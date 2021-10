GROUPE RENAULT: INFORMATION 3EME TRIMESTRE 2021

English French

LE 22 OCTOBRE 2021

Troisième trimestre 2021 : La priorité donnée à la valeur sur le volume permet d’optimiser le chiffre d’affaires dans un contexte fortement marqué par la crise des semi-conducteurs

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 9 milliards d’euros sur le trimestre, en repli de 13,4 % ( - 14 % à taux de change et périmètre constants 1 ) alors que les ventes mondiales baissent de 22,3 % à 599 027 véhicules .

- Renault Group poursuit sa politique commerciale initiée au troisième trimestre 2020 qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables et à un effet prix positif de près de 3 points sur le trime stre .

La gamme E-TECH 2 représente 31,3 % des ventes de véhicules particuliers de la marque Renault en Europe sur le trimestre . Le renouvellement de la gamme Dacia est un succès, porté par Nouvelle Sandero et Nouveau Duster. Sur le 3 e trimestre, Sandero est le véhicule le plus vendu en Europe, Duster est le SUV le plus vendu en Europe et les 2 modèles montent sur le podium des véhicules les plus vendus à particuliers en Europe ( Sandero 1 er et Duster 3 ème ).

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe à fin septembre est à un niveau record depuis 15 ans et représente 2,8 mois de ventes .

Le G roupe estime sa perte de production liée au manque de composants pour le troisième trimestre à environ 170 000 unités . En dépit d’une visibilité réduite pour le quatrième trimestre , le Groupe anticipe une perte proche de 500 000 véhicules sur l’année .

Malgré l ’augmentation de s pertes de production estimées pour l’année, Renault Group confirme sa guidance d’ atteindre un taux de marge opérationnelle Groupe pour l’année du même ordre qu’au premier semestre. Le G roupe vise également un f ree cash-flow opérationnel de l’Automobile, hors variation du besoin en fonds de roulement, positif sur l’exercice .

Renault Group confirme être en trajectoire pour atteindre son objectif CAFE3 2021.

« Les actions entreprises pour poursuivre la baisse des coûts et optimiser la valorisation de notre production nous permettent de confirmer notre guidance pour l’année en dépit de la détérioration de la disponibilité des composants au troisième trimestre et d’une visibilité réduite pour le quatrième trimestre », a déclaré Clotilde Delbos, Directeur financier de Renault Group.

RÉSULTATS COMMERCIAUX : FAITS MARQUANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Dans un contexte fortement perturbé par la crise des semi-conducteurs et des arrêts de production, Renault Group a vendu 599 027 véhicules au troisième trimestre 2021, soit une baisse de 22,3 % par rapport à 2020.

Les ventes du Groupe en Europe (53 % des ventes globales) sont en retrait de 26,3 %. Les ventes à l’international reculent de 17,3 %.

La baisse du chiffre d’affaires, limitée à -13,4 %, confirme l’impact positif de la politique commerciale du Groupe orientée vers une meilleure valorisation des ventes.

Marque Renault

La marque Renault a vendu 365 934 véhicules dans le monde, soit une baisse de 24,4 % par rapport au troisième trimestre 2020. Sur les cinq pays principaux d’Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni), la marque progresse sur les canaux de vente les plus rentables : la part des ventes à particuliers est en hausse de 6 points par rapport au troisième trimestre 2019, période d’avant crise.

En Europe, les ventes de véhicules particuliers E-TECH4 sont en hausse de 29 % et représentent 31,3 % des ventes du trimestre notamment grâce au succès du lancement d’Arkana, qui signe le retour réussi de la marque Renault sur le segment C avec plus de 40 000 commandes en 9 mois dont 56 % en version hybride E-TECH.

Les ventes de véhicules utilitaires dans le monde sont en hausse de 1,4 %, dans un marché en baisse de 11,2 %, grâce à la performance de Master et Trafic.

Marques Dacia et Lada

La marque Dacia a vendu 138 375 véhicules soit une baisse de 11,2 %. Dacia a toutefois surperformé le marché grâce au succès de Nouvelle Sandero, véhicule le plus vendu en Europe sur le 3e trimestre, et de Nouveau Duster, SUV le plus vendu en Europe sur le 3e trimestre. Dacia place les 2 modèles sur le podium des ventes à clients particuliers en Europe au 3e trimestre, avec Sandero voiture la plus vendue à clients particuliers et Duster 3e véhicule le plus vendu à particuliers.

Dacia Spring, véhicule électrique le plus abordable du marché européen, enregistre plus de 30 000 commandes depuis sa commercialisation récente auprès des clients particuliers.

Dacia a présenté son tout nouveau modèle 7 places familial et polyvalent, Jogger, dont les prises de commandes commenceront à la fin de l’année.

La marque Lada garde le leadership sur le marché russe malgré une baisse des ventes de 27,8 %. LADA Vesta et LADA Granta demeurent les véhicules les plus vendus sur ce marché.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRIMESTRE PAR SECTEUR OPERATIONNEL

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 8 987 millions d’euros en baisse de 13,4 % par rapport à l’année dernière. A taux de change et périmètre constants5, la baisse aurait été de 14 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 7 685 millions d’euros, en repli de 14,1 %.

Cette variation s’explique essentiellement par une baisse des volumes (-20 points). Cet effet volume provient principalement de la pénurie des semi-conducteurs et de la stricte politique commerciale.

Les effets de change sont positifs à hauteur de 0,3 point du fait de la réévaluation de certaines devises (Real brésilien, Livre sterling, Rouble russe).

L’effet prix, positif de 2,9 points, reflète la poursuite de notre politique privilégiant la valeur sur le volume des ventes. Cependant, il est impacté par une base de comparaison élevée à partir du troisième trimestre 2020 et par de moindres hausses de prix dans les marchés émergents en l’absence d’effets de change négatifs.

L’impact des ventes aux partenaires est négatif de -1,2 point. Il résulte principalement de la baisse des ventes de moteurs diesel à nos partenaires, eux aussi impactés par le manque de composants.

L’effet mix produit de +1,6 point reflète le succès du modèle Arkana lancé en début d’année et la bonne performance des véhicules utilitaires légers.

L’effet mix géographique de -1,4 point provient d’une baisse des ventes à l’international moins forte qu’en Europe.

L’effet « autres » affiche une contribution positive de 3,7 points largement liée au retraitement des ventes avec engagement de reprise, en baisse par rapport au troisième trimestre 2020.

La contribution d’AVTOVAZ au chiffre d’affaires du Groupe, en baisse de 19,0 %, s’établit à 537 millions d’euros sur le trimestre. A taux de change constants, la contribution d’AVTOVAZ aurait été en baisse de 23,9 %.

Les Services de mobilité contribuent pour 6 millions d’euros au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021.

Le Financement des ventes (RCI Bank & Services) réalise un chiffre d’affaires de 759 millions d’euros au troisième trimestre, stable par rapport au troisième trimestre 2020.

Au 30 septembre 2021, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) représentent 340 000 véhicules contre 470 000 à fin septembre 2020.

PERSPECTIVES 2021

Malgré l’augmentation des pertes de production estimées pour l’année, Renault Group confirme sa guidance d’atteindre un taux de marge opérationnelle Groupe pour l’année du même ordre qu’au premier semestre.

Le Groupe vise également un free cash-flow opérationnel de l’Automobile, hors variation du besoin en fonds de roulement, positif sur l’exercice.

Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(en millions d’euros) 2020 2021 Variation



2021/2020 1er trimestre Automobile hors AVTOVAZ 8 591 8 566 -0,3 % AVTOVAZ 701 685 -2,3 % Services de mobilité 6 5 -16,7 % Financement des ventes 827 759 -8,2 % Total 10 125 10 015 -1,1 % 2eme trimestre Automobile hors AVTOVAZ 7 136 11 773 +65,0 % AVTOVAZ 388 800 +106,2 % Services de mobilité 3 6 +77,8 % Financement des ventes 773 763 -1,3 % Total 8 300 13 342 +60,7 % 3eme trimestre Automobile hors AVTOVAZ 8 948 7 685 -14,1 % AVTOVAZ 663 537 -19,0 % Services de mobilité 5 6 +20,0 % Financement des ventes 758 759 +0,1 % Total 10 374 8 987 -13,4 % 9 mois cumulés Automobile hors AVTOVAZ 24 675 28 024 +13,6 % AVTOVAZ 1 752 2 022 +15,4 % Services de mobilité 14 17 +21,4 % Financement des ventes 2 358 2 281 -3,3 % Total 28 799 32 344 +12,3 %

Total des ventes du Groupe VP+VU par marque

3eme trimestre Cumul à fin septembre 2020 2021 % variation 2020 2021 % variation RENAULT VP 403 534 284 569 -29,5 1 027 490 988 761 -3,8 VU 80 260 81 365 +1,4 216 783 278 947 +28,7 VP+VU 483 794 365 934 -24,4 1 244 273 1 267 708 +1,9 RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 16 373 13 174 -19,5 69 515 40 082 -42,3 DACIA VP 147 235 130 131 -11,6 343 159 369 542 +7,7 VU 8 600 8 244 -4,1 23 696 31 602 +33,4 VP+VU 155 835 138 375 -11,2 366 855 401 144 +9,3 LADA VP 101 819 75 138 -26,2 249 677 283 345 +13,5 VU 4 616 2 494 -46,0 9 501 9 820 +3,4 VP+VU 106 435 77 632 -27,1 259 178 293 165 +13,1 AVTOVAZ VP 997 1 --- 9 517 183 --- ALPINE VP 348 668 +92,0 1 047 1 669 +59,4 JINBEI&HUASONG VP 313 17 -94,6 1 519 39 -97,4 VU 6 981 2 282 -67,3 17 910 15 669 -12,5 VP+VU 7 294 2 299 -68,5 19 429 15 708 -19,2 EVEASY VP 0 944 --- 0 2 281 --- RENAULT GROUP VP 670 619 504 642 -24,7 1 701 924 1 685 902 -0,9 VU 100 457 94 385 -6,0 267 890 336 038 +25,4 VP+VU 771 076 599 027 -22,3 1 969 814 2 021 940 +2,6

Les 15 principaux marchés du Groupe à fin septembre 2021

Volumes

Cumul 9 mois 2021 Part de marché

VP+VU

Evolution part

de marché

vs. 2020 VENTES (en unités) (en % ) (en points) 1 France 391 483 24,6 -1,8 2 Russie 367 348 29,2 -0,5 3 Allemagne 128 996 5,8 -0,4 4 Italie 117 227 9,0 -1,0 5 Brésil 95 920 6,6 -0,4 6 Turquie 86 894 15,6 -2,0 7 Espagne 84 785 11,0 -1,2 8 Inde 75 786 2,8 0,0 9 Maroc 52 125 39,6 -1,5 10 Royaume-Uni 51 186 3,2 -0,9 11 Corée du sud 42 803 3,4 -2,0 12 Belgique+Luxembourg 38 716 9,3 -2,4 13 Pologne 38 287 9,6 -0,9 14 Colombie 35 878 22,1 -0,4 15 Roumanie 33 957 33,3 -6,9

