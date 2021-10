Neue Umfrage von Rackspace Technology unter IT-Führungskräften weltweit zeigt mangelndes Vertrauen und fehlende unternehmensinterne Ressourcen für den Umgang mit der wachsenden Zahl von Cyber-Bedrohungen

SAN ANTONIO, Oct. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Hälfte der IT-Führungskräfte weltweit gibt an, dass sie nicht „volles Vertrauen“ in ihre Fähigkeit haben, auf Daten-, Malware-Phishing-, Lieferketten-, Ransomware-, Cloud-, IoT- und Anwendungsangriffe zu reagieren, so eine neue weltweite Umfrage von Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), einem führenden Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen. Auf die Frage nach ihren Fähigkeiten zur Reaktion auf Angriffe gaben weniger als die Hälfte (45 %) der Befragten an, dass sie effektiv auf Vorfälle reagieren, Bedrohungen abmildern (43 %) oder die Art der Bedrohungen verstehen können, mit denen sie konfrontiert sind (42 %).



Die Umfrage unter 1.420 IT-Fachleuten zeigt auch eine weit verbreitete Unsicherheit darüber, ob Unternehmen über die nötigen Fachkräfte und Fähigkeiten verfügen, um die Herausforderungen der Cybersicherheit zu meistern. 86 % der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen nicht über die notwendigen Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügen, um auf die wachsende Zahl von Bedrohungen zu reagieren.

„Obwohl die meisten Teilnehmer unserer Umfrage angaben, dass sie auf Cyberangriffe ‚vorbereitet ‘ sind, besteht ein hohes Maß an Besorgnis darüber, ob sie in der Lage sind, den immer raffinierteren Gegnern wirksam zu begegnen“, so Jeff DeVerter, Chief Evangelist bei Rackspace Technology. „Darüber hinaus haben die zunehmende Nutzung der Cloud, des IoT und von Anwendungen sowie ein angespannter Bewerbermarkt und eine Zunahme von Remote-Arbeit – vor allem aufgrund der Pandemie – das Sicherheitsumfeld deutlich herausfordernder gemacht. Nur wenige Unternehmen verfügen tatsächlich über die Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, die einem modernen Cybersicherheitsmodell entsprechen.“

IT-Trends steigern die Cyber-Komplexität

Die Allgegenwärtigkeit der Cloud, DevOps-Methoden und die Verkürzung der Entwicklungszyklen sowie andere IT-Trends lassen den Umgang mit Cyberbedrohungen zu einer immer komplexeren Aufgabe werden. Als zentrale Herausforderungen nennt die Hälfte der Umfrageteilnehmer (49 %) das Wachstum in der Cloud und im IoT, gefolgt von neuen Bedrohungen und Angriffsmethoden (46 %) und dem Anstieg der Datenmengen, der digitalen Abläufe und der Remote-Arbeit (45 %), die zu mehr Möglichkeiten für Angreifer geführt hat.

48 % der Befragten geben an, dass ihre Fähigkeit, die Anwendungssicherheit in einer komplexeren Umgebung zu verwalten, durch neue Arbeitsweisen, einschließlich DevOps und agile Entwicklungsmethoden, beeinflusst wird. Zu den weiteren Faktoren gehören schnellere Release-/Bereitstellungszyklen (46 %), die Zunahme von Microservice-Anwendungsarchitekturen (46 %), Hybrid-/Multicloud-Umgebungen (46 %) und Container-Laufzeitumgebungen (44 %).

Bei der Frage nach der Art und den Zielen der Cyberangriffe, über die sie sich am meisten Sorgen machen, stehen Netzwerk-/Plattformangriffe (58 %) an erster Stelle, gefolgt von Angriffen auf Webanwendungen (52 %) und Angriffen auf Netzwerkbetriebssysteme (51 %). Die Hälfte (50 %) ist besorgt über Advanced Persistent Threats (APTs), 47 % über gestohlene Zugangsdaten und 41 % über die unberechtigte Offenlegung von Daten.

Probleme bei der Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte und bei der Personalbeschaffung

Mehr als die Hälfte (52 %) der Umfrageteilnehmer gibt an, dass sie Schwierigkeiten haben, Cybersecurity-Experten zu rekrutieren und zu halten, wobei die größten Qualifikationslücken in den Bereichen Cloud-Sicherheit (33 %) und Netzwerksicherheit (30 %) bestehen, die von den Befragten auch als die kritischsten Aufgaben bezeichnet werden. Unternehmensübergreifend nennen IT-Führungskräfte fehlendes Fachwissen (86 %), fehlende Ressourcen (81 %), fehlende Zeit (70 %) und fehlende Schulungsinformationen (63 %) als ihre größten Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit und Compliance.

Cloud-, Daten-, App-, Netzwerk- und Identitätszugriff werden am häufigsten von internen Mitarbeitern gehandhabt, während fast die Hälfte (49 %) die integrierte Risikosicherheit auslagert und (43 %) externe Partner mit der Unterstützung bei der Netzwerksicherheit beauftragt.

„Unternehmen, die Probleme in den Bereichen Fachwissen, Ressourcen und Zeit haben, zögern immer noch, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen“, fügt DeVerter hinzu. „Unsere Untersuchung zeigt, dass sie stattdessen hoffen, dass die Einbindung von Personalvermittlern und die Verbesserung der Ausbildung interner Mitarbeiter ihnen helfen wird, den Mangel an qualifizierten Fachkräften zu beheben.“

Klicken Sie hier, um die Infografik zur Umfrage How mature do IT leaders think they are when it comes to cloud security unter IT-Führungskräften weltweit anzusehen.

Methodik der Umfrage

Die Umfrage wurde von Coleman Parkes Research im September 2021 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Die meisten der befragten Unternehmen/Organisationen wurden vor dem Jahr 2000 gegründet, haben zwischen 101 und 999 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz zwischen 50 Mio. USD und 1 Mrd. USD. Außerdem beschäftigen sie zwischen zwei und 15 Mitarbeiter, die sich mit Cybersicherheit befassen, und geben 5 % bis 15 % ihres IT-Budgets für Cybersicherheit aus.

