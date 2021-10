Delårsrapport 2021, Januari - September

English Swedish

Kvartalet



Tredje kvartalets omsättning uppgick till 472 MSEK (345), motsvarande en ökning med 37%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 7 MSEK





Orderingången uppgick till 669 MSEK (336), motsvarande en ökning med 99%

Rörelseresultatet uppgick till 101 MSEK (77), motsvarande en rörelsemarginal på 21,5% (22,3)

Resultat efter skatt uppgick till 84 MSEK (61) och vinst per aktie till 1,81 SEK (1,33)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 148 MSEK (116)

Förvärv har skett av 60% av aktierna i Owasys Advanced Wireless Devices S.L.

Första nio månaderna

Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 401 MSEK (1 061), vilket motsvarar en ökning med 32%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 69 MSEK





Orderingången uppgick till 1 839 MSEK (1 039), motsvarande en ökning med 77%

Rörelseresultatet uppgick till 336 MSEK (213), motsvarande en rörelsemarginal på 24,0% (20,0)

Resultat efter skatt uppgick till 276 MSEK (163) och vinst per aktie till 5,75 SEK (3,58)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 405 MSEK (286)





VD kommentar





Trenden håller i sig – orderingång på ny rekordnivå

Vi ser fortsatt en stark efterfrågan i våra marknader drivet av ökande investeringar i automation, digitalisering, energieffektivitet och fjärrövervakning av industriella maskiner. Orderingången når igen en ny rekordnivå och uppgår till 669 MSEK, motsvarande en tillväxt om 99%, varav 80% organiskt jämfört med föregående år. För de första nio månaderna är motsvarande siffror 77% respektive 66%. Precis som under tidigare kvartal under året, påverkas orderingången positivt av att flera av våra kunder lägger order för leverans längre fram i tiden än normalt. Detta till följd av längre ledtider relaterat till komponentbrist. Vi bedömer denna temporära positiva effekt i orderingång till ca 140 MSEK under kvartalet.

Komponentbristen har också resulterat i begränsningar i vår leveransförmåga. Våra kunder visar god förståelse för tillfälligt längre leveranstider och vår bedömning är att vi inte förlorar kundordrar i någon större utsträckning på grund av det. Trots den utmanande situationen med komponentförsörjning når vi en nettoomsättning om 472 MSEK i kvartalet, motsvarande en tillväxt om 37%, varav 18% organisk jämfört med föregående år. För de första nio månaderna är motsvarande siffror 32% respektive 22%.

Vi bedömer att leveranssituationen har haft en negativ påverkan på vår omsättning med ca 50 MSEK under kvartalet då nuvarande komponentbrist påverkat möjligheten att leverera vissa produkter. Framförallt varumärkena Ewon och Intesis har haft leveransstörningar under kvartalet.

Effekten av den starka orderingången och leveransutmaningar leder till en stor uppbyggnad av orderboken och vi har nu en orderbok som uppgår till ca 750 MSEK, vilket är cirka tre gånger högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi bedömer att risken för annulleringar av liggande order är liten.



Våra geografiska marknader

På vår viktigaste geografiska marknad, Europa, nådde vi återigen en all-time high notering i vår orderingång. De huvudsakliga drivkrafterna var en fortsatt mycket stark maskinbyggarmarknad tillsammans med ökad efterfrågan på fjärrstyrning. Utvecklingen har även fortsatt positivt i Asien, med en god utveckling både i Kina och Japan. Vår organiska orderingång mer än fördubblades, primärt drivet av en stark industrimarknad i Kina. Även i USA har vi noterat nya rekordnivåer i orderingång då marknaden för industriautomation såväl som ekonomin i stort fortsätter att vara mycket stark.



Komponentbristen ger kortsiktig bruttomarginalpress

Den globala komponentbristen påverkar nu även kostnadsbilden i allt större utsträckning och vi har under kvartalet sett att inköpspriset av vissa insatskomponenter mångdubblas vilket negativt påverkar våra tillverkningskostnader och leder till en tillfälligt lägre bruttomarginal om 61,4%. För att kompensera dessa kostnadsökningar gör vi prisjusteringar på nya order. Vi räknar med att se full effekt av prisjusteringarna under mitten av nästa år, vilket gör att bruttomarginalen kan förväntas vara kring nuvarande något lägre nivå fram till mitten av 2022.

Våra rörelsekostnader ökar enligt plan, i linje med högre aktiviteter och nya satsningar. Ökningen i rörelsekostnader i kombination med de tillfälligt lägre bruttomarginalerna gör att lönsamheten blir något lägre än de två tidigare kvartalen under 2021, även om vi med 101 MSEK i rörelseresultat når 22% marginal, som fortfarande är något bättre än vårt långsiktiga mål. Värt också att notera att kassaflödet från rörelsen uppgår till rekordnivån om 148 MSEK.



De nya familjemedlemmarna levererar

Våra senaste förvärv, Procentec och Owasys levererar. Procentec går från klarhet till klarhet och har under året uppvisat en organisk fördubblad omsättning. Owasys affärer utvecklas som planerat, även om det finns vissa utmaningar relaterat till komponentförsörjning.

Då vi ser det som sannolikt att optionerna kommer nyttjas för att öka till hundra procent ägande i båda dessa bolag kommer vi, i enlighet med IFRS, inte redovisa någon minoritet. Därmed redovisas även en skuld som motsvarar förväntad betalning för resterande andelar i de båda bolagen. Sammantaget påverkar bedömningen av dessa optioner vår nettoskuld om 390 MSEK.



Hållbarhet och personal

Med allt fler fullvaccinerade börjar världen att öppna upp sig igen. Våra medarbetare arbetar nu i allt större utsträckning från våra kontor och vi kan träffa fler och fler kunder fysiskt. Även vissa mässor börjar komma igång, om än i liten skala. Vi har lärt oss mycket om hur vi kan bedriva affärer effektivare under pandemin och det drar vi nytta av, ändå ska vi inte underskatta vikten av fysiska möten när det gäller att bibehålla relationer och skapa nya affärer.

Vårt hållbarhetsarbete fortsätter mot våra mål satta för 2025 både inom miljö, fokus på våra anställda och kunder samt ansvarsfullt företagande. Som del i hållbarhetsarbetet har vi i kvartalet även undertecknat FN:s Global Compact initiativ, vilket känns som ett naturligt åtagande för HMS.



Positiva utsikter men vissa leveransutmaningar under det fjärde kvartalet

Efterfrågan förväntas fortsätta på en hög nivå och i princip alla våra kundgrupper har starka underliggande affärer, vilka förväntas fortsätta kommande kvartal. Koncernens omsättning bestäms i nuläget till stor grad av tillgången på komponenter och vi bedömer att vår leveransförmåga kommer att bestå på nuvarande nivåer under resterande del av året för att gradvis förbättras under nästa år. Läget på komponentmarknaden är fortfarande osäkert och det går inte att utesluta tillfälliga bakslag. Vi har en god dialog med våra kunder, som är förstående för läget som drabbat hela branschen och vi ser risken för tappade affärer som liten.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.





Halmstad 2021-10-22





Staffan Dahlström

Verkställande Direktör





Ytterligare information kan erhållas av:

Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901

Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983





Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 22 oktober 2021.





HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga