Zoom被评为2021年UCaaS魔力象限领导者

加利福尼亚州圣何塞, Oct. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (纳斯达克股票代码:ZM)今天宣布,分析公司Gartner将Zoom评为2021年UCaaS魔力象限领导者。这是Zoom第二次获得Gartner UCaaS魔力象限提名(Zoom在2020年首次获得认可),也是其连续第二次被评为领导者。



该报告分析了UCaaS领域的14家公司,最终任命Zoom为领导者。

“我们很荣幸Gartner连续第二年将Zoom评为UCaaS魔力象限的领导者,”Zoom首席执行官Eric S. Yuan表示, “Zoom致力于提供顺畅、可靠和安全的技术,以赋能现代化、分布式的员工队伍。我们相信,这项认可的取得来自于我们UCaaS解决方案(包括Zoom Meetings、Zoom Chat和Zoom Phone)的便利性和可访问性。我们将继续努力满足当前和新出现的通信需求,造福我们全球各地的所有客户。”

如需阅读免费的《Gartner 2021年UCaaS魔力象限报告》副本,请访问 zoom.us/gartner 。

免责声明:

Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, Rafael Benitez, Megan Fernandez, Daniel O'Connell, Christopher Trueman, Pankil Sheth,2021年10月18日——For Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide report(统一通信即服务魔力象限全球报告)

Gartner和Magic Quadrant是Gartner, Inc.和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标,在本文中获准使用。保留所有权利。

Gartner不为其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务背书,也不建议技术用户只选择最高评级或获得其他称号的供应商。Gartner研究出版物内容由Gartner研究机构的意见构成,不应被解释为事实陈述。Gartner不提供与本研究相关的任何明示或暗示的保证,包括任何适销性或特定用途适用性的保证。

关于Zoom

Zoom以您为本。我们帮助您表达想法,建立沟通,在您能想象到的最大范围内打造未来。我们的无障碍通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台,自创立以来我们已经为创新设定了标准。正是因为这个原因,我们才能够成为大型企业、小型公司以及个人用户的直观、可扩展和安全的选择。Zoom成立于2011年,是一家上市公司(纳斯达克代码:ZM),总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问 zoom.com 并关注 @zoom 。