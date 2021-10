Sotheby’s et Connect Ventures de Creative Artists Agency et NEA investissent dans un tour de financement de 20 millions de dollars pour Mojito, une suite commerciale NFT

French German

NEW YORK, 22 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mojito, une nouvelle suite commerciale NFT, a annoncé aujourd'hui avoir levé 20 millions de dollars lors de son premier tour de financement avec une évaluation de 100 millions de dollars. Avec des investissements stratégiques de Sotheby’s, la première destination au monde pour l'art et le luxe, et de Connect Ventures, un partenariat d'investissement entre Creative Artists Agency (CAA ) , une agence de divertissement et de sports de premier plan, et la société mondiale de capital-risque New Enterprise Associates (NEA), Mojito sort de la discrétion et met sur le marché une suite commerciale de bout en bout pour la vente de biens numériques. Future Perfect Ventures a mené le tour de financement avec la participation supplémentaire de Moore Strategic Ventures, CMT Digital, Sfermion et Ancient. Mojito est le premier produit issu de Serotonin, à la fois société de marketing Web3 et studio de capital-risque de tout premier plan.



La demande de biens numériques a augmenté de manière exponentielle, principalement en raison de la popularité des NFT pour l'art numérique et les objets de collection. Au troisième trimestre 2021, le marché mondial du NFT a atteint 10,7 milliards de dollars en volume de ventes. Toutefois, la plus grande partie de la valeur des ventes de NFT a été réalisée par un groupe concentré d'artistes et de collectionneurs de cryptomonnaies, laissant aux marques et aux créateurs établis peu d'options pour pénétrer l'espace NFT d'une manière stratégique pour leur entreprise. En outre, la plus grande opportunité économique pour les biens numériques est encore largement inexploitée : une solution permettant aux marques et aux détenteurs de propriété intellectuelle de valeur de monétiser leurs actifs dans de nouveaux environnements virtuels, créant des moyens d'interagir avec leurs clients les plus précieux et de les récompenser. Alors que les consommateurs passent plus de temps et dépensent plus d'argent dans les espaces numériques, les détenteurs de droits peuvent monétiser les actifs en tant que biens numériques à faible coût, atteignant un public mondial connecté numériquement sans, effectivement, coûts de production ni chaîne d'approvisionnement. Mojito est positionnée pour saisir cette opportunité de marché en pleine croissance et servir de passerelle entre les plus grandes marques mondiales et la prochaine génération de consommateurs natifs du numérique.

La solution tout-en-un de Mojito est disponible et utilisée aujourd'hui pour débloquer de nouvelles opportunités afin de monétiser la propriété intellectuelle de valeur et d'engager les utilisateurs dans des écosystèmes numériques émergents. Sotheby's, l'un des investisseurs de Mojito, utilise la technologie Mojito pour alimenter Sotheby’s Metaverse, un marché dédié aux NFT rares et extraordinaires de Sotheby's inauguré récemment. Grâce à un partenariat stratégique avec Mojito, Sotheby's est devenue la première maison d'enchères et l'une des rares institutions à travers le monde à bâtir une place de marché NFT dédiée et personnalisée qui servira de destination pour les ventes aux enchères et les mises en vente exclusives de NFT. Cette opération positionnera Sotheby's au cœur de certaines des activités les plus importantes de ce domaine.

Charles F. Stewart, président-directeur général de Sotheby's, a parlé de Mojito en ces termes : « Après avoir travaillé avec cette équipe au cours des derniers mois, nous sommes heureux de nous associer à Mojito pour alimenter Sotheby's Metaverse et créer une plateforme permettant à d'autres d'explorer les possibilités des NFT. Sotheby's jouit d'une position unique pour appliquer son expertise et sa maîtrise des pratiques curatoriales au monde en plein essor de l'art numériquement natif, et le partenariat avec Mojito ne fera qu'étendre nos capacités. »

Jim Burtson, président de CAA, a ajouté : « Via notre travail dans l'espace NFT, nous constatons une demande accrue pour la solution exacte que Mojito commercialise. Nous sommes heureux de former un partenariat stratégique avec Mojito, qui nous permettra d'offrir à nos clients des opportunités NFT plus vastes et plus diversifiées. »

Jalak Jobanputra, fondateur et partenaire général de Future Perfect Ventures, l'investisseur principal de Mojito, a indiqué : « Nous sommes des investisseurs actifs dans les écosystèmes crypto et NFT depuis 2014 et sommes ravis de nous associer à Mojito, une équipe expérimentée qui construit des solutions pour les plus grandes marques afin de créer des places de marché personnalisées mais ouvertes pour leurs actifs les plus précieux ».

La base de la suite commerciale de Mojito est la plateforme Mojito, qui offre aux marques des capacités plus robustes en termes de flexibilité de développement, de redevances perpétuelles, d'autorisations d'accès, de gestion transparente des cryptomonnaies, de sécurité et, surtout, de licence créative sur leur marché. La plateforme est optimisée pour interagir avec des applications basées sur les technologies compatibles Ethereum et EVM afin que les actifs et les utilisateurs des partenaires de Mojito ne soient pas bloqués sur des réseaux isolés et centralisés. Cette connectivité permet aux clients de Mojito d'accéder aux innovations émergentes du Web3 telles que la finance décentralisée (DeFi), les organisations autonomes décentralisées (DAO) et les écosystèmes open source dans l'ensemble du Metaverse.

Mojito a été créé par les cofondateurs de Serotonin, Amanda Cassatt et Matthew Iles, et le responsable des technologies de Serotonin, Dan Kinsley. Dan Kinsley dirigera Mojito en tant que PDG, avec une équipe d'ingénieurs de la blockchain et de fabricants de produits totalisant des décennies d'expérience combinée chez Facebook, ConsenSys, General Assembly et Bridgewater. Dan Kinsley, PDG de Mojito, a déclaré : « Mojito libère la capacité de tout type de propriété intellectuelle à être introduit dans le Metaverse, qui sera, selon nous, la prochaine évolution d'Internet. Nous sommes heureux de bénéficier du soutien d'investisseurs qui reconnaissent l'opportunité cruciale pour les artistes, les célébrités, les athlètes et les marques de disposer de nouveaux moyens pertinents pour s'adresser à leur public grâce à notre technologie. »

En exploitant ce financement, l'équipe de Mojito élaborera une suite commerciale conforme aux réglementations associant une technologie Web3 de pointe à des API et des SDK personnalisables : n'importe quelle marque pourra se connecter facilement à la suite Mojito pour apporter sa propriété intellectuelle la plus précieuse à un nouveau public de consommateurs numériques.

Vous trouverez davantage d'informations sur Mojito.xyz. Vous pouvez également suivre @mojito_nft sur Twitter.

À propos de Sotheby's

Fondée en 1744, Sotheby's est la première destination mondiale de l'art et du luxe. Sotheby's promeut l'accès, le savoir-faire et la préservation des beaux-arts et des objets rares par le biais de ventes aux enchères et de canaux d'achat, y compris les ventes privées, le commerce électronique et le commerce de détail. Notre place de marché mondiale de confiance est soutenue par une plateforme technologique à la pointe du secteur et un réseau de spécialistes couvrant 40 pays et 50 catégories, parmi lesquelles l'art contemporain, l'art moderne et l'impressionniste, les Maîtres anciens, les œuvres d'art chinoises, les bijoux, les montres, les vins et spiritueux ainsi que les intérieurs, parmi de nombreuses autres.

À propos de Connect Ventures

Connect Ventures est un partenariat d'investissement entre Creative Artists Agency (CAA), une agence de divertissement et de sports de premier plan, et la société mondiale de capital-risque New Enterprise Associates (NEA). Lancée en 2020 pour accélérer la croissance des entreprises axées sur les consommateurs à un stade précoce, Connect Ventures s'appuie sur les ressources, les relations et l'expertise de CAA couvrant le paysage mondial du divertissement et des sports, ainsi que sur l'expertise approfondie de la construction d'entreprises et de domaines de NEA, à la pratique technologique de classe mondiale. Les investissements du partenariat incluent, entre autres, Spire Animation, FightCamp, Blacktag, Unless, OpenSea et Mojito.

À propos de Serotonin

Serotonin est une société de marketing Web3 et un studio de produits de tout premier plan. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Serotonin.co.

Contact pour les médias :

media@mojito.xyz