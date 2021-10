KBC Groep: KBC Bank Ireland bevestigt verkoop van vrijwel al zijn performing kredieten en passiva aan Bank of Ireland Group. Geen onmiddellijke gevolgen voor klanten.

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Brussel, 22 oktober 2021 (8.20 uur CEST, vóór beurstijd)

KBC Bank Ireland bevestigt verkoop van vrijwel al zijn performing kredieten en passiva aan Bank of Ireland Group

Geen onmiddellijke gevolgen voor klanten.

Na de bekendmaking op 16 april 2021 dat KBC Bank Ireland een principeovereenkomst had gesloten met Bank of Ireland Group, bevestigt KBC Bank Ireland dat het nu een juridisch bindende overeenkomst heeft gesloten met Bank of Ireland met betrekking tot de verkoop van vrijwel alle performing kredieten en de depositoportefeuille van KBC Bank Ireland aan Bank of Ireland Group. Daarnaast zal als onderdeel van de transactie Bank of Ireland Group ook een kleine portefeuille van non-performing hypotheekleningen (NPE's) verwerven.

De overname, voor een totaal bedrag van ca. 5 miljard euro (excl. deposito’s), omvat ca. 8.8 miljard euro aan performing hypotheekleningen, ca. 0.1 miljard euro aan voornamelijk performing commerciële en consumentenkredieten, ca. 0.3 miljard euro aan non-performing hypotheekleningen en ca. 4.4 miljard euro aan deposito's. De precieze omvang van de portefeuille en de te betalen vergoeding zullen afhangen van de ontwikkeling van de portefeuille tot de afronding van deze transactie, maar zullen naar verwachting niet materieel veranderen.

Bank of Ireland Group zal de portefeuille overnemen en zal dat financieren met zijn bestaande middelen.

Klanten van KBC Bank Ireland hoeven naar aanleiding van deze mededeling niets te doen. Ze behouden toegang tot de retailbank- en verzekeringsproducten via de digitale kanalen en hubs van KBC Bank Ireland. De klanten zullen verder ook alle wettelijke en reglementaire bescherming blijven genieten. KBC Bank Ireland zal ervoor zorgen dat de migratie van zijn klanten naar Bank of Ireland Group op een ordelijke manier verloopt.

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder en de Ierse mededingingsautoriteiten.

De transactie zal na afronding een invloed hebben op de winst-en-verliesrekening van KBC Groep van ca. +0,2 miljard euro. Omdat de transactie uiteindelijk zal leiden tot de terugtrekking van KBC Groep uit de Ierse markt, zal dat in 3Q21 ook een invloed hebben op de winst-en-verliesrekening van naar schatting -0,2 miljard euro (voornamelijk door hogere waardeverminderingen op beperkte non-performing kredieten die deel uitmaken van de transactie, voorzieningen voor herstructureringskosten en de afschrijving van uitgestelde belastingvorderingen, materiële en immateriële activa). Samen verbetert dat de al solide kapitaalpositie van KBC na afronding van de transactie (verwacht in het derde kwartaal van 2022), met een positieve impact van +0,9 procentpunten op de CET1-ratio, voornamelijk door de vermindering van risicogewogen activa met ca. 5 miljard euro bij afronding van de transactie en nog eens 1 miljard euro daarna.

Als gevolg van deze bekendmaking zal de winst-en-verliesrekening van KBC Bank Ireland met ingang van 1 januari 2022 (niet retroactief) worden overgedragen van de divisie Internationale Markten (KBC Groep) naar Groepscenter.

KBC Bank Ireland heeft tijdens dit hele proces veel aandacht besteed aan het welzijn van zijn medewerkers. KBC Bank Ireland blijft zich sterk bewust van de noodzaak om open te blijven communiceren met zijn medewerkers en zoveel mogelijk zekerheid te bieden in het kader van deze transactie. In dat verband heeft KBC Bank Ireland onlangs met zijn Employee Council overlegd over een ontslagregeling. Dat heeft geleid tot binnen de sector zeer gunstige voorwaarden, die weerspiegelen hoe groot de waardering van de bank is voor het werk van haar medewerkers. KBC Bank Ireland bevestigt dat het zich zal houden aan de regels van de wetgeving die werknemers beschermt bij de overgang van onderneming (TUPE), indien van toepassing.

Na een kennisgeving aan alle klanten zal KBC voorlopig geen nieuwe aanvragen voor pensioenspaarrekeningen, beleggingen, persoonlijke en zakelijke kaskredieten, en bedrijfskredietkaarten meer aanvaarden. Voor klanten die een nieuwe zichtrekening, hypotheeklening, deposito, persoonlijke lening, bedrijfskrediet , levens-, woning- en autoverzekering of een persoonlijke kredietkaart willen aanvragen, blijft de bank gewoon open.

Verdere aankondigingen/updates zullen te gepasten tijde worden gedaan.

Bij de bekendmaking van de bindende overeenkomst zei Johan Thijs, CEO van KBC Groep: "De overeenkomst van vandaag met Bank of Ireland Group over de verkoop aan Bank of Ireland Group van vrijwel alle performing kredieten en deposito's van KBC Bank Ireland en een kleine portefeuille van non-performing hypotheekleningen is een belangrijke stap in de terugtrekking van KBC Groep uit de Ierse markt. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat onze klanten bij Bank of Ireland Group goed terecht zullen komen, terwijl ze er dezelfde wettelijke en reglementaire bescherming zullen blijven genieten. We doen er alles aan om dit proces de komende maanden op verantwoorde wijze te laten verlopen."

Francesca McDonagh, Group CEO van Bank of Ireland vervolgde: " Wij zijn verheugd dat wij met KBC een akkoord hebben bereikt over deze belangrijke transactie. Deze overname is een positieve ontwikkeling voor ons bedrijf en past in onze groeistrategie. We kijken ernaar uit om onze nieuwe klanten te ondersteunen bij hun belangrijke financiële beslissingen in de komende jaren.”

Ales Blazek, CEO van KBC Bank Ireland, voegde daaraan toe: "Ik wil onze klanten geruststellen. Op dit moment hoeven ze geen onmiddellijke actie te ondernemen als gevolg van deze aankondiging. KBC Bank Ireland zal zijn klanten met retailbank- en verzekeringsproducten blijven bedienen via zijn digitale kanalen en hubs. We zullen onze klanten ruim van tevoren inlichten over eventuele stappen die met betrekking tot hun producten ondernomen zouden worden, of als onze klanten op een bepaald moment actie moeten ondernemen.

De Raad van Bestuur en het Directiecomité van KBC Bank Ireland zijn zich ten volle bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van onze klanten en collega's, en van de rol die KBC speelt in het Ierse banksysteem. We zijn vastbesloten die verantwoordelijkheden te blijven opnemen tot de transactie en de daaropvolgende terugtrekking uit de Ierse markt zijn afgerond. KBC Bank Ireland blijft gefocust op het welzijn van zijn personeel."

Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen



