Aéroports de Paris SA - Chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de 2021 porté par la reprise du trafic conformément aux prévisions du groupe

INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 20211

Tremblay-en-France, le 22 octobre 2021

Aéroports de Paris SA

Le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l'année 2021 est porté par la reprise progressive du trafic conformément aux prévisions du groupe

Chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP2

Trafic du Gr oupe ADP 3 : en hausse de + 14,5 %, à 104,9 millions de passagers sur les 9 premiers mois de l'année 2021, par rapport à la même période en 2020, s'établissant à 39,1 % du niveau des 9 premiers mois de l'année 2019 ; Trafic d e Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) : en baisse de - 5,5 %, à 26,3 millions de passagers sur les 9 premiers mois de l'année 2021, par rapport à la même période en 2020, s'établissant à 31,8 % du niveau des 9 premiers mois de l'année 2019 ;

en hausse de + 14,5 %, à 104,9 millions de passagers sur les 9 premiers mois de l'année 2021, par rapport à la même période en 2020, s'établissant à 39,1 % du niveau des 9 premiers mois de l'année 2019 ; Chiffre d'affaires consolidé : hausse de + 11,9 %, à 1 868 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2021, par rapport à la même période en 2020, du fait principalement de l'effet de la reprise du trafic sur le chiffre d'affaires de TAV Airports (+ 55,2 %) et d'AIG (+ 75,3 %). Les chiffres d'affaires des segments activités aéronautiques et immobilier restent stables, tandis que le chiffre d'affaires du segment commerces et services est en hausse de + 4,9 %, à 534 millions d'euros.

(en millions d'euros - sauf indications contraires) 9M 2021 9M 2020 2021/2020 Chiffre d'affaires 1 868 1 669 + 11,9 % Activités aéronautiques 687 686 + 0,1 % Commerces et services 534 509 + 4,9 % dont Société de Distribution Aéroportuaire 186 176 + 5,7 % dont Relay@ADP 21 17 + 22,7 % Immobilier 210 213 - 1,2 % International et développements aéroportuaires 488 334 + 46,2 % dont TAV Airports(1) 353 227 + 55,2 % dont AIG 106 60 + 75,3 % Autres activités 122 101 + 20,8 % Eliminations inter-segments (173) (174) - 0,2 % CA / Pax Paris (€)(2) 21,1 18,6 + 13,4 %

(1) Les comptes de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty ont été inclus dans les comptes consolidés de TAV Airports à compter de mai 2021 (sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir page 13 du communiqué des résultats semestriels 2021, publié le 28 juillet 2021).

(2) Chiffre d'affaires des boutiques côté pistes divisé par le nombre de passagers au départ (CA/Pax) à Paris.

Rappel des hypothèses et prévisions 2021 du Groupe ADP, inchangées depuis la publication des résultats semestriels 20214 :

Hypothèse de trafic du Groupe ADP en 2021 comprise entre 40 % et 50 % du trafic en 2019 ;

en 2021 comprise entre 40 % et 50 % du trafic en 2019 ; Hypothèse de trafic à Paris Aéroport en 2021 comprise entre 30 % et 40 % du trafic en 2019 ;

en 2021 comprise entre 30 % et 40 % du trafic en 2019 ; Prévision du ratio EBITDA / Chiffre d'affaires groupe , estimé entre 15 % et 20 % en 2021 ;

, estimé entre 15 % et 20 % en 2021 ; Montant des investissements annuels à Paris régulés et non régulés (hors investissement financier) en 2021-2022 entre 500 et 550 millions d'euros en moyenne par an ;

régulés et non régulés (hors investissement financier) en 2021-2022 entre 500 et 550 millions d'euros en moyenne par an ; Ratio dette financière nette / EBITDA de 6x à 7x d'ici fin 2022.

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris – Groupe ADP, a déclaré :

"Après un premier semestre 2021 encore fortement impacté par la persistance de la pandémie de Covid-19, la reprise du trafic s'est accentuée sur le 3ème trimestre de l'année, conformément aux prévisions du groupe, en se stabilisant à un niveau légèrement supérieur à 50 % comparé à celui de 2019. Le trafic du Groupe ADP est ainsi en hausse de + 14,5 % par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2020, avec un total de 104,9 millions de passagers, soit 39,1 % du trafic des 9 premiers mois de l'année 2019. Sur la même période, le trafic de Paris Aéroport est en légère baisse de - 5,5 %, avec 26,3 millions de passagers, soit 31,8 % du trafic des 9 premiers mois de l'année 2019. Le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l'année 2021 est en hausse de + 11,9 %, à 1 868 millions d'euros, du fait principalement de l'effet de la reprise progressive du trafic, plus soutenue à l'international, sur le chiffre d'affaires de TAV Airports et d'AIG. À Paris, le chiffre d'affaires des activités commerciales a été soutenu par un chiffre d'affaires par passager dans les boutiques côté piste en hausse de + 13,4 %, à 21,1 euros, confortant le groupe dans l'efficacité du modèle de ses commerces. S'agissant de certains des actifs internationaux du groupe, diverses actions se poursuivent, y compris dans le cadre d'arbitrages internationaux, vis-à-vis des contreparties impliquées dans le but de rétablir l'équilibre économique des projets. Le Groupe ADP poursuit ses efforts visant à stabiliser sa situation financière et conserve une trésorerie satisfaisante. Le Groupe ADP confirme ses hypothèses de trafic et prévisions pour l'année 2021."

Chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l'année 2021 – Evolution par segment

Activités aéronautiques – Plates-formes franciliennes

(en millions d'euros) 9M 2021 9M 2020 2021/2020 Chiffre d'affaires 687 686 + 0,1 % Redevances aéronautiques 341 338 + 0,8 % Redevances passagers 167 181 - 7,5 % Redevances atterrissage 99 93 + 6,5 % Redevances stationnement 74 64 + 15,7 % Redevances spécialisées 67 71 - 5,5 % Revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire 255 253 + 0,9 % Autres produits 24 24 - 0,3 %

Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires du segment Activités aéronautiques, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est stable à 687 millions d'euros. Il ne varie pas dans la même proportion que l'évolution du trafic de passagers à Paris Aéroport sur la période (- 5,5 %), du fait notamment de la hausse du produit de certaines redevances et de la rigidité des revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaires.

Le produit des redevances aéronautiques (redevances par passager, d'atterrissage et de stationnement) est stable, à 341 millions d'euros, du fait de la baisse de - 7,5 % du produit des redevances passagers, en lien avec la baisse du trafic passagers, compensée par la hausse de + 6,5 % du produit des redevances atterrissage, en lien avec la hausse des mouvements d'avions (+ 4,1 %), et la hausse de + 15,7 % du produit des redevances stationnement.

Pour rappel, l'évolution tarifaire moyenne des tarifs des redevances pour 2021 est de 2,2 % à compter du 1er avril 2021. L'intégration de la redevance informatique d'enregistrement et d'embarquement (système CREWS) à la redevance par passager à compter de la période tarifaire 2021-2022 n'a pas d'effet sur le niveau des tarifs.

Le produit des redevances spécialisées est en baisse de - 5,5 %, à 67 millions d'euros, en ligne avec la baisse du trafic de passagers.

Les revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaires sont stables à 255 millions d'euros.

Les autres produits, constitués notamment de refacturations à la Direction des Services de la Navigation Aérienne, de locations liées à l'exploitation des aérogares et d'autres prestations de travaux réalisées pour des tiers, sont stables à 24 millions d'euros.

Commerces et services – Plates-formes franciliennes

(en millions d'euros) 9M 2021 9M 2020 2021/2020 Chiffre d'affaires 534 509 + 4,9 % Activités commerciales 258 253 + 2,0 % Société de Distribution Aéroportuaire 186 176 + 5,7 % Relay@ADP 21 17 + 22,7 % Autres Boutiques et Bars et Restaurants 21 24 - 9,8 % Publicité 11 21 - 45,6 % Autres produits 18 15 + 17,4 % Parcs et accès 60 64 - 5,5 % Prestations industrielles 95 76 + 24,2 % Recettes locatives 90 88 + 2,7 % Autres produits 31 28 + 9,9 %

Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires du segment Commerces et services, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est en hausse de + 4,9 %, à 534 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des activités commerciales5 se compose des revenus perçus sur les boutiques côté pistes et côté ville, les bars et restaurants, les activités banques et change et les loueurs de voitures ainsi que le chiffre d'affaires lié à la publicité. Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires des activités commerciales est en légère hausse de + 2,0 %, à 258 millions d'euros.

Pour rappel, ce chiffre tient compte de l'intégration globale de Société de Distribution Aéroportuaire, dont le chiffre d'affaires s'élève à 186 millions d'euros, en hausse de + 5,7 % par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2020, et de Relay@ADP, dont le chiffre d'affaires s'élève à 21 millions d'euros, en hausse de + 22,7 % par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2020.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le CA/Pax6 des boutiques côté pistes s'établit à 21,1 euros, en hausse de + 13,4 % par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2020, malgré la fermeture des commerces non essentiels entre le 20 mars et le 19 mai 2021. Sur la même période, le CA/Pax au terminal 2EK de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle s'élève à 55,0 euros, en hausse de + 26,5 % par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2020, confortant le Groupe ADP dans l'efficacité du modèle de ses commerces.

Le chiffre d'affaires des parkings est en baisse de - 5,5 %, à 60 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des prestations industrielles (fourniture d’électricité et d’eau) est en hausse de + 24,2 %, à 95 millions d'euros.

Le produit des recettes locatives (locations de locaux en aérogares) est en hausse de + 2,7 %, à 90 millions d'euros.

Les recettes des autres produits (essentiellement constitués de prestations internes) sont en hausse de + 9,9 %, à 31 millions d'euros.

Immobilier – Plates-formes franciliennes

(en millions d'euros) 9M 2021 9M 2020 2021/2020 Chiffre d'affaires 210 213 - 1,2 % Chiffre d'affaires externe 173 177 - 1,9 % Terrains 83 89 - 6,8 % Bâtiments 56 51 + 9,6 % Autres 34 37 - 6,0 % Chiffre d'affaires interne 37 36 + 2,3 %

Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires du segment Immobilier, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est quasiment stable à 210 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires externe7 est en légère baisse de - 1,9 %, à 173 millions d'euros.

International et développements aéroportuaires

(en millions d'euros) 9M 2021 9M 2020 2021/2020 Chiffre d'affaires 488 334 + 46,2 % ADP International 130 103 + 25,7 % dont AIG 106 60 + 75,3 % dont ADP Ingénierie 18 31 - 42,8 % TAV Airports(1) 353 227 + 55,2 % Société de Distribution Aéroportuaire Croatie 5 4 + 29,0 %

(1) Les comptes de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty ont été inclus dans les comptes consolidés de TAV Airports à compter de mai 2021 (sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir page 13 du communiqué des résultats semestriels 2021, publié le 28 juillet 2021).





Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d’affaires du segment International et développements aéroportuaires s'élève à 488 millions d'euros, en hausse de + 46,2 % par rapport à la même période en 2020, du fait principalement de la hausse du chiffre d'affaires de TAV Airports et d'AIG, malgré la baisse du chiffre d'affaires d'ADP Ingénierie de - 42,8 %, à 18 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires d'AIG est en hausse de + 75,3 %, à 106 millions d'euros, du fait notamment de l'effet de la hausse de + 80,4 % du trafic enregistrée à Amman sur les redevances aéronautiques pour + 30 millions d'euros, les recettes commerciales pour + 10 millions d'euros et les recettes locatives pour + 6 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de TAV Airports est en hausse de + 55,2 %, à 353 millions d'euros, s'expliquant par :

l'intégration dans les comptes du groupe de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan 8 1 à compter du 1 er mai 2021, pour + 57 millions d'euros ;

à compter du 1 mai 2021, pour + 57 millions d'euros ; l'effet de la hausse du trafic sur le chiffre d'affaires des actifs gérés par TAV Airports, notamment TAV Géorgie, pour + 19 millions d'euros, TAV Milas Bodrum pour + 9 millions d'euros, et TAV Ege pour + 8 millions d'euros ;

la hausse du chiffre d'affaires d'Havas (société spécialisée dans l'assistance en escale), pour + 20 millions d'euros, du fait de la hausse du nombre de vols servis, et du chiffre d'affaires de BTA (société spécialisée dans les bars et restaurants), pour + 6 millions d'euros, du fait de la hausse de la fréquentation.





Autres activités

(en millions d'euros) 9M 2021 9M 2020 2021/2020 Produits 122 101 + 20,8 % dont Hub One 114 98 + 17,0 %

Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le produit du segment Autres activités est en hausse de + 20,8 %, à 122 millions d'euros.

Hub One voit son chiffre d'affaires en hausse de + 17,0 %, à 114 millions d'euros, du fait du gain de nouveaux clients.

Faits marquants de l'année 2021 intervenus depuis la publication des résultats semestriels 2021, le 28 juillet 2021

Evolution du trafic sur les 9 premiers mois de l'année 2021 :

Trafic Groupe :

Information sur les suspensions de vols commerciaux et les fermetures d'infrastructures au 30 septembre 2021 Statut au 30 septembre 2021 Trafic(1) (mPax) Variation 2021/2020(1) (en %) Niveau par rapport à 2019(1) Paris Aéroport (CDG+ORY) Paris-CDG :

Terminaux ouverts : 2A, 2B, 2D, 2E (halls K, L, M aux arrivées uniquement), 2F.

Terminal 3 fermé depuis le 23/03/2020,

Terminal 1 fermé depuis le 30/03/2020,

Terminal 2C fermé depuis le 01/12/2020,

Terminal 2G fermé depuis le 23/03/2021.

Paris-Orly : tous les secteurs ouverts, à l'exception d'Orly 1B fermé depuis le 26/01/2021. Paris-CDG & Paris-Orly : ouverts aux vols commerciaux domestiques et internationaux. 26,3 - 5,5 % 31,8 % Zagreb Fermeture des frontières aux ressortissants non européens du 19/03/2020 au 11/05/2020. Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux. 0,9 + 11,8 % 33,4 % Jeddah-Hajj Fermeture totale depuis le 20/03/2020. Terminal fermé depuis le 20/03/2020. 0,0 - - Amman Suspension des vols commerciaux domestiques entre le 17/03/2020 et le 06/06/2020. Suspension des vols commerciaux internationaux du 17/03/2020 au 08/09/2020. Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux. 3,1 + 80,4 % 44,5 % Maurice Suspension des vols commerciaux internationaux du 19/03/2020 au 01/10/2020. Restrictions de trafic. Fermeture des frontières hors vols de rapatriement depuis mars 2021. 0,1 - 90,5 % 3,2 % Conakry Fermeture totale du 22/03/2020 au 17/07/2020. Ouvert aux vols commerciaux internationaux. 0,3 + 99,9 % 75,2 % Santiago du Chili Suspension des vols commerciaux internationaux entre le 17/03/20 et le 01/10/20. Fermeture des frontières aux non-résidents depuis le 5 avril 2021. Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux, soumis à de fortes restrictions. 5,9 - 13,6 % 31,7 % Madagascar Suspension des vols commerciaux domestiques entre le 20/03/2020 et le 06/06/2020 et entre fin mars 2021 et début juin 2021. Suspension des vols commerciaux internationaux entre le 20/03/2020 et le 01/10/2020 et depuis début avril 2021. Antananarivo : fortes restrictions de trafic.

Nosy Be : aéroport fermé depuis le 29 mars 2021. 0,1 - 45,5 % 13,3 % New Delhi –

GMR Airports Suspension des vols commerciaux domestiques et internationaux entre le 22/03/2020 et le 25/05/2020. Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux (limités aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux). 23,4 + 11,5 % 46,9 % Hyderabad –

GMR Airports Suspension des vols commerciaux domestiques et internationaux entre le 22/03/2020 et le 25/05/2020. Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux (limités aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux). 7,6 + 14,5 % 46,8 % Cebu –

GMR Airports Maintien des vols commerciaux domestiques et internationaux (marqué toutefois par des restrictions de voyages). Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux, restrictions de trafic. 0,8 - 70,8 % 8,0 % Almaty –

TAV Airports Suspension des vols commerciaux domestiques entre fin mars et fin avril 2020. Reprise des vols commerciaux internationaux depuis juin 2020. Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux. 2,8 + 117,4 % 88,8 % Antalya –

TAV Airports Suspension des vols commerciaux internationaux du 27/03/2020 à juillet 2020. Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux. 16,3 + 129,7 % 55,5 % Ankara –

TAV Airports Suspension des vols commerciaux internationaux du 27/03/2020 à juillet 2020. Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux. 5,0 + 22,5 % 47,2 % Izmir –

TAV Airports Suspension des vols commerciaux internationaux du 27/03/2020 à juillet 2020. Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux. 5,4 + 28,2 % 57,1 % Autres plates -formes –

TAV Airports(2) - Ouvertes aux vols commerciaux domestiques et internationaux, des restrictions locales pouvant s'appliquer. 7,8 + 38,6 % 35,1 % TOTAL GROUPE(1) - - 104,9 + 14,5 % 39,1 %

(1) Le trafic du groupe intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019. Il intègre également le trafic d'Almaty International Airport à compter des 1er mai 2019, 2020 et 2021.

(2) Turquie (Milas-Bodrum & Gazipaşa), Croatie (Zagreb), Arabie Saoudite (Médine), Tunisie (Monastir & Enfidha), Géorgie (Tbilissi & Batumi), Macédoine du Nord (Skopje & Ohrid).

Trafic à Paris Aéroport :

Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de - 5,5 % avec un total de 26,3 millions de passagers.

La répartition géographique se décompose comme suit :



Le trafic international (hors Europe, incluant DROM-COM) est en recul (- 11,2 %), dont : Asie-Pacifique (- 67,4 %), Amérique Latine (- 32,2 %), Moyen-Orient (- 15,6 %), Amérique du Nord (- 12,7 %), et Afrique (+ 12,0 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en recul de - 4,9 % ;

Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 4,7 % ;

Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est stable, à + 0,7 %.

Répartition géographique Paris Aéroport Variation 2021/2020 Part dans trafic total France + 4,7 % 21,7 % Europe - 4,9 % 41,6 % Autre international - 11,2 % 36,7 % Dont Afrique + 12,0 % 14,0 % Amérique du Nord - 12,7 % 7,0 % Amérique Latine - 32,2 % 2,2 % Moyen Orient - 15,6 % 4,4 % Asie-Pacifique - 67,4 % 1,6 % DROM-COM + 0,7 % 7,5 % Total Paris Aéroport - 5,5 % 100,0 %

Le nombre de passagers en correspondance est en baisse de - 7,3 %. Le taux de correspondance s'est établi à 22,8 %, en baisse de - 0,6 point par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2020. Le taux de remplissage est en baisse de - 4,9 points, à 67,2 %. Le nombre de mouvements d'avions (246 077) est en hausse de + 4,1 %.

Prévisions et objectifs

Prévisions 2021-2024

Prévisions 2021-2022

telles qu'établies le 17 février 2021 Prévisions 2021-2024

en date du 28 juillet 2021 Trafic Hypothèse de trafic du groupe(1) en 2021 compris entre 45 % et 55 % du trafic du groupe en 2019.



Hypothèse de trafic de Paris Aéroport en 2021 compris entre 35 % et 45 % du trafic de Paris Aéroport en 2019. Hypothèse de trafic du groupe(1) en 2021 compris entre 40 % et 50 % du trafic du groupe en 2019.



Hypothèse de trafic de Paris Aéroport en 2021 compris entre 30 % et 40 % du trafic de Paris Aéroport en 2019. Ratio EBITDA / CA groupe(2) 18 % - 23 % en 2021 15 % - 20 % en 2021 Investissements annuels à Paris (hors investissement financier) 2021-2022 500 M€ - 600 M€ par an, régulés / non régulés 500 M€ - 550 M€ en moyenne par an, régulés / non régulés 2023-2024 - 650 M€ - 750 M€ en moyenne par an, régulés / non régulés

(1) Le trafic du groupe intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019. Il intègre également le trafic d'Almaty International Airport à compter des 1er mai 2019, 2020 et 2021.

(2) La prévision du ratio EBITDA / chiffre d’affaires groupe pour 2021 repose sur les hypothèses de change suivantes : EUR/TRY = 9,69, EUR/USD = 1,20, EUR/JOD = 0,84.

Objectif 2022

Objectif 2022 Ratio Dette financière nette / EBITDA 6x à 7x d'ici fin 2022

Hypothèse de trafic à moyen terme

Hypothèse de trafic à moyen terme Trafic de Paris Aéroport



2022



2023



2024 Hypothèse de retour du trafic au niveau de 2019 entre 2024 et 2027, dont :



65 % - 75 % du trafic de 2019



75 % - 85 % du trafic de 2019



90 % du trafic de 2019

L'atteinte des objectifs se fait sur la base des hypothèses présentées ci-dessus et d'un bon déroulement de la stratégie de TAV Airports.

Prochains évènements

Une conférence téléphonique se tiendra ce jour, vendredi 22 octobre à 8h30 (heure de Paris). Cette conférence sera retransmise en direct aux liens ci-dessous. La présentation est disponible sur le site internet : finance.groupeadp.fr.

Audiocast en direct : Audiocast en anglais

Ecoute en direct : Depuis la France : + 33 (0) 1 70 37 71 66 Depuis les Etats-Unis : +1 212 999 6659 Depuis l'international : +44 (0) 33 0551 0200 Mot de passe : ADP



Prochaine publication de trafic : Vendredi 17 novembre 2021 : Trafic du mois d'octobre 2021





Prochaine publication des résultats : Mercredi 16 février 2022 (après fermeture des marchés) : Résultats annuels 2021

:

Déclarations prospectives

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Des informations prospectives (y compris, le cas échéant, des prévisions et des objectifs) sont inclues dans cette présentation. Ces informations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables à la date de diffusion du présent document mais qui peuvent cependant s'avérer inexactes et sont, en tout état de cause, sujettes à des risques. Il n'existe donc aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes susceptibles d'entrainer des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus sont disponibles dans le document de référence déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers le 18 mars 2021 sous le numéro D.21-0149, consultable en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’Aéroports de paris à l’adresse www.parisaeroports.fr.

Aéroports de Paris ne s’engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 – invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2020, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 33,1 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 1,8 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 96,3 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 137 millions d'euros et le résultat net part du Groupe à – 1 169 millions d'euros.

