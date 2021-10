Association canadienne du vapotage : 100 experts en science et politique de la nicotine demandent à l'OMS de changer sa position sur le vapotage

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 21 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vapotage devant faire l'objet de discussions lors de la prochaine Conférence des Parties (COP9) à la CCLAT de l'OMS et de la Réunion des Parties (MOP2), 100 experts en science et politique de la nicotine ont écrit une lettre aux chefs de délégation pour demander à l'OMS de moderniser son approche de la politique du tabac.



Ces dernières années, l'OMS a doublé ses positions régressives sur le vapotage et la réduction des méfaits du tabac, allant jusqu'à récompenser le ministre indien de la Santé et du Bien-être familial, le Dr Harsh Vardan, pour avoir introduit une législation visant à interdire les e-cigarettes et les produits du tabac chauffés. Étant donné que l'Inde a le deuxième taux de tabagisme le plus élevé au monde, derrière la Chine, il est alarmant de voir l'OMS récompenser la restriction de l'accès à un produit efficace de réduction des méfaits.

Les restrictions concernant les produits de vapotage sont souvent justifiées par une politique prudente, les organismes de santé invoquant l'incertitude quant aux conséquences sanitaires à long terme du vapotage. Cependant, en ce qui concerne les résultats sanitaires inconnus, les auteurs de la lettre déclarent : "...nous devons également tenir compte de l'ensemble substantiel de preuves dont nous disposons et ne pas permettre qu'une prudence excessive ou des incertitudes résiduelles privent les fumeurs d'options prometteuses pour abandonner les produits combustibles dont nous savons avec certitude qu'ils sont mortels".

En outre, les auteurs citent le puissant essai rédigé par les 15 anciens présidents de la principale société académique, la Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT). Les auteurs de cet essai, qui comptent parmi les experts les plus crédibles de la lutte antitabac au monde, s'attaquent à de nombreuses perceptions erronées, notamment les risques relatifs, l'utilisation par les jeunes et l'effet de passerelle.

"Bien que les preuves suggèrent que le vapotage augmente actuellement l'abandon du tabac, l'impact pourrait être beaucoup plus important si la communauté de la santé publique accordait une attention sérieuse au potentiel du vapotage pour aider les fumeurs adultes, si les fumeurs recevaient des informations précises sur les risques relatifs du vapotage et du tabagisme et si les politiques étaient conçues en tenant compte des effets potentiels sur les fumeurs. Ce n'est pas ce qui se passe", ont déclaré les auteurs de Balancing Consideration of the Risks and Benefits of E-Cigarettes.

"Ce n'est pas le cas à l'OMS. Cela doit changer, si nécessaire, sous la direction des Parties, si l'OMS ne veut ou ne peut pas jouer ce rôle... Il est regrettable que l'OMS n'ait pas tenu compte de la possibilité de transformer le marché du tabac en passant de produits à haut risque à des produits à faible risque. L'OMS rejette une stratégie de santé publique qui pourrait éviter des millions de décès liés au tabagisme", ont déclaré les auteurs en réponse à l'extrait de l'essai de l'ancien président.

"Nous pensons qu'il est temps que la politique mondiale en matière de tabac s'appuie sur tout le potentiel de la réduction des méfaits du tabac. Nous espérons que la science de la santé publique, la politique et les communautés de praticiens convergeront vers un objectif commun pour atteindre les ODD et réduire la charge mondiale des maladies liées au tabac et de la mortalité prématurée aussi rapidement et profondément que possible", ont conclu les auteurs.

"De nombreux experts parmi les plus crédibles au monde s'expriment au plus haut niveau pour préconiser que le vapotage reste accessible aux fumeurs adultes. Les experts et la science ont été clairs : s'il est correctement soutenu, le vapotage pourrait prévenir la mort prématurée de millions de personnes dans le monde", a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de la CVA.

