ROBIT OYJ SISÄPIIRITIETO 22.10.2021 KLO 14.00



ROBIT OYJ PÄIVITTÄÄ VUODEN 2021 TULOSOHJEISTUSTAAN

Robit Oyj päivittää aiempaa vuoden 2021 tulosohjeistustaan yhtiön toisen vuosipuoliskon liiketoimintojen tarkentuneiden näkymien johdosta.

Uusi ohjeistus

Robit Oyj arvioi markkinatilanteen säilyvän hyvällä tasolla loppuvuoden ajan. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen kannattavuuden parantuvan vuonna 2021 seuraavasti: liikevaihdon olevan välillä 97,0–101,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen EBITDA:n olevan vähintään 7,0 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttakurssit pysyvät syyskuun 2021 tasolla.

Vanha ohjeistus

Robit Oyj arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti yhtiön tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit Oyj arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

Robit Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2021 torstaina 28.10.2021.

