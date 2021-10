YayPay, la solution Quadient de gestion du poste client, s'associe à Flywire pour dématérialiser les paiements interentreprises internationaux

English French

Paris, le 22 octobre 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT) et Flywire Corporation (NASDAQ: FLYW) (Flywire), ont annoncé aujourd'hui avoir lancé une nouvelle collaboration stratégique pour l'automatisation et la dématérialisation des paiements interentreprises (B2B) à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ce partenariat, YayPay, la solution cloud de gestion et d'automatisation du poste clients de Quadient, proposera les solutions de paiement électronique de Flywire à ses clients internationaux.

Avec l'expansion des activités et de la clientèle de YayPay à l'échelle internationale, il est devenu plus que jamais nécessaire de fournir des moyens de paiement transfrontaliers transparents. La solution de Flywire pour le B2B, qui associe une plateforme moderne de paiement, un réseau exclusif et mondial de paiement ainsi que des logiciels spécifiquement adaptés à chaque industrie, sera intégrée à la plateforme YayPay. À leur tour, les clients de Quadient devraient bénéficier de solutions de paiement flexibles et dynamiques qui permettent aux entreprises d'accepter et de régler des paiements dans plus de 240 pays et territoires et dans plus de 140 devises.

Avec Flywire, les clients utilisateurs de YayPay peuvent effectuer des transactions internationales et payer par prélèvement automatique ou par voie bancaire électronique. Ils peuvent aussi gérer les marchés de change (FX), échanger des devises, effectuer des rapprochements automatisés et effectuer des encaissements et des règlements locaux. Flywire apporte aussi plus de transparence aux utilisateurs de YayPay, qui peuvent facilement suivre les flux de paiement. Pour Flywire, cette collaboration permet de développer sa position sur le solide segment de marché de la gestion du poste clients.

« Lorsque l'occasion s'est présentée de s'associer à la solution de facturation YayPay de Quadient, cela s'est fait tout naturellement », a déclaré Ryan Frere, Vice-Président Exécutif et Directeur Général B2B de Flywire. « Flywire s’efforce d’améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises dans le monde entier, et ce partenariat nous permet d'étendre la portée de notre solution. Nous sommes ravis de ce partenariat avec les équipes de Quadient ».

YayPay est une solution SaaS (Software-as-a-Service) de gestion prédictive et automatisée du poste clients. Elle est partie intégrante de la suite de solutions d'automatisation intelligente des communications de Quadient, qui regroupe la gestion des communications client et la cartographie du parcours client ainsi que l'automatisation des documents, de la gestion du poste clients et du poste fournisseurs. La convergence de ces fonctions et processus au sein de l’entreprise porte la vision software de Quadient, qui associe l'automatisation à la communication intelligente pour proposer une plateforme cloud unifiée qui simplifie la vie de ses clients.

S'appuyant sur un réseau exclusif et mondial de paiement, une plateforme moderne de paiement et des logiciels spécifiquement adaptés à chaque secteur d'activité, la solution B2B de Flywire permet aux entreprises d'automatiser l'ensemble de leur processus de gestion des comptes clients, tout en offrant à leurs utilisateurs une expérience de paiement moderne. Grâce à des fonctionnalités telles que des outils sur mesure de facturation, de règlement et de réconciliation, des options de paiement flexibles, des intégrations ERP personnalisées et bien plus encore, Flywire permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de répondre aux exigences de leurs clients.

« Ce partenariat stratégique réunit deux entreprises leaders sur leur marché. Avec un réseau et une architecture de paiement exceptionnels, Flywire était un choix évident pour nous tandis que nous continuons de développer l'empreinte internationale de YayPay », a déclaré Anthony Venus, Directeur Stratégie et Produit, Automatisation du poste clients, chez Quadient. « L'intégration de la suite cloud de Quadient aux plus grandes plateformes d'entreprise ainsi que le partenariat avec des fournisseurs de technologie leaders dans leur domaine comme Flywire sont des composantes essentielles de notre approche marché ».

À propos de Flywire

Flywire est une entreprise mondiale spécialisée dans la facilitation des paiements et les logiciels. Nous combinons notre réseau exclusif de paiements internationaux, notre plateforme moderne de paiements et nos logiciels adaptés à chaque secteur d'activité pour assurer les paiements les plus importants et les plus complexes pour nos clients et leurs consommateurs. Flywire s'appuie sur son logiciel et sa technologie de paiements adaptés à chaque secteur d'activité pour s'intégrer aux flux existants de gestion des comptes clients sur les marchés verticaux de l'éducation, de la santé et du voyage, ainsi que dans des secteurs clés du commerce interentreprises. Flywire est également intégré aux principaux systèmes ERP du marché, tels que NetSuite, afin que les entreprises puissent optimiser l'expérience de paiement de leurs clients tout en éliminant les difficultés opérationnelles. Flywire accompagne plus de 2 400 clients avec des méthodes de paiement variées dans plus de 140 devises et dans 240 pays et territoires du monde entier. La société a son siège à Boston, MA, aux États-Unis, et dispose de bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.flywire.com. Suivez Flywire sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com/fr-FR.

