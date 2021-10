Avis aux médias : La présidente du Congrès du travail du Canada Bea Bruske disponible pour parler des prestations d’urgence

OTTAWA, 21 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présidente Bea Bruske est à la disposition des médias aujourd’hui pour parler de la nécessité urgente de prolonger les soutiens d’urgence pour les travailleuses et travailleurs touchés par la pandémie.



Les demandes d’assurance-emploi ont augmenté alors que le variant Delta continue d’affecter des points chauds dans tout le pays et les chaînes d’approvisionnement sont toujours perturbées. Cela signifie qu’il est essentiel que le gouvernement prolonge immédiatement les mesures de soutiens d’urgence après la date limite de samedi.

« J’ai eu l’occasion plus tôt cette semaine de faire part de nos préoccupations directement à la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland. Je lui ai expliqué qu’il est d’une importance cruciale que le gouvernement continue à protéger les travailleurs et travailleuses en ces temps difficiles », déclare Mme Bruske.

« La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence les inégalités qui existent au Canada et nous ne devons pas les oublier en ce moment. Nous exhortons le Parlement à reprendre ses travaux dès que possible et à prendre des mesures pour assurer que la relance soit axée sur des emplois décents pour tous et l’atténuation des inégalités », poursuit Mme Bruske.

