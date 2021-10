Les Ulis, le 22 octobre 2021

Lexibook® présente ses trois nouvelles Consoles Cyber Arcade® Pocket à l’effigie des héros préférés des enfants





Désireux d’émerveiller les enfants tout en répondant à leurs besoins, Lexibook® dévoile trois nouvelles Consoles Cyber Arcade® Pocket aux couleurs de leurs personnages préférés. Adaptées à leurs petites mains, elles s’emportent partout pour des heures de jeux dans leur univers favori. Une centaine de jeux ludiques sont disponibles pour développer leurs réflexes et leur esprit logique.

L’Essentiel du jeu vidéo dans une seule console !

Ces nouvelles consoles Cyber Arcade® proposent plus de 150 jeux pour des heures d’amusement ! Les enfants peuvent profiter de 10 jeux La Reine des Neiges, Pat’Patrouille ou Spider-Man pour s’amuser avec leurs héros favoris. Les 140 jeux classiques qu’offrent ces consoles ; arcade, logique, action et bien d’autres encore, permettent de développer la motricité, les réflexes et les sens de l’enfant tout en le distrayant !

Une console aux jeux rétros à emporter partout !

Avec son fabuleux écran couleur LCD 1,8’’, ses boutons et son volume réglable, cette console fait vivre aux enfants une expérience de jeu optimale. Son format de poche super pratique leur permet de l’emporter partout où ils le veulent.

Apprendre n’a jamais été aussi amusant !

JL1895FZ, JL1895PA et JL1895SP seront disponibles dans les magasins spécialisés et en ligne à partir d’octobre 2021, au PVPC de 29.99€.

