BHO代币预计于2021年10月21日晚10:00（东八区时间） 在MEXC Global开始交易

新加坡, Oct. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2021年10月21日晚10:00（东八区时间）开始，投资者将可在顶级中心化加密货币交易所MEXC Global开始交易Bholdus（由Unius Pte Ltd所有）代币（BHO)。



在MEXC Global中心化交易所这个最受欢迎的交易平台之一上市，显示出Bholdus坚定实施其战略路线图，并确认了该项目的强大发展势头。因此，这次活动将有助于促进BHO的流动性，确保投资者获得最佳收益，并为Bholdus生态系统的潜力提供进一步支持。

项目信息:

项目名称：Bholdus

预计交易时间：2021年10月21日晚10:00（东八区时间）

交易对：BHO/USDT

最低价格单位：0.00001（5位）

最低数量单位：0.01（2位）

区块链：币安智能链

股票代码：BHO

标准：BEST-20

合同：0x8717e80270f53a45 b4a9259057e1460a8a8

总供应量：10,000,000,000

流通供应量：454,000,000

用户在晚9:30-10:00期间只能下单出售（不允许下单购买）

晚10:00后允许所有下单



BHO还可通过PancakSwap这一主要去中心化交易所进行交易；全球最获参照关注的加密货币资产价格跟踪网站CoinGecko（币虎）和CoinMarketCap也提供BHO相关信息。在CoinMarketCap上市不到15天，BHO即迅速在全球10大涨幅中实现了排名第二，并实现24小时内最大涨幅。在社区的大力支持下，BHO近期录得0.094美元的历史最高价（截至2021年10月12日），比在PancakeSwap的首次上市价格上涨10倍。

最近，BHO持有者获得了截止到2021年12月31日的特别权益质押奖励，年利率高达50%。在10天内，此次活动报告的总锁定价值高达1.4亿BHO，约占流通供应量的70%。

关于Bholdus：

Bholdus是一个多链平台，专注于去中心化金融（DeFi）应用和非同质化代币（NFT）业务。Bholdus的使命是使用成本极低、高度安全和交易吞吐量无可匹敌的区块链，将加密货币领域与合格的现实资产连接在一起。通过Bholdus，类似GameFi和元宇宙相关业务的加密货币项目可以通过代币化将其贵重资产转换为NFT和基于资产的代币，作为信用证明从而不受限制地使用加密货币领域的各种金融服务。

此外，Bholdus同时宣布与新加坡金融科技协会、Global DCA、TechQuartier等知名品牌建立战略合作伙伴关系。Bholdus正在按照其五年发展路线图的规划，迅速发展成为一家跨国“独角兽”金融科技公司。

通过以下方式关注Bholdus：

- 网站：http://bholdus.com

- Twitter：https://twitter.com/bholdus

- Facebook：https://fb.com/bholdus

- Telegram News Global：https://t.me/Bholdus

- Telegram Chat Global：https://t.me/Bholdus_ENcommunity

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