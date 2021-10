Zoom 獲選為 2021 年 Gartner® Magic Quadrant™「整合通訊即服務」的領導者

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加州聖荷西, Oct. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天宣佈,分析公司 Gartner 將 Zoom 評為 2021 年 Magic Quadrant「整合通訊即服務」(UCaaS) 的領導者。這是 Zoom 第二次獲 Gartner Magic Quadrant 選入 UCaaS 類別(第一次是 2020 年),以及連續兩次成為領導者。



該報告分析了 UCaaS 領域的 14 家公司,並評定 Zoom 為領導者。

Zoom 行政總裁 Eric S. Yuan 說:「我們很榮幸 Gartner 連續第二年將 Zoom 選為 Magic Quadrant UCaaS 類別的領導者。Zoom 致力提供無障礙、可靠和安全的技術,讓客戶採用現代、分佈式的工作方式。我們相信 Zoom 憑藉 UCaaS 解決方案,包括 Zoom Meetings、Zoom Chat 和 Zoom Phone 的便利和易用特色,獲評為領導者。我們將繼續努力,以滿足當前和新興的通訊需求,並為全球所有客戶帶來快樂。」

如欲閱讀 2021 年 Gartner Magic Quadrant UCaaS 類別免費報告,請瀏覽 zoom.us/gartner。

免責聲明:

Gartner,Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide,Rafael Benitez、Megan Fernandez、Daniel O'Connell、 Christopher Trueman、Pankil Sheth,2021 年 10 月 18 日 - For Magic Quadrant for Unified Communications as a Service 全球報告

Gartner 和 Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司在美國和國際的註冊商標,並在此獲許可使用。保留所有權利。

Gartner 並不認可於其研究出版物中描述的任何供應商、產品或服務,亦不建議技術使用者只根據最高評分或其他最高項目選擇供應商。Gartner 研究出版物包括 Gartner 的研究機構的意見,並不應構成事實陳述。Gartner 對此研究不作任何明示或暗示的保證,包括對適銷性或對特定目的適用性的任何保證。

關於 Zoom

Zoom 專為您而設計。我們可助您表達想法、與他人建立聯繫,並助您實現未來,只要您想像得到,就不受任何限制。我們的無障礙通訊平台是唯一以視像作為基礎的平台,自此之後,我們成功為創新樹立標準。正因如此,我們成為大型企業、小型企業和個人的直接、可擴展和安全的選擇。Zoom 成立於 2011 年,可公開交易 (NASDAQ:ZM),總部設於美國加州聖荷西。請瀏覽 zoom.com 並關注 @zoom 。