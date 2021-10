KBC Groupe: BC Bank Ireland confirme la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group. Aucune intervention immédiate pour les clients.

English Dutch French

KBC Bank Ireland confirme la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group

Aucune intervention immédiate pour les clients.

Suite à l'annonce le 16 avril 2021 de la signature par KBC Bank Ireland d'un protocole d'accord avec Bank of Ireland Group, KBC Bank Ireland confirme qu'elle a maintenant conclu un accord juridiquement contraignant avec Bank of Ireland concernant la vente de la quasi-totalité de ses actifs de crédits performants et de son portefeuille de dépôts à Bank of Ireland Group. En outre, un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants (ENP) sera également acquis dans le cadre de la transaction.

L'acquisition, pour un montant total d’environ 5 milliards d’euros (dépôts excl.) , porte sur environ 8.8 milliards d'euros de crédits hypothécaires performants, environ 0.1 milliards d'euros de crédits commerciaux et à la consommation principalement performants, environ 0.3 milliards d'euros de crédits hypothécaires non performants et environ 4.4 milliards d'euros de dépôts. L'ampleur exacte du portefeuille et de la contrepartie à payer dépendra de l'évolution du portefeuille jusqu'à la finalisation, mais elle ne devrait pas changer de manière significative.

Bank of Ireland Group acquerra le portefeuille et le financera à l'aide de ses ressources existantes.

Les clients de KBC Bank Ireland ne doivent prendre aucune mesure consécutive immédiate à cette annonce. Ils continueront à avoir accès aux produits bancaires et d'assurance retail de KBC Bank Ireland par le biais de ses canaux et hubs digitaux. Les clients continueront également à bénéficier de toutes les protections légales et réglementaires. KBC Bank Ireland s'emploie à assurer la migration ordonnée de ses clients vers Bank of Ireland Group.

La transaction reste soumise aux approbations réglementaires, y compris l’approbation des autorités de concurrence irlandaises.

La transaction aura un impact sur le compte de résultat de KBC Groupe estimé à +0,2 milliard d'euros à la finalisation. En outre, étant donné que la transaction entraînerait à terme le retrait de KBC Groupe du marché irlandais, elle engendrera également au 3ème trimestre 2021 un impact sur le compte de résultat, estimé à -0,2 milliard d'euros (principalement une augmentation des réductions de valeur sur un nombre limité de crédits non performants inclus dans la transaction, des provisions pour coûts de restructuration et la réduction de valeur des impôts différés, des immobilisations corporelles et incorporelles). En effet combiné, la solide position de capital de KBC s'en trouve encore améliorée à la finalisation de la transaction (prévue au 3T22), avec un impact positif de +0,9% pt. sur le ratio CET1, principalement lié à la réduction des actifs pondérés par les risques d'environ 5 milliards d'euros à l'issue de la transaction et d'un milliard d'euros supplémentaire par la suite.

Suite à cette annonce, le compte de résultat de KBC Bank Ireland sera transféré de Business Unit International Markets (KBC Groupe) au Centre de Groupe à partir du 1er janvier 2022 (sans effet rétroactif).

KBC Bank Ireland s'est montrée très attentive au bien-être de ses employés tout au long de ce processus. KBC Bank Ireland reste pleinement consciente de la nécessité de maintenir des lignes de communication ouvertes avec ses employés et de fournir autant de certitude que possible dans le contexte de cette transaction. À cet égard, KBC Bank Ireland s'est récemment engagée avec son Employee Council dans un processus de consultation sur les licenciements, qui a abouti à des conditions très favorables par rapport au secteur et qui reflète la profonde reconnaissance de la banque pour les services rendus par ses employés. KBC Bank Ireland confirme qu'elle se conformera aux règles de la législation TUPE lorsque celle-ci est applicable.

Après une notification à l'ensemble des clients, KBC interrompra l'acceptation de nouvelles demandes de comptes d'épargne-pension personnels, d'investissements, de découverts personnels et commerciaux et de cartes de crédit commerciales. Pour les clients souhaitant demander un nouveau compte courant, un crédit hypothécaire, un dépôt, un prêt personnel, un crédit commercial, une assurance vie, habitation et auto ou une carte de crédit personnelle, nous poursuivons nos activités habituelles.’

D'autres annonces/actualisations seront faites en temps voulu.

En annonçant l'accord contraignant, Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a déclaré: 'L'accord conclu aujourd'hui avec Bank of Ireland Group concernant la vente à Bank of Ireland Group de la quasi-totalité des actifs de crédits et dépôts performants de KBC Bank Ireland et d'un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants représente une étape importante dans le retrait de KBC Groupe du marché irlandais. La transaction reste soumise aux approbations réglementaires. Je suis toutefois convaincu que nos clients seront bien accueillis chez Bank of Ireland Group, tout en continuant à bénéficier des mêmes protections juridiques et réglementaires. Nous restons engagés à gérer ce processus de manière responsable au cours de la période à venir.'

Francesca McDonagh, CEO de Bank of Ireland, poursuit: '’Nous sommes ravis d'avoir trouvé un accord avec KBC sur cette importante transaction. Cette acquisition est un développement positif pour notre entreprise et est conforme à notre stratégie de croissance. Nous sommes impatients d'accompagner nos nouveaux clients dans leurs décisions financières importantes au cours des années à venir."

Le CEO de KBC Bank Ireland, Ales Blazek, a ajouté: 'Je voudrais rassurer nos clients en leur disant qu'ils n'ont à ce stade aucune démarche immédiate à entreprendre à la suite de cette annonce. KBC Bank Ireland reste fidèle à son engagement de servir ses clients ayant des produits bancaires et d'assurance retail par le biais de ses canaux et hubs digitaux. Nous informerons nos clients bien à l'avance de toute mesure effective qui pourrait être prise à l'égard de leurs produits ou des démarches qu’ils devraient entreprendre à un moment donné.

Le conseil d'administration et le comité de direction de KBC Bank Ireland sont pleinement conscients de leurs responsabilités envers nos clients et nos collègues, ainsi que du rôle de KBC en tant que partie intégrante du système bancaire irlandais, et nous nous engageons à continuer à assumer ces responsabilités jusqu'à la finalisation de la transaction [et du retrait ultérieur du marché irlandais]. KBC Bank Ireland reste attentive au bien-être de son personnel.'

