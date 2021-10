Très bonne performance du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, stable sur un an et en croissance de +7,4% par rapport au 3ème trimestre 2019

English French

Très bonne performance du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, stable sur un an et en croissance de +7,4%1&2 par rapport au 3ème trimestre 2019

C hiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2021 à 1 85 4 M€, quasi stable à -0 , 3 % en données publiées et à -0 , 5 % en données comparables 2 par rapport au 3 ème trimestre 2020

C hiffre d’affaires des 9 premiers mois 2021 en hausse de +12 , 7 % 2 par rapport à 2020 et en hausse de + 9 , 3 % 1 & 2 par rapport à 2019

Poursuite de la croissance du e-commerce sur le 3 ème trimestre dans un contexte d’ouverture de tous les magasins , avec un poids des ventes en ligne de près de 26% sur les 9 premiers mois 2021

Valorisation des engagements environnementaux, sociaux et sociétaux de Fnac Darty avec un score V.E ( Moody’s ESG Solutions ) de 54/100, en progression de +6 points sur un an

Croissance du chiffre d’affaires 2021 attendue très légèrement supérieure à +5%2 par rapport à 2020 et résultat opérationnel courant 2021 attendu dans le haut de la fourchette 260-270M€





Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré : « Le groupe a réalisé une très bonne performance commerciale sur ce trimestre portée par un marché qui reste très dynamique, et une accélération continue de nos ventes en ligne. Notre positionnement commercial couplé à l’agilité dont nous avons fait preuve, devraient nous permettre de conserver une bonne disponibilité et qualité de l’offre produits et services pour la fin d’année, période cruciale pour le Groupe. Au même moment, nos efforts en matière d’engagements sociaux et environnementaux, récompensés par la nouvelle notation extra-financière Vigeo Eiris, constituent un marqueur de notre identité en tant que leader de la consommation durable. »

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2021 ET CUMULÉ SUR 9 MOIS 2021

T3 2021 Variations vs T3 2020 9M 2021 Variations vs 9M 2020



en M€ Réelles



Données comparables2



en M€ Réelles



Données comparables2



France et Suisse 1 539 0,1% -0,2% 4 418 13,9% 13,6% Péninsule Ibérique 165 1,1% 0,8% 450 11,8% 11,2% Belgique et Luxembourg 150 -5,6% -5,5% 451 5,9% 5,8% Groupe 1 854 -0,3% -0,5% 5 319 13,0% 12,7%



FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2021

BONNE R ESISTANCE DES VENTES AU TROISIEME TRIMESTRE 2021

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 1 854 millions d’euros au 3ème trimestre 2021, en légère baisse de -0,5% en données comparables3 et de -0,3% en données publiées. Cette performance résulte de la poursuite de la croissance des ventes en ligne alors que les magasins affichent un léger recul pénalisé par un effet de base de comparaison très élevé en lien avec la réouverture des magasins post 1er confinement qui avait particulièrement soutenu la croissance des ventes l’année dernière. Ce trimestre, l’ensemble des magasins du Groupe sont restés ouverts. L’instauration du pass sanitaire dans certains centres commerciaux de plus de 20 000 m² a en revanche continué à pénaliser le trafic en magasins, malgré le nombre limité de magasins Fnac et Darty concernés à l’échelle du Groupe. Les magasins Nature & Découvertes, fortement présents dans les centres commerciaux, ont davantage été impactés par cette mesure.

Sur les neuf premiers mois 2021, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 5 319 millions d’euros, en hausse de +12,7% en données comparables3 et de +13,0% en données publiées.

Par catégorie de produits sur le trimestre, le gros et le petit électroménager affichent un recul de leur chiffre d’affaires lié à une base de comparaison très élevée en 2020, mais un niveau de ventes supérieur à 2019. Les ventes de produits techniques sont stables portées par la bonne dynamique des segments de la téléphonie, avec notamment le fort engouement pour l’iPhone 13 sorti un mois avant le précédent modèle l’année dernière, la télévision et le son qui compensent le retrait de la photo et de l’informatique fortement pénalisé par un effet de base de comparaison très élevé.

Dans l’ensemble des régions, les produits éditoriaux ont bénéficié d’une bonne croissance de l’audio, du gaming et du livre, principalement liée à une hausse des ventes de BD et mangas portée notamment par l’impact positif du Pass Culture4 en France.

Enfin, la catégorie diversification affiche une forte croissance tirée par la mobilité urbaine, les segments jeux & jouets et maison & design.

Les services affichent, quant à eux, une très bonne performance de Darty Max qui poursuit son déploiement, toutefois compensée notamment par un ajustement d’une partie de l’offre sur la marketplace suite à des tensions sur le marché des produits techniques, notamment de la téléphonie, et au changement récent de la réglementation européenne.

Par région, au cours du trimestre, les ventes du segment France-Suisse s’établissent à 1 539 millions d’euros et affichent un léger recul à -0,2% en données comparables3 malgré un effet de base de comparaison très élevé. Les ventes e-commerce restent en croissance sur le trimestre. Le trafic en magasin se normalise progressivement même s’il reste toujours en retrait, notamment pénalisé ce trimestre par l’instauration du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux.

L’électroménager affiche un recul de ses ventes pénalisé par un effet de base de comparaison très élevé et par l’absence de canicule qui avait particulièrement stimulé les ventes de la catégorie l’année dernière. La performance des produits techniques reste solide, tirée par la téléphonie, la télévision et le son alors que les segments de la photographie et de l’informatique sont en recul. Les produits éditoriaux affichent une forte croissance des ventes de livres, audio et de gaming. Les livres ont bénéficié de la poursuite du déploiement du Pass Culture4 et d’une bonne dynamique de ventes de BD et mangas.

Le segment diversification reste en croissance, grâce à une bonne dynamique de la mobilité urbaine, maison & design et jeux & jouets.

Sur les neuf premiers mois de l’année, la zone France-Suisse affiche un chiffre d’affaires en hausse de +13,6% en données comparables5 à 4 418 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires de la Péninsule Ibérique s’établit à 165 millions d’euros au troisième trimestre 2021, en hausse de +1,1% en données publiées et +0,8% en données comparables5. Dans un contexte de levée progressive des restrictions sanitaires où seules des jauges de trafic ont perduré au cours du trimestre, la zone a bénéficié d’une bonne dynamique de ventes en magasins. Dans un contexte de pression concurrentielle toujours soutenue, l’Espagne affiche une bonne performance des produits éditoriaux, de la téléphonie et des services. Le Portugal a, quant à lui, bénéficié d’une croissance de ses ventes en ligne et d’une solide dynamique de la téléphonie, du son, du livre, du gaming et des services.

Sur les neuf premiers mois de l’année, la Péninsule Ibérique affiche une croissance de son chiffre d’affaires de +11,2% en données comparables5 à 450 millions d’euros.

Enfin, le chiffre d’affaires de la zone Belgique-Luxembourg s’établit à 150 millions d’euros, en baisse de -5,6% en données publiées et de -5,5% en données comparables5. Pour rappel, la zone avait bénéficié d’une très forte dynamique de ses ventes au 3ème trimestre 2020 dans un contexte de réouverture des magasins post premier confinement et de périodes de canicule qui avaient soutenu les ventes d’électroménager l’année dernière. Ce trimestre, la zone a enregistré une solide croissance des produits éditoriaux, portée par le livre, l’audio et le gaming, et des catégories de diversification qui ont été plus que compensées par le recul de l’électroménager, des produits techniques et des services.

Sur les neuf premiers mois de l’année, la zone Belgique-Luxembourg affiche un chiffre d’affaires en hausse de +5,8% en données comparables5 à 451 millions d’euros.

PRINCIPALES AVANCEES OPERATIONNELLES DU TRIMESTRE

Un modèle omnicanal qui continue de se renforcer et de faire ses preuves

Dans un contexte de nette diminution des restrictions sanitaires dans l’ensemble des pays où le Groupe opère, la pertinence du modèle omnicanal est une nouvelle fois démontrée par la complémentarité des achats en ligne et en magasins. Les ventes en ligne s’affichent toujours en croissance ce trimestre, toutefois plus normalisée dans un contexte d’ouverture de l’ensemble du parc de magasins, avec un taux de Click & Collect qui reste élevé à 46% des ventes en ligne. Afin d’améliorer l’expérience d’achat, le Groupe a poursuivi le déploiement du retrait magasins effectué par un vendeur au sein de l’ensemble des magasins intégrés Darty, avec un objectif de déploiement dans l’ensemble des magasins Fnac intégrés d’ici la fin de l’année. De plus, la possibilité de faire une visio avec vendeur sur les sites e-commerce du Groupe a continué à être déployée dans les deux enseignes avec sa mise en place dans l’ensemble des magasins intégrés Darty ce trimestre.

Enfin, dans un monde de l’hyperchoix et en lien avec la raison d’être du Groupe « S’engager pour un choix éclairé et une consommation plus durable », la Fnac a récemment lancé L’Eclaireur Fnac https://leclaireur.fnac.com/, média digital au service de l’avis et du choix éclairé. L’objectif de ce nouveau média est d’accompagner les lecteurs à travers des contenus destinés à éclairer leurs avis et leurs choix sur les grandes thématiques liées aux univers de la culture et de la technologie. Cette plateforme sera alimentée par des contenus prescripteurs déjà existants comme ceux de la Claque Fnac ou du Labo Fnac, mais aussi de nouveaux contenus qui permettront d’intensifier les interactions avec les clients sur le web.

La pertinence du modèle omnicanal repose également sur un maillage territorial dense. Le Groupe a ouvert ce trimestre 14 magasins, dont 12 en franchise en France. La Fnac a ouvert 6 magasins au cours du trimestre, dont 5 en France et 1 en Espagne. Darty a ouvert 8 magasins en franchise en France. Au total, depuis le début de l’année, Fnac Darty a ouvert 32 magasins et dispose ainsi d’un parc de 936 points de vente, dont 370 franchises à fin septembre 2021. Le partenariat avec Manor en Suisse se déploie conformément aux attentes, avec l’ouverture de 9 shop-in-shops prévue d’ici la fin de l’année pour atteindre au total 27 shop-in-shops d’ici la fin du 1er semestre 2022. Ce partenariat contribuera notamment à renforcer la notoriété de Fnac en Suisse avec un maillage territorial plus dense, favorisant également le développement du Click & Collect.

Enfin, le Groupe a poursuivi le déploiement de son offre Darty Cuisine au cours du trimestre avec l’ouverture de 3 nouveaux espaces de vente, tous sous le format franchise. A fin septembre 2021, le Groupe dispose ainsi de plus de 180 points de vente Cuisine, dont 24 magasins exclusivement dédiés à cette offre.

Des actions sur la durabilité des produits et un engagement sociétal qui se poursuivent

Acteur solidaire, Fnac Darty accélère sur l’un des piliers clés de son plan stratégique Everyday en poursuivant ses actions pour augmenter la durée de vie des produits. Ainsi, au cours du trimestre, le Groupe, en tant que leader de la réparation en France, a publié son 4ème baromètre du SAV, outil incontournable d’information et de benchmark, qui offre la possibilité au consommateur de s’informer sur la durabilité et la fiabilité des produits et des marques, tout en permettant à l’industrie de faire un point sur l’allongement de la durée de vie des produits et d’identifier les marges de progrès en la matière. Cette année, ce sont 77 familles de produits qui ont été étudiées et analysées, contre 63 l’an dernier. La prise de conscience des enjeux de la durabilité s’accélère au sein de l’industrie avec une progression notable, cette année, de la disponibilité des pièces détachées.

Par ailleurs, afin d’encourager les consommateurs à davantage réparer leur produit, le Groupe a poursuivi l’expansion de son réseau WeFix, leader français de la réparation express de smartphones, avec l’ouverture de 6 nouveaux points de vente, ce qui porte le nombre total de points de vente à près de 140 à fin septembre 2021. Une nouvelle classe dédiée à la formation de techniciens a également ouvert au cours du trimestre avec un objectif d’atteindre 13 classes ouvertes en 2021. Ces formations visent à assurer la continuité de la qualité du service après-vente et répondre à un besoin croissant d’interventions à domicile, notamment depuis le lancement du service d’abonnement à la réparation Darty Max et la volonté de recruter 500 techniciens additionnels d’ici 2025 en complément des 2 500 techniciens actuels.

Enfin, le Groupe a poursuivi la mise en place de circuits œuvrant pour la revalorisation des produits afin de leur offrir une seconde vie. A cet égard, un partenariat avec la startup française La Bourse aux Livres a été conclu au cours du trimestre pour proposer un nouveau service qui permet de déposer ses anciens livres auprès des libraires Fnac afin qu’ils soient revendus au meilleur prix, renforçant ainsi l’offre de seconde vie du Groupe sur les produits culturels.

Des engagements ESG à nouveau reconnus pas les agences de notation extra-financière

L’ensemble des initiatives en matière de responsabilités sociétale et environnementale a été valorisé une nouvelle fois par les agences de notation extra-financière en 2021. Fnac Darty a ainsi vu sa note AA renouvelée par MSCI pour la 3ème fois consécutive. Le Groupe se situe dans le Top 17% de l’univers MSCI du secteur distribution spécialisée, avec un score de 7,8 sur 106.

Par ailleurs, Fnac Darty a intégré la catégorie « Robust » du classement de V.E (Moody’s ESG Solutions) avec un score de 54/100, en hausse de +6 points par rapport à 2020. L’ensemble des composantes E, S et G a progressé avec une hausse marquée sur la partie environnement (+14 points vs. 2020). Fnac Darty se classe 8ème parmi les 74 entreprises européennes de son secteur7 avec un score largement supérieur à la moyenne de secteur de 35/100.

TAUX DE MARGE BRUTE

Le taux de marge brute du Groupe est stable sur les neuf premiers mois de l’année par rapport à 2020. Hors impact de la billetterie, dont le redémarrage est très progressif conformément aux attentes, et effet dilutif technique de la franchise, le Groupe affiche un taux de marge brute en légère progression sur les neuf premiers mois de l’année par rapport à 2020.

PERSPECTIVES

Grâce à la solidité de ses capacités logistiques et digitales et la qualité de la relation avec ses fournisseurs dans un contexte de tensions sur la chaîne d’approvisionnement, Fnac Darty demeure confiant dans son exécution opérationnelle pour réussir les grands rendez-vous commerciaux de fin d’année, avec un niveau de stocks à fin septembre supérieur à fin septembre 2020. En effet, le Groupe pourra s’appuyer sur son agilité opérationnelle déjà démontrée et sa capacité à conclure des partenariats exclusifs pour assurer un bon niveau de disponibilité et une bonne qualité de son offre de produits et de services en cette fin d’année, clé pour le Groupe.

C’est pourquoi, sous réserve que la situation sanitaire ne se dégrade pas significativement dans les prochains mois, le Groupe attend pour l’année 2021 une croissance de chiffre d’affaires très légèrement supérieure à +5%8 par rapport à 2020 et un résultat opérationnel courant en haut de la fourchette de la guidance préalablement communiquée, entre 260 et 270 millions d’euros. Le Groupe restera également focalisé sur la maîtrise des coûts et la génération de cash-flow en ligne avec les objectifs du plan Everyday.

ANNEXES

PARC DE MAGASINS

31-déc.-20 Ouverture Fermeture 30-sept.-21 France et Suisse* 751 30 3 778 Traditionnel Fnac 95 1 0 96 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 29 1 1 29 Proximité Fnac 67 4 1 70 Connect Fnac 14 0 0 14 Darty 432 21 1 452 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes** 96 3 0 99 Dont magasins franchisés 339 27 1 365 Péninsule Ibérique 72 2 1 73 Traditionnel Fnac 50 2 1 51 Travel Fnac 2 0 0 2 Proximité Fnac 16 0 0 16 Connect Fnac 4 0 0 4 Dont magasins franchisés 5 0 0 5 Belgique et Luxembourg 85 0 0 85 Traditionnel Fnac*** 12 0 0 12 Proximité Fnac 1 0 0 1 Darty (Vanden Borre) 72 0 0 72 Groupe Fnac Darty 908 32 4 936 Traditionnel Fnac 157 3 1 159 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 31 1 1 31 Proximité Fnac 84 4 1 87 Connect Fnac 18 0 0 18 Darty 504 21 1 524 Fnac/Darty 1 0 0 1 Nature & Découvertes 96 3 0 99 Dont magasins franchisés 344 27 1 370

* Y compris 11 magasins étrangers Fnac : deux en Tunisie, trois au Maroc, un au Congo, un au Cameroun, deux en Côte d'Ivoire, deux au Qatar et deux magasins étranger Darty en Tunisie ; Y compris 17 magasins dans les DOM-TOM.

** Y compris quatre magasins en Belgique, un magasin au Luxembourg et huit franchises en Suisse. Nature & Découvertes et ses filiales sont dirigées depuis la France.

*** Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

D É FINITION DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES À DONNÉES COMPARABLES (TAUX DE CHANGE CONSTANT, PÉRIMÈTRE COMPARABLE ET À NOMBRE DE MAGASINS CONSTANT)

La variation du chiffre d’affaires à données comparables signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu, que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale) et que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 a été exclu. Cet indicateur permet de mesurer l’évolution du chiffre d’affaires hors effet de change, hors effet des périmètres de consolidation et hors effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre.

