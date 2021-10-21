Zoom 獲選為 2021 年 Gartner® Magic Quadrant™「整合通訊即服務」的領導者

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加州聖荷西, Oct. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天宣佈，分析公司 Gartner 將 Zoom 評為 2021 年 Magic Quadrant「整合通訊即服務」(UCaaS) 的領導者。這是 Zoom 第二次獲 Gartner Magic Quadrant 選入 UCaaS 類別（第一次是 2020 年），以及連續兩次成為領導者。



該報告分析了 UCaaS 領域的 14 家公司，並評定 Zoom 為領導者。

Zoom 行政總裁 Eric S. Yuan 說：「我們很榮幸 Gartner 連續第二年將 Zoom 選為 Magic Quadrant UCaaS 類別的領導者。Zoom 致力提供無障礙、可靠和安全的技術，讓客戶採用現代、分佈式的工作方式。我們相信 Zoom 憑藉 UCaaS 解決方案，包括 Zoom Meetings、Zoom Chat 和 Zoom Phone 的便利和易用特色，獲評為領導者。我們將繼續努力，以滿足當前和新興的通訊需求，並為全球所有客戶帶來快樂。」

如欲閱讀 2021 年 Gartner Magic Quadrant UCaaS 類別免費報告，請瀏覽 zoom.us/gartner。

免責聲明：

Gartner，Magic Quadrant for Unified Communications as a Service， Worldwide，Rafael Benitez、Megan Fernandez、Daniel O'Connell、 Christopher Trueman、Pankil Sheth，2021 年 10 月 18 日 - For Magic Quadrant for Unified Communications as a Service 全球報告

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關於 Zoom

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