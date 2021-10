Hardbacon s’associe avec le blogue Jeune Retraité pour aider un plus grand nombre de Québécois à épargner sur leurs produits financiers

English French

MONTRÉAL, 22 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon, une application de finances personnelles utilisée par plus de 30 000 Canadiens, annonce aujourd’hui un partenariat avec l’influent blogue sur les finances personnelles, Jeune Retraité, qui devient ainsi le tout premier partenaire affilié de l’entreprise.



Jean-Sébastien Pilotte, qui est devenu une personnalité médiatique après avoir pris sa retraite à l’âge de 39 ans, a fondé Jeune Retraité en 2015 pour partager son expérience. Même s’il ne travaille plus, Pilotte continue de partager des conseils et astuces pour atteindre l’indépendance financière sur jeuneretraite.ca.

Dans le cadre de ce partenariat, les lecteurs de Jeune Retraité peuvent désormais profiter de la technologie de Hardbacon pour comparer de nombreux produits financiers, dont les cartes de crédit, les comptes bancaires, les hypothèques, et plus encore. Sur le site Web de Jeune Retraité (jeuneretraite.ca), les comparateurs de Hardbacon sont facilement accessibles dans la section « boîte à outils ».

Le partenariat permettra à un plus grand nombre de personnes d’accéder à la solution de Hardbacon, qui permet à quiconque d’identifier les produits financiers les plus avantageux au Canada en fonction de son profil.

«Jean-Sébastien a introduit des centaines de milliers de Québécois à l’indépendance financière et leur a montré sur son blogue que, peu importe notre niveau de revenu, c’est possible de prendre ses finances personnelles en main, déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon. Je suis très fier de ce partenariat, car il nous permet d’amener plus de Québécois à magasiner leurs produits financiers et, donc, à économiser des frais grâce à nos comparateurs.»

«Je suis heureux de m’associer à Hardbacon et de partager leur solution pour aider les Canadiens à acheter les meilleurs produits financiers, a ajouté Jean-Sébastien Pilotte. Hardbacon innove pour tous ceux qui veulent avoir une meilleure maîtrise de leurs finances et Jeune Retraité est ravi d’être partenaire.»

Avec le nouveau programme d’affiliation de Hardbacon, les médias, les blogueurs et les influenceurs peuvent facilement intégrer les comparateurs de produits financiers de Hardbacon sur leur propre site Web. Si le nouveau programme d’affiliation de Hardbacon vous intéresse, veuillez communiquer avec Frederic Roy à cette adresse courriel: frederic@hardbacon.com.

À propos de Hardbacon

Bacon Financial Technologies, mieux connue sous le nom de sa marque Hardbacon, a pour mission d’aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières, à s’enrichir et à atteindre leurs objectifs financiers. L’entreprise, qui a obtenu 2,4 millions de dollars en financement, commercialise une application mobile qui se connecte aux comptes de ses utilisateurs, et les aide à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les cartes de crédit, comptes de banque, courtiers en ligne et robot-conseillers. L’entreprise commercialise également sa technologie auprès des institutions financières, afin de les aider à accélérer leur transformation numérique. Vous pouvez télécharger Hardbacon dans l'App Store et sur Google Play Store. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site hardbacon.ca.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS:

Jennifer Braun

PR LOFT | Publicist

514-291-9558

jenn.br03@gmail.com