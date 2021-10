QPR Softwaren osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021

English Finnish

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 22.10.2021 KLO 9.00





Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 13 % ja liiketulos parani

Tammi-syyskuu 2021

Liikevaihto nousi 7 085 tuhanteen euroon (tammi-syyskuu 2020: 6 630), kasvua 7 %.

SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat. Ylläpitopalvelujen liikevaihto laski edellisvuoden tasosta.

Kansainvälisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 51 % (47).

Käyttökate 671 tuhatta euroa (221).

Liiketulos -198 tuhatta euroa (-752).

Tulos/osake -0,019 euroa (-0,055).





Heinä-syyskuu 2021

Liikevaihto oli 2 043 tuhatta euroa (heinä-syyskuu 2020: 1 801).

Liikevaihto kasvoi 13 % kansainvälisen liikevaihdon kasvun vetämänä.

SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat.

Käyttökate 103 tuhatta euroa (-109).

Liiketulos -208 tuhatta euroa (-413).

Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuoden tasolla.





Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille ohjelmistoihimme liittyviä konsultointipalveluita.





Tarkennettu näkymä tilikaudelle 2021

Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat edelleen uusasiakashankintaan, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen myyntiin, jatkuviin asiakastuottoihin, konsultoinnin varausasteeseen sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan 4 - 9 % vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa) ja käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 7-9/

2021 7-9/

2020 Muutos,

% 1-9/

2021 1-9/

2020 Muutos,

% 1-12/

2020 Liikevaihto 2 043 1 801 13 7 085 6 630 7 8 971 Käyttökate 103 -109 194 671 221 204 248 % liikevaihdosta 5,0 -6,1 9,5 3,3 2,8 Liiketulos -208 -413 50 -198 -752 74 -936 % liikevaihdosta -10,2 -22,9 -2,8 -11,3 -10,4 Tulos ennen veroja -213 -419 49 -291 -761 62 -952 Katsauskauden tulos -165 -345 52 -225 -655 66 -812 % liikevaihdosta -8,1 -19,1 -3,2 -9,9 -9,0 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,014 -0,029 52 -0,019 -0,055 -66 -0,068 Oma pääoma/osake, euroa 0,144 0,199 -28 0,144 0,199 -28 0,161 Liiketoiminnan rahavirta -642 -890 28 569 101 464 334 Rahavarat kauden lopussa 251 317 -21 251 317 -21 185 Korollinen nettovelka 1 002 459 118 1 002 459 118 762 Nettovelkaantumisaste, % 55,8 21,4 161 55,8 -21,4 361 38,0 Omavaraisuusaste, % 36,9 47,0 -21 36,9 47,0 -21 34,6 Oman pääoman tuotto, % -34,9 -59,5 41 -15,8 35,5 -145 -34,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % -14,2 -59,3 76 -8,8 -30,0 71 -28,0





RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja SaaS-liikevaihdosta. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yhtiön liikevaihdon kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä vertailuajanjaksoon nähden 13 %. Pitkän aikavälin menestyksen kannalta keskeinen SaaS-liikevaihto ja ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoivat kansainvälisen liikevaihdon vetämänä. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi selvästi erityisesti pitkien jatkuvien asiakassuhteiden tukemana. Vaikka koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset tuntuivatkin edelleen ohjelmistojen uusmyynnissä, yhtiö voitti useita kauppoja solmien muun muassa merkittävän prosessiohjelmistokaupan globaalin teknologiayrityksen kanssa ja laajensi yhteistyötään useiden merkittävien nykyasiakkaiden kanssa.

Yhtiön panostukset prosessiliiketoiminnan kehitys- ja myyntiresursseihin sekä myyntikanaviin ovat jatkuneet vuonna 2021. Tehdyt toimenpiteet luovat edellytyksiä QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston uusmyynnin myönteiseen kehitykseen sekä käytön laajentamisen nykyasiakkuuksissa. Kuluneella vuosineljänneksellä yhtiö käynnisti tehtävälouhinnan toiminnallisuuksien kehittämisen, mikä osaltaan mahdollistaa asiakkaille entistä toimintalähtöisemmän ymmärryksen liiketoimintaprosessien kehitykseen.

Organisaatioiden toiminnan ja laatujärjestelmien kehittämisen ratkaisun QPR Business Portalin pilottitoimitukset ovat edenneet ja kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa seuraavan vaiheen ominaisuuksia. Asiakasyhteistyön kautta saatu palaute on jo jalostunut roolipohjaisten näkymien ja metriikoiden osalta uusiksi ominaisuuksiksi tuontantoversiossa olevaan ratkaisuun.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmiston QPR Metricsin sekä ohjelmistokonsultoinnin myynti on kasvanut kuluneen vuoden aikana Lähi-idän markkinoilla. Vahvistimme seurantakauden aikana ratkaisun toimituskykyä palkkaamalla uuden toimitustiimin vetäjän sekä kehittämällä ohjelmistoratkaisuamme. Lähi-idän liiketoiminnasta vastaava johtoryhmän jäsen Tero Aspinen muutti elokuussa Dubaihin tukemaan paikallista kumppaniverkostoamme myynnissä ja asiakkuuksien kehittämisessä.

Pitkäaikaisen toimitusjohtajan Jari Jaakkolan jätettyään tehtävänsä aloitin uutena toimitusjohtajana 1.10.2021. Kiitän Jaria hänen merkityksellisestä panoksestaan yhtiön kehittämisessä ja johtamisessa yli 13 vuoden toimitusjohtajakauden aikana. QPR Software juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan toimialansa pioneerina ja johtavana toimijana. Saavuttamamme asema laajan ja merkittävän kansainvälisen asiakaskunnan joukossa yhdistettynä vahvaan tuoteportfolioon ja palvelutarjoomaan luo hyvät edellytykset yhtiön menestykselle ja kasvulle jatkossakin.

Jussi Vasama

toimitusjohtaja





LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN Tuhatta euroa 7-9/

2021 7-9/

2020 Muutos,

% 1-9/

2021 1-9/

2020 Muutos,

% 1-12/

2020 Ohjelmistolisenssit 289 271 7 1 155 937 23 1 344 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 140 125 12 664 733 -9 900 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 528 519 2 1 527 1 677 -9 2 195 SaaS 308 284 9 949 820 16 1 081 Konsultointi 779 602 29 2 790 2 463 13 3 452 Yhteensä 2 043 1 801 13 7 085 6 630 7 8 971





LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 7-9/

2021 7-9/

2020 Muutos,

% 1-9/

2021 1-9/

2020 Muutos,

% 1-12/

2020 Suomi 907 965 -6 3 500 3 524 -1 4 718 Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 764 480 59 1 996 1 758 14 2 474 Muu maailma 372 355 5 1 589 1 348 18 1 780 Yhteensä 2 043 1 801 13 7 085 6 630 7 8 971





Heinä-syyskuu 2021

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 2 043 tuhatta euroa (1 801). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti merkittävä kasvu konsultoinnissa (+29 %) sekä SaaS-liikevaihdossa (+9 %). SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvanut yli 60 % ja on lähes 2,5 miljoonaa euroa.

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto nousi 779 tuhanteen euroon (602). Ohjelmistotoimituksia kasvattivat vuoden alkupuolella myydyt merkittävät Lähi-idän projektit. SaaS-liikevaihto nousi 308 tuhanteen euroon (284).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto nousi 289 tuhanteen euroon (271) ja uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto 140 tuhanteen euroon (125). SaaS liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 308 tuhatta euroa (284).

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 528 tuhatta euroa (519).

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 6 %, mutta kansainvälinen liikevaihto kasvoi 36 %. Liikevaihdosta kertyi 44 % (54) Suomesta, 37 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 16 % (20) muualta maailmasta.





Tammi-syyskuu 2021

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 7 085 tuhatta euroa (6 630) ja kasvoi 7 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 43 % (49).

Liikevaihto Suomessa oli edellisvuoden tasolla (-1 %). Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 15 % ohjelmistomyynnin vetämänä.

Konsernin liikevaihdosta 49 % (53) kertyi Suomesta, 28 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 22 % (20) muualta maailmasta.





TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2021



Konsernin käyttökate oli 103 tuhatta euroa (-109) ja liiketulos -208 tuhatta euroa (-413). Liiketulosta paransi lähinnä kasvanut liikevaihto ja hyvä kulujen hallinta. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-2 %).

Katsauskauden tulos oli -165 tuhatta euroa (-345) ja osakekohtainen tulos -0,014 euroa (-0,029) osakkeelta.

Tammi-syyskuu 2021

Konsernin käyttökate oli tammi-kesäkuussa 671 tuhatta euroa (221) ja liiketulos -198 tuhatta euroa (-752). Liiketulosta paransivat kasvanut liikevaihto sekä edellisvuotta pienemmät poistot. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-1 %).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 6 401 tuhatta euroa (6 503). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 60 tuhatta euroa (47).

Tulos ennen veroja oli -291 tuhatta euroa (-761) ja katsauskauden tulos -225 tuhatta euroa (-655). Osakekohtainen tulos oli -0,019 euroa (-0,055) osakkeelta.





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 569 tuhatta euroa (101). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 251 tuhatta euroa (317).

Nettorahoituskulut olivat 93 tuhatta euroa (9). Kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.

Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 593 tuhatta euroa (777), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 251 tuhatta euroa (317), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,0 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 56 % (23). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 37 % (47).





TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR BusinessPortal, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 1 409 tuhatta euroa (1 587) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 542 tuhatta euroa (627). Tammi-syyskuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 542 tuhatta euroa (629). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (85). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 80 (86).

Henkilöstön keski-ikä on 42,9 (42) vuotta. Naisia on 25 % (20) ja miehiä 75 % (80) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 20 % (19), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 39 % (42), tuotekehityksessä 33 % (31) ja hallinnossa 8 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/2021 1-9/2020 Muutos, % 1-12/2020 Vaihdetut osakkeet, kpl 1 737 247 714 500 143 1 403 426 Vaihto, euroa 3 639 851 1 462 356 149 2 825 365 % osakkeista 14,5 6,0 11,7 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 2,10 2,05 2 2,01 Osake ja markkina-arvo 30.9.2021 30.9.2020 Muutos, % 31.12.2020 Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863 Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854 Osakkeenomistajat, kpl 1 412 1 179 20 1 240 Päätöskurssi, euroa 1,98 1,96 1 2,24 Osakekannan markkina-arvo, euroa 23 735 951 23 496 194 1 26 852 793 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - 50 271 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 439 307 439 307 - 439 307 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7





YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaiksi 25.3.2021. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 25.3.2021 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet .

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Jaakkola ilmoitti 5.5.2021 hallitukselle jättävänsä tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja Jaakkola sopivat, että Jaakkola jatkaa tehtävässään arviolta syyskuun alkuun saakka. Hallitus nimitti Jussi Vasaman 24.6.2021 uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.10.2021. Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistumisalueinaan teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmistoalan globaaleissa ja alueellisissa johtotehtävissä vuodesta 2012 alkaen.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 61 % oli euromääräisiä (44). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2020 toimintakertomuksen sivuilla 22-24, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset







QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Vasama, puh. 050 380 9893

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 7-9/

2021 7-9/

2020 Muutos,

% 1-9/

2021 1-9/

2020 Muutos,

% 1-12/

2020 Liikevaihto 2 043 1 801 13 7 085 6 630 7 8 971 Liiketoiminnan muut tuotot 0 75 -100 0 100 - 100 Materiaalit ja palvelut 248 279 -11 882 979 -10 1 422 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 434 1 474 -3 4 898 4 970 -1 6 649 Liiketoiminnan muut kulut 259 232 12 633 560 13 753 Käyttökate 103 -109 194 671 221 204 248 Poistot 311 304 2 869 972 -11 1 183 Liiketulos -208 -413 50 -198 -752 74 -936 Rahoitustuotot ja -kulut -5 -6 14 -93 -9 -941 -16 Tulos ennen veroja -213 -419 49 -291 -761 62 -952 Tuloverot 49 74 -34 66 106 -38 140 Katsauskauden tulos -165 -345 52 -225 -655 66 -812 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,014 -0,029 52 -0,019 -0,055 66 -0,068 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -165 -345 52 -225 -655 66 -812 Muut laajan tuloksen erät, jotka

saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteisiksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät

muuntoerot 2 -1 300 3 -1 400 -3 Laajan tuloslaskelman tulos -163 -346 -53 -222 -656 66 -814





KONSERNIN LYHENNETTY TASE Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 Muutos, % 31.12.2020 Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 003 1 975 1 2 054 Liikearvo 513 513 0 513 Aineelliset hyödykkeet 156 75 108 176 Käyttöoikeusomaisuuserät 221 190 16 211 Muut pitkäaikaiset varat 360 263 37 277 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 252 3 016 8 3 231 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 2 045 1 949 5 2 901 Rahavarat 251 317 -21 185 Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 297 2 266 1 3 086 Varat yhteensä 5 549 5 282 5 6 317 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359 Muut rahastot 21 21 0 21 Omat osakkeet -439 -439 0 -439 Muuntoerot -67 -67 0 -69 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 5 5 0 5 Kertyneet voittovarat 916 1 270 -28 1 126 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 1 795 2 149 -16 2 004 Lyhytaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 1 000 700 43 700 Korolliset vuokrasopimusvelat 254 77 229 247 Saadut ennakot 684 708 -3 527 Siirtovelat 1 303 1 267 3 2 305 Osto- ja muut korottomat velat 513 381 35 533 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 753 3 133 20 4 313 Velat yhteensä 3 753 3 133 20 4 313 Oma pääoma ja velat yhteensä 5 549 5 282 5 6 317





KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 7-9/

2021 7-9/

2020 Muutos,

% 1-9/

2021 1-9/

2020 Muutos,

% 1-12/

2020 Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos -165 -345 52 -225 -655 66 -812 Oikaisut kauden tulokseen 294 263 12 887 930 -5 1 135 Käyttöpääoman muutokset -742 -796 -7 72 -149 -148 45 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -2 -7 75 -150 -34 -341 -40 Saadut korko- ja muut

rahoitustuotot 1 1 -34 2 25 91 27 Maksetut verot -28 -6 -370 -17 -16 -4 -21 Liiketoiminnan rahavirta -642 -890 28 569 101 464 334 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -215 -124 73 -593 -777 -24 -1 098 Investointien rahavirta -215 -124 73 -593 -777 -24 -1 098 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot 300 700 -57 1 000 700 43 700 Lainojen takaisinmaksut - - - -700 -700 0 -500 Vuokrasopimusvelkojen maksut -69 -76 9 -208 -28 -261 Rahoituksen rahavirta 231 624 -63 92 -28 430 -61 Rahavarojen muutos -626 -390 -61 68 -704 110 -825 Rahavarat kauden alussa 878 722 22 185 1 035 -82 1 035 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 -14 95 -2 -14 88 -25 Rahavarat kauden lopussa 251 317 -21 251 317 -21 185





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2020 1 359 21 -66 -439 5 1 882 2 762 Optio-ohjelma 42 42 Kauden laaja tulos -1 -655 -656 Oma pääoma 30.9.2020 1 359 21 -67 -439 5 1 270 2 149 Optio-ohjelma 14 14 Kauden laaja tulos -3 -157 -159 Oma pääoma 31.12.2020 1 359 21 -70 -439 5 1 126 2 004 Optio-ohjelma 15 15 Kauden laaja tulos 3 -225 -222 Oma pääoma 30.9.2021 1 359 21 -67 -439 5 916 1 795

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Tuhatta euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 11 987 11 159 11 159 Lisäykset 542 627 828 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 622 2 487 2 487 Lisäykset 45 171 135 KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS Tuhatta euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 947 784 784 Lainojen nostot 1 249 721 947 Takaisinmaksut 942 728 784 Korolliset rahoitusvelat 30.9/31.12. 1 254 777 947





VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 386 2 385 2 387 0 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 23 7 7 228 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 29 8 7 324 Yhteensä 52 16 14 285 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 491 2 401 2 401 4





KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 7-9/

2021 4-6/

2021 1-3/

2021 10-12/

2020 7-9/

2020 4-6/

2020 1-3/

2020 Liikevaihto 2 043 2 138 2 904 2 341 1 801 2 041 2 789 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 75 25 0 Materiaalit ja palvelut 248 297 337 443 279 260 440 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 434 1 692 1 772 1 679 1 474 1 757 1 739 Liiketoiminnan muut kulut 259 146 228 193 232 109 220 Käyttökate 103 3 566 27 -109 -60 390 Poistot 311 278 280 211 304 324 345 Liiketulos -208 -275 286 -184 -413 -384 45 Rahoitustuotot ja -kulut -5 -8 -80 -8 -6 6 -9 Tulos ennen veroja -213 -283 206 -191 -419 -378 36 Tuloverot 49 52 -35 34 74 57 -25 Katsauskauden tulos -165 -231 170 -157 -345 -321 11





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-9/2021 tai 30.9.2021 1-9/2020 tai 30.9.2020 1-12/2020 tai 31.12.2020 Liikevaihto 7 085 6 630 8 971 Liikevaihdon muutos, % 6,9 -5,5 -5,7 Käyttökate 671 221 248 % liikevaihdosta 9,5 3,3 2,8 Liiketulos -198 -752 -936 % liikevaihdosta -2,8 -11,3 -10,4 Tulos ennen veroja -291 -761 -952 % liikevaihdosta -4,1 -11,5 -10,6 Katsauskauden tulos -225 -655 -812 % liikevaihdosta -3,2 -9,9 -9,0 Oman pääoman tuotto (per annum), % -15,8 -35,5 -34,1 Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -8,8 -30,0 -28,0 Rahavarat 251 317 185 Korollinen nettovelka 1 002 459 762 Oma pääoma 1 795 2 149 2 004 Nettovelkaantumisaste, % 55,8 21,4 38,0 Omavaraisuusaste, % 36,9 47,0 34,6 Taseen loppusumma 5 549 5 282 6 317 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 750 798 1 210 % liikevaihdosta 10,6 12,0 13,5 Tuotekehitysmenot 1 409 1 587 2 050 % liikevaihdosta 19,9 23,9 22,9 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 80 86 86 Henkilöstö kauden alussa 88 83 83 Henkilöstö kauden lopussa 79 85 88 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,019 -0,055 -0,068 Oma pääoma/osake, euroa 0,144 0,173 0,161