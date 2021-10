John A. MacDonald devient président du conseil d’administration de Rogers Communications inc.

TORONTO, 21 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers a annoncé que John A. MacDonald agira à titre de président du conseil d’administration de Rogers Communications inc.



« C’est une période difficile pour la Société, et je tiens à réitérer au nom de la majorité des membres du conseil, notre appui et notre pleine confiance envers l’équipe de gestion et le chef de la direction de Rogers », a déclaré John A. MacDonald.

À compter d’aujourd’hui, Edward Rogers n’occupe plus le rôle de président et continuera de siéger au conseil à titre d’administrateur de l’entreprise. John A. MacDonald est membre du conseil d’administration de Rogers depuis 2012 et est administrateur principal et président du comité de gouvernance du Conseil de la Société.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.