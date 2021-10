H2O Innovation annonce un changement sur son conseil d’administration et une modification à son régime d’options d’achat d’actions

English French

QUÉBEC, 22 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce un changement dans la composition de son conseil d'administration, effectif à compter d'aujourd'hui, à savoir la nomination de Louis G. Véronneau à titre de membre du conseil d'administration, succédant à Robert Comeau.



M. Louis G. Véronneau a été nommé en tant qu’administrateur de la Société, en date du 21 octobre 2021. M. Véronneau occupe présentement le poste de vice-président directeur et chef de la transformation chez SNC-Lavalin, où il travaille depuis février 2020. Il est chargé de simplifier les activités, les processus et les systèmes de technologie de l’information dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique. En 25 ans, M. Véronneau a acquis de l’expérience en tant qu’avocat en valeurs mobilières, chef du contentieux, responsable des services bancaires d’investissement et cadre responsable de la stratégie, de l’expansion d’entreprise et de fonctions semblables dans plusieurs industries. Il est diplômé de l’Université de Montréal et de la London School of Economics and Political Science (LSE). Finalement, M. Véronneau siège sur le conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Montréal et a été nommé officier des Forces armées canadiennes.

« La nomination de M. Véronneau au conseil d'administration est conforme aux pratiques de gouvernance de la Société voulant créer un conseil d'administration indépendant, fort et diversifié, avec un mélange de compétences et d’expérience en développement des affaires, finance, audit et gestion des risques, investissement, légal, fusions et acquisitions, et gouvernance d'entreprise et éthique. En conséquence, les connaissances et la vaste expérience de M. Véronneau au niveau du droit en valeurs mobilières, des marchés des capitaux et en termes de stratégie et de développement des affaires viendront enrichir davantage le conseil d'administration d’H 2 O Innovation », a déclaré Lisa Henthorne, présidente du conseil d’administration d’H 2 O Innovation.

Après quatre ans au sein du conseil d'administration de la Société, M. Robert Comeau a quitté son poste d'administrateur de la Société, où il occupait également le poste de président du comité d'audit. « Nous tenons à remercier M. Comeau pour sa précieuse contribution et son dévouement en tant que membre du conseil d'administration et lui souhaitons le meilleur dans ses nouveaux projets », a ajouté Lisa Henthorne.

Régime d’option d’achat d’actions

La Société annonce également qu'elle a modifié son régime d'options d'achat d'actions (le « Régime ») afin d'augmenter le nombre d'actions ordinaires pouvant être émises en vertu de celui-ci.

Le Régime est un régime d'options d'achat d'actions à nombre fixe et le nombre d'actions ordinaires réservées pour émission en vertu du Régime a été augmenté de 4 000 000 à 8 000 000, soit 9,33% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société en date du 21 octobre 2021, à la clôture des marchés. Actuellement, un total de 3 359 334 options d'achat d'actions sont actuellement émises et en circulation aux termes du Régime. La modification du Régime est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

