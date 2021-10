Converge Technology Solutions Corp. obtient le statut de compétence en matière de migration Amazon Web Services

TORONTO et GATINEAU, Québec, 21 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (Converge ou l'Entreprise) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer l'obtention du statut de compétence en matière de migration Amazon Web Services (AWS). Cette désignation reconnaît la capacité de Converge à fournir une technologie et une expertise reconnues pour aider les clients à passer avec succès à AWS, y compris toutes les phases des projets de migration complexes, la découverte, la planification, la migration et les opérations.



AWS permet à toutes sortes d'entreprises, des jeunes pousses aux entreprises mondiales, de se doter de solutions évolutives, flexibles et rentables. Pour faciliter l'intégration et le déploiement de ces solutions, l'entreprise infonuagique a mis en place le Programme de compétence AWS en vue d'aider les clients à repérer, dans son réseau, les firmes partenaires d'experts-conseils en technologie possédant une vaste expérience et une grande expertise du secteur. L'obtention de ce statut de compétence permet à Converge de se distinguer en qualité de membre du réseau de partenaires AWS et, ainsi, de mettre en avant ses compétences techniques spécialisées et reconnues et sa réussite avérée auprès de clients, notamment en ce qui concerne l'évaluation et la prestation de services de migration vers le réseau informatique en nuage, les solutions d'informatique en nuage hybrides et les cas d'utilisation de la modernisation des applications. Pour recevoir cette désignation, les membres du réseau de partenaires doivent connaître AWS de manière approfondie et fournir des solutions de façon irréprochable.

« Converge tire une grande fierté d'avoir obtenu le statut de compétence en matière de migration AWS et de continuer à renforcer sa relation avec cette entreprise, déclare le chef de la direction de Converge, Shaun Maine. La pratique de complémentarité en matière d'analyse avancée de Converge et son expertise en développement d'applications sont à la base de sa philosophie " migrer pour moderniser ". La capacité de notre équipe à tirer parti de l'agilité, de l'étendue des services et du rythme d'innovation qu'offre AWS nous permet constamment de répondre au mieux aux besoins de nos clients en matière de migration. Ce statut reflète le travail acharné qu'a accompli Converge en matière de migration auprès d'AWS ».

Converge fait partie d'un groupe restreint de membres du réseau de partenaires AWS en Amérique du Nord qui ont obtenu un tel statut de compétence ainsi que celui en matière de services maîtres VMware Cloud sur AWS avec VMware. Converge peut fournir des services de conseil et de migration de bout en bout pour VMware Cloud sur AWS, y compris des services gérés.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. Les organisations régionales de services et de ventes de Converge proposent des services d'analyse avancée, de solutions en nuage et de cybersécurité à des clients de divers secteurs. L'Entreprise soutient ces solutions en proposant des prestations de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en matière de talents auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multifacettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com. Vous pouvez également consulter le site https://convergetp.com/aws-migrate-to-modernize/ ou https://convergetp.com/vmware-cloud-on-aws/ pour en savoir plus sur la démarche de Converge auprès d'AWS.



