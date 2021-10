OVHcloud : Exercice de l’option de surallocation pour un montant de 50 M€

English French

Exercice de l’option de surallocation pour un montant de 50 M€

Succès de l’introduction en Bourse d’OVHcloud, dont le montant final s’établit à 450 M€ - soit la plus importante opération dans le secteur des technologies sur Euronext Paris depuis 2014.





Roubaix, 21 octobre 2021 – OVH Groupe (« OVHcloud ») annonce aujourd’hui l’exercice de l’option de surallocation et publie le détail des opérations de stabilisation dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris.



Conformément aux dispositions du Règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et du Règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP PARIBAS (« BNP PARIBAS »), en sa qualité d’Agent Stabilisateur, indique avoir réalisé des opérations de stabilisation (telles que définies à l’article 3.2(d) du Règlement (UE) n° 596/2014) dans le cadre de la première admission aux négociations sur Euronext Paris des titres suivants :

Emetteur : OVH Groupe Titres : Actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 1 euro (ISIN : FR0014005HJ9) Taille de l’Offre : 21 621 621 actions ordinaires (hors exercice de l’option de surallocation) Prix de l’Offre : 18,50 euros par action ordinaire Marché : Euronext Paris Agent Stabilisateur : BNP PARIBAS

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 complétant le Règlement Abus de Marché par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, OVHcloud, sur la base des informations transmises par BNP PARIBAS, publie dans le cadre du présent communiqué les informations relatives aux opérations de stabilisation effectuées par BNP PARIBAS en tant qu’agent stabilisateur.

Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les fourchettes de prix suivantes :

Date des interven-tions Intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre d’actions Prix moyen de la transaction (en euros) Prix bas / Prix haut (en euros) Montant total (en euros) Marché



15/10/

2021 Exane BNP Paribas Achat 530 000 18,3547 17,90 / 18,50 9 727 991 Euronext Paris

Le présent communiqué est également publié pour le compte de BNP PARIBAS conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052.

Par ailleurs, BNP PARIBAS, en sa qualité d’Agent Stabilisateur, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, a exercé le 21 octobre 2021 le solde de l’option de surallocation, soit 2 713 244 actions existantes supplémentaires cédées par KKR et TowerBrook Capital Partners, au prix de l’offre, soit 18,50 euros par action, correspondant à un montant total d’environ 50,2 millions d’euros. Ceci met donc fin à la période de stabilisation qui avait débuté le 14 octobre 2021, après la diffusion du communiqué de presse par OVHcloud annonçant le résultat de l’offre.

En conséquence, le nombre total d’actions OVHcloud offertes dans le cadre de cette introduction en Bourse s’élève à 24 334 865 actions, portant ainsi la taille de l’offre à 450 millions d’euros au prix d’introduction en Bourse de 18,50 euros.

A la suite de l’exercice de l’option de surallocation, le flottant s’élève à 12,9% du capital d’OVHcloud. A l’issue de l’introduction en Bourse et de l’exercice de l’option de surallocation, la répartition du capital et des droits de vote d’OVHcloud s’établit comme suit :

Détention Actionnaires Nombre d’actions % du capital % des droits de vote Famille Klaba1................................ 18 196 292 9,7% 9,7% Digital Scale SAS2.......................... 25 980 191 13,8% 13,8% Yellow Source SAS2...................... 24 026 666 12,7% 12,7% Deep Code SAS3............................. 25 316 067 13,4% 13,4% Bleu Source SAS3........................... 24 026 666 12,7% 12,7% Innolys SAS4................................... 13 146 668 7,0% 7,0% Invest Bleu SAS………………... 432 433 0,2% 0,2% Total concert (famille Klaba et entités contrôlées par la famille Klaba)......................................... 131 124 983 69,6% 69,6% Spiral Holdings BV5...................... 14 523 570 7,7% 7,7% Spiral Holdings SCA6.................... 14 523 570 7,7% 7,7% Salariés et dirigeants anciens et actuels du groupe et administrateurs7............................. 4 025 728 2,1% 2,1% Flottant............................................ 24 334 865 12,9% 12,9% TOTAL........................................... 188 532 716 100,0% 100,0%

(1) La famille Klaba comprend MM. Henrik, Octave et Miroslaw Klaba et Mme Halina Klaba.

(2) Entités contrôlées par M. Octave Klaba et les membres de sa famille

(3) Entités contrôlées par M. Miroslaw Klaba et les membres de sa famille

(4) Entité détenue par MM. Octave et Miroslaw Klaba

(5) Entité détenue indirectement par des fonds d’investissement gérés ou conseillés par TowerBrook Capital Partners

(6) Entité détenue indirectement par des fonds d’investissement ou autres entités gérés ou conseillés par KKR

(7) Hors administrateurs représentant la famille Klaba, et y compris un administrateur n’ayant pas vocation à le demeurer à la date du règlement-livraison de l’introduction en Bourse

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

