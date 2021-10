Gérer la mobilité : un sujet stratégique

Le digital fait désormais partie de notre quotidien et nous amène à être hyper connectés. Dans ce contexte, l’un des défis des entreprises est de permettre à leurs collaborateurs de rester connectés en tous lieux, mais aussi de maitriser leurs coûts. En effet, dans de nombreux cas, un véritable casse-tête peut se poser, notamment au regard des situations de type événementielles. Alors, comment faire ? Comment les directions achats peuvent-elles gérer ces situations de manière agile ?

Intégrer la dimension temporaire

Bien sûr, nous pourrions être tentés d’évoquer le traditionnel partage de connexion depuis nos smartphones pour nous connecter rapidement à Internet depuis nos Laptops par exemple. Si cette situation peut avoir du sens pour quelques heures ou pour répondre à quelques mails, elle n’est absolument pas raisonnable ni viable dans des situations provisoires plus durables. Nous pouvons par exemple évoquer de nombreux cas d’usage comme une connexion internet temporaire ou nomade, sur un navire, un chantier BTP ou un salon.

On comprend donc ici parfaitement que les notions de dimensionnement, de performance et de sécurité sont stratégiques et qu’il est fondamental de pouvoir s’appuyer sur des dispositifs de connexion professionnels éprouvés. C’est un axe clé que les directions achats doivent prendre en considération dans leurs achats télécoms. A priori évident, l’on constate pourtant que ce sujet est souvent peu pris en compte et pose de véritables challenges une fois que les déploiements doivent être faits. Cela se traduit souvent par des achats à la hâte de prestations et d’équipements peu adaptés et souvent très onéreux.

La montée en puissance des technologies 4G Wifi

Les points évoqués précédemment mettent donc clairement la nécessité de concevoir son projet mobile/nomade de manière professionnelle et industrielle. Sur ce point, une approche semble aujourd’hui se développer à large échelle : le recours à des routeurs 4G Wifi. Bien sûr, le seul choix de la technologie ne suffit en aucun cas. Il convient avant tout d’analyser la volumétrie des abonnements et des consommations réelles de données, de sélectionner du matériel adapté aux sites et aux collaborateurs, de déployer ensuite des cartes et des équipements, puis de gérer la supervision du dispositif et de définir des systèmes d’alerte de consommation.

On notera également que ce type d’approche qui s’appuie sur des cartes SIM multiopérateurs permet de maitriser ses coûts et de ne pas être confronté aux problématiques de Roaming. Au final, les directions Achats sont en mesure d’équiper les équipes nomades de solutions sur mesure, performantes, et de maîtriser leurs budgets télécom.

Jérôme Chachuat chez Move & Connect