer le système dans son ensemble : Créer des définitions normalisées et des pratiques de mesure. Stimuler les investissements pour de meilleures données et une meilleure surveillance en temps réel.

Présentement, nous jetons des matériaux de valeur et perdons énormément de matière entre les plastiques générés et ceux qui sont collectés, triés et réellement recyclés. L’innovation dans la technologie et les modèles commerciaux qui seront générés par la réalisation d’une économie circulaire des emballages plastiques produira une valeur économique, créera des emplois et positionnera les entreprises canadiennes de manière concurrentielle.

« Collaborer est essentiel pour créer un futur sans déchets plastiques. L’effort multipartite mené pour le développement de la feuille de route du PCP me donne la confiance que nous pouvons désormais franchir les étapes essentielles pour favoriser et créer une économie circulaire des plastiques », précise David Hugues, président et directeur général de The Natural Step Canada. « Nous sommes heureux de travailler aux côtés d’autres partenaires du PCP et d’organisations leaders au sein de la chaîne de valeur des plastiques au Canada pour transformer nos objectifs ambitieux en actions et accomplir plus ensemble que n’importe quelle organisation agissant seule. Il s’agit de problèmes systémiques qui exigent des solutions systémiques. »

Le PCP suit les ambitieux précédents établis dans les feuilles de route d’autres pactes du réseau Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur pour orienter et apporter des réponses harmonisées au niveau mondial au problème posé par la pollution et les déchets plastiques. La feuille de route accélèrera les progrès vers les quatre objectifs du PCP pour 2025 liés à la pollution et aux emballages plastiques. Les partenaires du PCP devront rendre des comptes annuellement. Les voici :

Définir une liste des emballages plastiques à déterminer comme problématiques ou inutiles et prendre des mesures pour les éliminer; Concevoir 100 % des emballages plastiques pour qu’ils soient réutilisables, recyclables ou compostables; Recycler ou composter effectivement 50 % des emballages plastiques; Garantir 30 % de contenu recyclé sur tous les emballages plastiques.

La feuille de route jouera un rôle central permettant d’unir les parties prenantes pour se rapprocher d’une économie circulaire des emballages plastiques. Le PCP est impatient de collaborer avec des partenaires existants et nouveaux pour stimuler la collaboration nécessaire à ce changement essentiel et invite d’autres parties de la chaîne de valeur à rejoindre le PCP pour participer à ce travail important.

Pour lire la feuille de route du Pacte canadien sur les plastiques, veuillez consulter roadmap.plasticspact.ca/fr .

Ressources médiatiques :

À propos du Pacte canadien sur les plastiques

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) s’attaque à la pollution et aux déchets causés par les plastiques en tant que plateforme collaborative multipartite menée par l’industrie au sein de la chaîne de valeur. Le PCP rassemble des partenaires unis par une vision commune : la création d’une économie circulaire au Canada permettant de conserver les déchets plastiques dans l’économie et hors de l’environnement. Lancé en janvier 2021, il unit plus de 70 entreprises, le gouvernement, des organisations non gouvernementales et d’autres acteurs clés de la chaîne de valeur des plastiques au niveau local autour d’objectifs clairs et réalisables d’ici 2025. Le PCP est membre du réseau Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur . Il fonctionne comme une initiative indépendante de The Natural Step Canada , un organisme de bienfaisance national avec plus de 25 ans d’expérience dans le progrès de la science, de l’innovation et du leadership stratégique visant à favoriser une économie forte qui prospère dans les limites de la nature. Pour en savoir plus : www.plasticspact.ca | @CanadaPact

Les partenaires du Pacte canadien sur les plastiques

Alberta Beverage Container Recycling Corporation (ABCRC); Bimbo Canada; Bioform; BOSK Bioproduits; Association canadienne des boissons; Association canadienne pour le recyclage des contenants de boissons; Association canadienne des eaux embouteillées; Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL); Canadian Stewardship Services Alliance Inc. (CSSA); La Société Canadian Tire; Circular Economy Leadership Canada; Circular Innovation Council; Groupe d’action plastiques circulaires; Ville d’Edmonton; Ville de Toronto; AgriRÉCUP; Club Coffee; Coca-Cola Canada; Colgate-Palmolive Company; Communauté métropolitaine de Montréal (CMM); Council of the Great Lakes Region; Groupe CSA; Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC); Danone Canada; Fondation David Suzuki; Divert NS; Éco Entreprises Québec; EFS-plastics; Emterra Group; Enerkem; Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); Food, Health & Consumer Products of Canada; Fraser Plastics; GDI Packaging Solutions; General Mills; Gouvernement de la Colombie-Britannique; GS1 Canada; HypoIndustries Ltée.; Ice River Sustainable Solutions; Institut international du développement durable (IIDD); Keurig Dr. Pepper Canada; Kimberly-Clark; Kraft Heinz Canada; Produits Kruger; Les Compagnies Loblaw Limitée; Maple Leaf Foods; Mars Canada; Merlin Plastics; Région métropolitaine de Vancouver; Mondelēz; Multi-Material Stewardship Manitoba (MMSM); Conseil national zéro déchet; Nature’s Touch; Nestlé Canada; NOVA Chemicals Corporation; Ocean Wise; PAC Packaging Consortium; Pollution Probe; Polytainers; Primo Water North America; Pyrowave; Reckitt Benckiser Canada; Recycling Council of Alberta; Recycling Council of British Columbia; Conseil canadien du commerce de détail; Return-It; Ryse Solutions; Save-On-Foods; Institut pour l’IntelliProspérité; SPUD; Tempo Plastics; Terracycle; The Natural Step Canada; Unilever Canada; Walmart Canada; Wentworth Technologies.