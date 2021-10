ORAPI: Chiffre d'affaires du T3 2021 _ Signature de contrats majeurs _ Confirmation du recentrage stratégique

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 21 octobre 2021 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T3 2021

Signature de contrats majeurs

Confirmation du recentrage stratégique

En M€ T3 2021 T3 2020 T3 2019



9 mois 2021 9 mois 2020 9 mois 2019 Europe 51,1 63,3 51,9 164,1 194,9 169,1 Amérique du Nord 0,4 0,4 0,4 1,3 1,4 1,3 Asie et reste du Monde 2,1 1,9 2,5 5,9 7,1 7,5 Total à PCC* 53,7 65,6 54,8 171,4 203,5 177,8 Total courant 53,7 65,6 56,0 171,4 205,9 184,7

* Pour la comparabilité, compte de résultat retraité de la cession de la société DACD en 2019 et de la cession de la société Médilis en 2019 et en 2020

ORAPI réalise sur le 3ème trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 53,7 M€, portant le chiffre d’affaires sur 9 mois à 171,4 M€.

Après une année 2020 historique pour le Groupe, avec des demandes exceptionnelles de produits de désinfection - et surtout de gel hydroalcoolique - dûes à la crise sanitaire, ORAPI a réalisé un chiffre d’affaires sur le troisième trimestre 2021 de 53,7 M€ contre 65,6 M€ au T3 2020, soit -18,2% et 54,8 M€ au troisième trimestre 2019, soit -2,1% à PCC*. Le Groupe retrouve ainsi une activité « habituelle », qui reste toutefois marquée par un léger repli sous l’effet de la timide reprise de l’aéronautique, et des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

L’intensification des actions commerciales a d’ores et déjà porté ses fruits avec le renouvellement et la signature de contrats majeurs avec l’UGAP, les crèches People&Baby, ou encore InVivo, et le lancement d’innovations issues de la R&D telle que la crème hydroalcoolique hydratante.

Enfin, le recentrage stratégique du Groupe, accéléré avec la cession de PHEM le 30 septembre 2021 au groupe ARCOLE, améliore significativement la structure financière du Groupe et le dote de moyens conséquents pour son développement.

Au sein de la zone Europe, le niveau d’activité en France s’établit à 46,0 M€ au T3 et 147,6 M€ sur 9 mois.





Bien qu’en deçà du haut niveau constaté lors du pic de la crise sanitaire, la demande reste conséquente sur les produits de désinfection, témoignant d’une évolution sensible des modes de consommation, qui, si elle se confirme, pourrait être largement profitable pour le Groupe.

L’Europe du Nord présente un chiffre d’affaires de 3,2 M€ vs 3,4 M€ au T3 2020, impacté par le redémarrage progressif des industries.



L’Europe du Sud confirme son accélération, en enregistrant un chiffre d’affaires de 2 M€ sur la période. Il dépasse désormais largement le niveau de T3 2019, +25,9%, tiré par une solide dynamique d’activité en Espagne, +31,2%, et en Italie, +16%.





En Amérique du Nord, les ventes progressent de +5,6 % par rapport au T3 2020.







Au sein de la zone Asie & reste du Monde, après le ralentissement d’activité historique des ventes dans le secteur aérien, le Groupe confirme la multiplication de signaux positifs avec une activité portée à 2,1 M€ au T3 vs 1,8 M€ en 2020, soit +13,1% à PCC.





Dans un contexte économique toujours incertain, ORAPI enregistre peu à peu les premiers bénéfices de son redéploiement commercial.

A l’aune de ces indicateurs, le Groupe reste confiant dans l’exécution

de son plan 2021-2025.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

