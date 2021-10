English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 22 octobre 2021

VELCAN HOLDINGS : RESULTATS SEMESTRIELS (CONSOLIDES ET NON AUDITES)

PERTE OPERATIONELLE MAIS BONNE PERFORMANCE FINANCIERE,

RESULTAT NET DE 6,1 MILLIONS D’EUROS,

SUSPENSIONS ET DEPRECIATION COMPLETE DES PROJETS HYDROELECTRIQUES INDIENS

30.06.20 21 30.06.20 20 Var % Chiffre d’affaires 1er Semestre (millions d’Euros) 0.8 1.0 -13% EBITDA 1er Semestre (millions d’Euros) -1.8 -1.3 -36% Résultat Net 1er Semestre (millions d’Euros) 6.1 -2.7 NA 30.06.20 21 30.06.20 20 Var % Trésorerie et instruments financiers (millions d’Euros) 118 105 +13% Fonds Propres (millions d’Euros) 122 112 +6%

Note : comptes semestriels ne sont pas audités

Commentaires en bref sur le 1 er semestre 2020

Au premier semestre 2021, le Groupe a encore réduit son portefeuille obligataire estimant que le rendement restait insuffisant pour couvrir les risques de défaut potentiels. Grâce au rebond des marchés américain et chinois, du fait du soutien de la FED et des campagnes de vaccination accrues, les positions du Groupe en actions et matières premières (ces dernières principalement liées au pétrole et à l'or) ont globalement bien performé, conduisant à un gain financier de 15,8 millions d’euros, contre 1,9 million d'euros à la fin du premier semestre 2020. Les investissements dans des banques et des sociétés pétrolières ont été les principaux contributeurs à ce gain.





Au 30 juin, le portefeuille est principalement constitué de liquidités (26%), d'or et d'argent (21%), d'actions pétrolières (24%) et de positions longues actions (39%). Le solde est constitué de positions à découvert sur des actions, de fonds monétaires BRL et INR, d’obligations et de private equity 1 .





. Au terme du premier semestre, les actifs financiers du Groupe étaient exposés au dollar américain (16 % contre 35 % en 2020), au yen japonais (25 %, au même niveau qu'en 2020) et à l'euro (19 % contre 22 % en 2020). Il est à noter que les positions or et argent sont valorisées en USD et sont donc incluses dans exposition USD mentionnée ci-avant.





Le chiffre d'affaires, provenant exclusivement de la participation de Velcan Holding dans la centrale hydroélectrique de Rodeio Bonito au Brésil, au premier semestre 2021 s'est élevé à 0,8 million d'euros. Il est en baisse de 12% lorsqu’il est exprimé en euros et en hausse de 4,5% lorsqu’il est exprimé en BRL par rapport au S1 2020. Ceci résulte principalement d’un taux moyen EUR/BRL plus favorable au S1 2020 (1 EUR=5,42 BRL) par rapport au S1 2021 (1 EUR = 6,49 BRL).





Les charges d'exploitation sont en hausse par rapport au S1 2020 (-2,6 MEUR au S1 2021, contre -2,0 MEUR au S1 2020) en raison d'une provision de 0,8 MEUR constituée pour frais de personnel, compte tenu du bon résultat financier atteint jusqu'à présent en 2021.





Les amortissements et provisions ont augmenté de manière significative (-7,6 millions d’euros pour le S1 2021 vs -3,1 millions d’euros pour le S1 2020) principalement en raison de la dépréciation intégrale des Projets Indiens (dépréciation de 7,4 millions d’euros passée sur le S1 2021, portant la dépréciation totale des projets indiens à 100% en raison des dépréciations précédentes), qui a suivi la suspension des projets et des opérations du Groupe en Inde.





Après des années de négociations, l'amendement des accords de concession des projets hydroélectriques a abouti à une impasse, le gouvernement de l'Arunachal Pradesh (GoAP) refusant catégoriquement d'envisager des dispositions vitales, et ce malgré de nouveaux échanges et discussions entre avril et juillet 2021. Les dispositions essentielles en jeu concernent notamment les capacités installées allouées, les frais administratifs, le délai de développement, les conditions dans lesquelles Velcan Holdings serait obligé de démarrer les constructions des projets, et les obligations des deux parties.





Les accords de concession constituent la fondation centrale des projets car ils constituent la base de toutes les licences et autorisations techniques et environnementales, et la base du développement ultérieur des projets, y compris leur financement bancaire. En l'absence des modifications susmentionnées, les accords de concession actuels sont inadéquats et les autorisations technico-économiques accordées par le gouvernement indien en 2015 ne sont techniquement plus valables.

Au cours du premier semestre 2021, et après presque un an d'inactivité totale, certaines des enquêtes foncières requises par la procédure d'acquisition des terrains ont été achevées en mars 2021 mais la procédure dans son ensemble n'a pas avancé, la section 19 n'ayant pu être complétée. Quant aux autres activités du projet (notamment les routes d'accès, l’autorisation forestière et le contrat d'achat d'électricité), présentées en détail dans le rapport annuel publié en avril 2021, aucun progrès n'est à signaler pour le premier semestre 2021.

Ne voyant aucune possibilité de poursuivre les discussions avec GoAP, Velcan Holdings a décidé de suspendre les projets, car ils ne sont pas en mesure de réaliser quelque progrès que ce soit dans de telles circonstances. L'ensemble des opérations du Groupe en Inde a été suspendu et le bureau du Groupe à New Delhi ainsi que les bureaux sur site ont été fermés á la fin du troisième trimestre 2021. Le Groupe continuera de suivre l'évolution du marché indien de l'hydroélectricité, et bien qu'il ne soit pas favorable à l'heure actuelle, recherchera un éventuel partenaire majoritaire pour reprendre les projets et les opérations de développement.

Ajoutée aux achats consommés au Brésil, la dépréciation susmentionnée des projets indiens a entraîné une forte augmentation de la perte d'exploitation (-9,4 millions d’euros au S1 2021 contre -4,5 millions d’euros au S1 2020).





Le résultat net, part du Groupe, est donc un gain de 6,1 millions d’euros contre une perte de 2,7 millions d’euros au S1 2020.





Les autres éléments du résultat global du Groupe s'élèvent à un gain de 0,7 millions d’euros au S1 2021 contre une perte de -3,6 millions d’euros au S1 2020, principalement du fait de l'appréciation de la devise brésilienne (+7%) et de la Roupie indienne (+2%) et son impact sur les réserves de conversion du Groupe lorsque les actifs détenus en devises au Brésil (Rodeio Bonito) et en Inde sont convertis en euros. Le résultat global total du Groupe pour le premier semestre 2021 s'élève à un gain de 6,8 millions d'euros contre une perte de 6,2 millions d'euros en 2020





Les capitaux propres s'élèvent à 122,5 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 115,8 millions d'euros au 31 décembre 2020 (+6,7 millions d'euros) principalement en raison du bon résultat financier au premier semestre 2021.





La Société avait initié un programme de rachat d’actions le 13 mars 2020 afin d'acquérir 300 000 actions propres supplémentaires au prix maximum de 5,1 euros par action, pour un montant total maximum de rachat qui ne pouvait excéder 1 530 000,00 euros, hors frais d'acquisition. Au 16 septembre 2020, la Société avait racheté un total de 112 104 actions au prix moyen pondéré de 4,85 euros par action et pour un montant total de 543 879 euros au titre de ce programme. Le prix maximum d'achat a été amendé à 7 euros le 17 septembre 2020. Sur ce programme, toujours en cours, la Société a racheté un total de 219 823 actions pour un montant total de 1 285 525 euros (intermédiation comprise) au 30 juin 2021. Au total, 20 426 actions ont été acquises au cours du premier semestre 2021.





Le nombre de 294 449 actions propres au 30 juin 2021 a diminué par rapport au 31 décembre 2020 (314 023 actions propres) en raison de la distribution de 46 725 actions aux salariés et malgré les acquisitions liées aux programmes susmentionnés. Le nombre net d'actions en circulation au 30 juin 2021 est de 5 257 871.





Le rapport semestriel complet 2021, comprenant les états financiers condensés et non audités au 30 juin 2021, est disponible en ligne sur http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/



* * *

Contact Relations Investisseurs investor@velcan.lu



A propos de Velcan:

Velcan Holdings est un holding d'investissement gérant un portefeuille mondial de participations.

Le siège de Velcan Holdings est à Luxembourg, avec des bureaux administratifs et financiers à Singapour et à Maurice.

La société a été lancée il y a plus de 15 ans par son actionnaire de référence, LHP SA, détenu par l'équipe dirigeante de Velcan Holdings.

Velcan Holdings est coté sur le marché non règlementé Euro MTF au Luxembourg (Ticker VLCN / ISIN FR0010245803). Velcan Holdings n'a jamais effectué d'offre publique au sens de la directive 2003/71 / CE du Parlement européen et du Conseil.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou indirectes de bénéfice. L’attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de circonstances futures et qu’elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la survenance serait susceptible d’avoir un effet négatif sur l’activité et les performances futures du groupe.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre d’une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans aucun autre pays.

1 Voir tous les détails dans le graphique page 5 du rapport H1, le total est supérieur à 100 % en raison de la facilité de découvert qui compte négativement dans le portefeuille pour -21%.

Pièce jointe