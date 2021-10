BOLLORE : Information financière du troisième trimestre 2021

English French

BOLLORÉ







COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Information financière du troisième trimestre 2021 Le 21/10/2021





Forte progression du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2021 :

+22 % à périmètre et taux de change constants





Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2021 : 5 082 millions d’euros +22 % à périmètre et taux de change constants +25 % en données publiées



A fin septembre 2021 : 1 4 041 millions d’euros +15 % à périmètre et taux de change constants +15 % en données publiées







C hiffre d’affaires du troisième trimestre 20 2 1

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 du Groupe est en hausse de 22 % à 5 082 millions d’euros. Cette évolution intègre principalement :

Transport et logistique : +32 % grâce à la commission de transport qui bénéficie de la croissance d’activité dans le maritime et l’aérien et de la hausse des taux de fret, ainsi que des très bonnes performances des terminaux portuaires en Afrique ;

Logistique pétrolière : +52 % en raison de la hausse des prix des produits pétroliers et des volumes ;

Communication (Vivendi) : +10 % attribuable à Vivendi qui bénéficie notamment de la progression de Groupe Canal+ porté par l’international et Studio Canal, et de Havas Group en forte croissance ;

Stockage d’électricité et systèmes : +45 % bénéficiant de la hausse des ventes de batteries et de bus 12 mètres.





En données publiées, le chiffre d’affaires croît de 25 % par rapport à celui du troisième trimestre 2020. Il intègre 90 millions d’euros de variations de périmètre positives liées principalement à l’acquisition de Prisma Media.

Chiffre d’affaires à fin septembre 202 1

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires à fin septembre 2021 est en hausse de 15 % à

14 041 millions d’euros.

En données publiées, le chiffre d’affaires est en hausse de 15 %, compte tenu de 154 millions d’euros de variations de périmètre (notamment l’intégration de Prisma Media) et de -145 millions d’euros d’effets de change (traduisant une appréciation globale de l’Euro par rapport aux principales devises au cours des neuf premiers mois de l’année).









Évolution du chiffre d’affaires par activité





(en millions d’euros) 3ème trimestre Cumul 9 mois 2021 2020 Croissance Croissance 2021 2020 Croissance Croissance publiée organique publiée organique Transport et Logistique 1 901 1 420 +34% +32% 5 124 4 276 +20% +21% Logistique Pétrolière 610 401 +52% +52% 1 775 1 447 +23% +23% Communication (Vivendi) (1) 2 474 2 169 +14% +10% 6 866 6 288 +9% +8% Stockage d'Electricité et Systèmes 95 65 +46% +45% 268 187 +43% +43% Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 3 8 -60% -60% 8 21 -62% -62% Total 5 082 4 063 +25% +22% 14 041 12 220 +15% +15%

(1) A compter du 14 septembre 2021, Universal Music Group est présenté comme une activité cédée en application de la norme

IFRS 5. Le périmètre constant permet notamment de retraiter principalement l’impact de l’acquisition de Prisma Media le 31 mai 2021.

A périmètre et taux de change constants, comparés aux neuf premiers mois de 2020, les principaux secteurs ont évolué comme suit :

Transport et Logistique, Logistique Pétrolière :

le chiffre d’affaires de l’activité transport et logistique est de 5 124 millions d’euros, en hausse de 21 %. Il bénéficie de l’augmentation de l’activité de Bolloré Africa Logistics (+9 %) grâce aux bonnes performances des terminaux portuaires (notamment Abidjan Terminal en Côte d’Ivoire, Bénin Terminal, Conakry Terminal en Guinée, TICT au Nigeria, Freetown Terminal en Sierra Leone), à la reprise des activités de logistique et de manutention en Afrique et d’une légère hausse de l’activité ferroviaire.

Le chiffre d’affaires de Bolloré Logistics est en nette progression (+27 %) grâce à la poursuite de la croissance du transport maritime et aérien et à la hausse des taux de fret.

le chiffre d’affaires de la logistique pétrolière ressort à 1 775 millions d’euros, en hausse de 23 %, compte tenu de la forte hausse des volumes, ainsi que de la hausse des prix des produits pétroliers.

Communication (Vivendi) : le chiffre d’affaires s’élève à 6 866 millions d’euros, en croissance de +8 % à périmètre et taux de change constants et +9 % en données publiées par rapport à la même période de 2020. Cette augmentation résulte principalement de la progression de Groupe Canal+ (+5,4 %), porté par le développement à l’international et Studio Canal, d’Havas Group (+12 %) qui enregistre une croissance continue dans toutes les divisions sur l’ensemble des zones géographiques et enfin d’Editis (+22 %) dans un contexte de marché porteur depuis janvier 2021.

Stockage d’Électricité et Systèmes : le chiffre d’affaires des activités industrielles (stockage d’électricité, films plastiques, terminaux et systèmes spécialisés) est en croissance de 43 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2020. Cette croissance est portée par les ventes de batteries, l’accélération des ventes de bus et la progression des activités de films plastiques.





Faits m ar quants et évènements récents





S uccès de la cotation de Universal Music Group à Euronext Amsterdam

Le 14 septembre 2021, comme les actionnaires de Vivendi en ont été informés lorsqu’ils ont approuvé la décision de payer un dividende exceptionnel en nature de 5 312 millions d’euros sur les réserves existantes au 22 juin 2021, le Directoire de Vivendi a décidé d’associer ce dividende exceptionnel en nature à un acompte sur dividende en nature de 22 098 millions d’euros payé au regard du bilan intermédiaire au 30 juin 2021. L’addition de ces deux dividendes a permis la distribution en nature de 59,87 % du capital d’UMG aux actionnaires de Vivendi le 21 septembre 2021.

La décision du Directoire de Vivendi a fait suite à l’approbation par l’Autorité des marchés financiers néerlandaise (Stichting Autoriteit Financiële Markten) du prospectus publié par UMG N.V. relatif au projet d’admission aux négociations et à la cotation officielle de ses actions ordinaires à Euronext Amsterdam.

Le 21 septembre 2021, les titres UMG N.V. ont commencé à être négociés sur le marché réglementé d’Euronext Amsterdam. Compte tenu de leur cours de bourse d’ouverture de 25,25 euros, la capitalisation boursière d’UMG s’établit à 45,8 milliards d’euros.

A l’issue de cette opération, Vivendi conserve 10 % du capital d’UMG et le Groupe Bolloré en détient directement environ 18 %.

Programme de rachat d’actions

Entre le 2 août et le 15 octobre 2021, Vivendi a racheté 39,0 millions d’actions, soit 3,52 % du capital social, pour un montant global de 464 millions d’euros. Au 20 octobre 2021, Vivendi détient directement 59,7 millions de ses propres actions, soit 5,38 % du capital social.

Accord entre Vivendi et Amber Capital à propos de Lagardère

Le 14 septembre 2021, Vivendi a signé un accord sous conditions avec Amber Capital pour acquérir 25 305 448 actions de Lagardère SA détenus par Amber Capital au prix de 24,10 euros par action.

Comme annoncé le 15 septembre 2021, Vivendi a finalisé le 28 septembre 2021 l’acquisition d’une part minoritaire de ces actions détenues par Amber Capital à hauteur de 620 340 actions de Lagardère SA pour un montant de 15 millions d’euros. Au 30 septembre 2021, Vivendi détient 27,64 % du capital et 22,14 % des droits de vote théoriques de Lagardère SA.

L’acquisition du solde des actions d’Amber Capital sera réalisée d’ici au 15 décembre 2022, après qu’auront été obtenues les autorisations requises par la réglementation en vigueur pour la prise de contrôle susceptible de résulter de l’offre publique rendue obligatoire par cette acquisition. En attendant ces autorisations réglementaires, en contrepartie du nantissement des actions de Lagardère détenues par Amber Capital, Vivendi a consenti un gage-espèces d’un montant correspondant à leur valeur sur la base du prix de 24,10 euros, soit 595 millions d’euros.

En cas de réalisation de cette acquisition, Vivendi détiendra 45,1 % du capital et 36,2 % des droits de vote de Lagardère, franchissant ainsi en hausse les seuils de 30 % du capital et des droits de vote de Lagardère. Par voie de conséquence, un projet d’offre publique au même prix visant toutes les actions Lagardère non encore détenues par Vivendi sera déposé à titre obligatoire auprès de l’Autorité des marchés financiers conformément à la réglementation applicable.









Évolution du chiffre d’affaires par trimestre









(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 2021 2020 (1) 2020 2021 2020 (1) 2020 2021 2020 (1) 2020 Transport et Logistique 1 555 1 358 1 394 1 668 1 453 1 462 1 901 1 437 1 420 Logistique Pétrolière 565 630 631 600 413 415 610 401 401 Communication (Vivendi) (2) 2 094 2 062 2 102 2 298 2 024 2 017 2 474 2 243 2 169 Stockage d'Electricité et Systèmes 80 64 65 94 58 58 95 66 65 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 2 8 8 3 6 6 3 8 8 Total 4 296 4 122 4 200 4 662 3 953 3 957 5 082 4 154 4 063

(1) A périmètre et change constants

(2) A compter du 14 septembre 2021, Universal Music Group est présenté comme une activité cédée en application de la norme IFRS 5. Le périmètre constant permet notamment de retraiter l’impact de l’acquisition de Prisma Media le 31 mai 2021.

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Annexe

Reclassement du chiffre d’affaires d’Universal Music Group lié à l’application de la norme IFRS 5

(IFRS, non audité)

2021 1er semestre clos le

30 juin 2021



(en millions d'euros) 1er trimestre clos le

31 mars 2e trimestre clos le 30 juin Chiffre d'affaires (tel que publié) 6 102 6 683 12 786 Reclassement lié à l'application de la norme IFRS 5 pour UMG (1 806) (2 021) (3 827) Chiffre d'affaires (retraité) 4 296 4 662 8 959 2020 (en millions d'euros) 1er trimestre clos le 31 mars 2e trimestre clos le 30 juin 3e trimestre clos le 30 septembre 4e trimestre clos le 31 décembre Chiffre d'affaires (tel que publié) 5 966 5 646 5 915 6 582 Reclassement lié à l'application de la norme IFRS 5 pour UMG (1 766) (1 689) (1 852) (2 115) Chiffre d'affaires (retraité) 4 200 3 957 4 063 4 467 2020 (en millions d'euros) 1er semestre clos le

30 juin Neuf mois clos le

30 septembre Exercice clos le

31 décembre Chiffre d'affaires (tel que publié) 11 612 17 527 24 109 Reclassement lié à l'application de la norme IFRS 5 pour UMG (3 455) (5 307) (7 422) Chiffre d'affaires (retraité) 8 157 12 220 16 687

Pièce jointe