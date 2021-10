Le Kia EV6 prêt pour son entrée canadienne

English French

Les premières unités de Kia Canada ont toutes été réservées en 25 minutes

Arrivée prévue au printemps 2022

Estimé jusqu’à 480 km d’autonomie sur certains modèles avec pompe à chaleur offerte en option au Canada

Recharge ultra rapide avec les bornes CC (courant continu) de 800 V pouvant recharger le véhicule jusqu’à 80 % en 18 minutes

Technologie V2L pouvant transformer l’EV6 en source d’alimentation pour les appareils électroniques et électriques et les autres VÉ

Multisegment spacieux doté d’un style extérieur unique, d’éclairages à DEL et de poignées de portières affleurantes dissimulées (une première pour Kia)

Intérieur pratique et épuré fabriqué à base de matières recyclées de haute qualité, comportant deux écrans de 12,3 po et beaucoup de compartiments de rangement

Les innovations de sécurité se poursuivent avec l’arrivée de la conduite assistée sur autoroute II et l’assistance intelligente de stationnement à distance

TORONTO, 22 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’arrivée de l’EV6, le premier véhicule exclusivement électrique de Kia, est prévue pour le début de l’année 2022. La marque a mis à disposition de sa clientèle un nombre limité du EV6 (modèle en option GT Line) à traction intégrale et à grande autonomie. Ces unités ont rapidement trouvé preneur : il a fallu moins de 25 minutes pour que les 200 unités soient réservées. L’EV6 établit de nouvelles normes en matière d’électrification en proposant des éléments de design uniques, des caractéristiques de commodité bien pensées et des technologies de pointe améliorant la sécurité et l’expérience de conduite. Malgré les réservations rapides, les clients peuvent contacter leur concessionnaire pour les livraisons 2022.

« L’EV6 pose les fondements de l’avenir de Kia en matière de design et d’avancée technologique, » explique M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « L’EV6 incarne la nouvelle marque Kia et, en tant que tout premier véhicule exclusivement électrique de Kia, donne le ton à notre stratégie Plan S. Nous sommes impatients de voir les Canadiens s’asseoir au volant de ce nouveau véhicule et vivre les nouvelles expériences associées à cette nouvelle ère d’électrification des transports menée par Kia. »

Performances puissantes, chargement rapide et autonomie exceptionnelle

Fabriquée sur la plateforme internationale électrique et modulaire (E-GMP), l’EV6 sera proposée avec un choix de propulsion arrière ou de traction intégrale. Elle est alimentée par une batterie au lithium-ion dont les performances conviendront à tous les types de conducteurs. L’autonomie estimée de cette batterie atteint jusqu’à 480 kilomètres sur certains modèlesi:

Propulsion arrière : Batterie de 58,0 kWh, moteur arrière de 125 kW

Propulsion arrière : Batterie de 77,4 kWh, moteur arrière de 168 kW

Traction intégrale : Batterie de 77,4 kWh, moteur avant de 74 kW et moteur arrière de 165 kW

Traction intégrale : Batterie de 77,4 kWh, moteur avant de 160 kW et moteur arrière de 270kW

Le modèle GT sera offert plus tard en 2022



L’EV6 est équipée, en primeur mondiale, d’un système de chargement breveté multiple, pouvant assurer un chargement rapide à 800 V et 400 V sans contrôleur séparé :

Le chargement rapide CC de 800 V peut ajouter une capacité supplémentaire de près de 100 kilomètres en moins de 5 minutes ii

Il peut également ajouter jusqu’à 380 km supplémentaires (en rechargeant la batterie de 10 à 80 %) en moins de 18 minutes

Le chargeur embarqué (OBC) de niveau 2 recharge l’EV6 équipée de la plus grosse batterie de 77,4 kWh de 10 à 100 % en 7 heures et 10 minutes (240 V CA à 48 A)



De plus, l’EV6 offrira, pour le marché canadien spécifiquement, une pompe à chaleur optionnelle recyclant les pertes de chaleur, afin d’aider à conserver l’autonomie électrique du véhicule à basse température. Incluse pour la première fois sur la Soul EV, la pompe à chaleur nouvelle génération de l’EV6 recycle non seulement la chaleur de l’air, mais également la chaleur perdue des différents composants électroniques du véhicule, augmentant ainsi sa capacité.

Nouveau système de batterie alimentant le véhicule et même plus

Novateur et pratique, l’EV6 inclut la technologie offert en option V2L qui transforme l’EV6 en source d’alimentation de 1,9 kWiii. Le bloc de commande de chargement embarqué (ICCU) inverse le débit de l’électricité de la batterie, ce qui permet de l’utiliser pour alimenter des appareils électroniques et électriques. Le conducteur peut ainsi recharger ou utiliser son ordinateur portable ou son téléphone, allumer un projecteur pour s’éclairer lors d’une soirée en camping, ou alimenter une génératrice, un appareil ménager ou même, en cas d’urgence, un autre véhicule électrique.

Une prise de courant de 120 V est située sous le siège arrière, au centre (prise V2L interne, une première de Kia)

Une prise V2L externe est située à l’arrière du véhicule, du côté du passager. Elle émet 1,9 kW et peut également être utilisée pour recharger un autre véhicule (technologie V2V) en cas d’urgence.

Extérieur et intérieur modernes : le premier véhicule Kia incarnant la philosophie de design des « Opposés réunis »

La philosophie de design des opposés réunis qui orientera le design de tous les futurs modèles de Kia, se retrouve pour la première fois sur l’EV6. Élégant et époustouflant, le design extérieur de l’EV6 arbore des contours remarquables et des caractéristiques qui ne laissent pas indifférents. On y trouve, en particulier :

Une nouvelle interprétation du « museau de tigre » pour l’ère numérique

Des feux de jours avec des lumières mobiles inspirés par les pixels électroniques

Des moulures à la base du pare-chocs avant accentuant la largeur de l’assise

Un capot découpé en prolongement de l’aile avant

Une silhouette latérale volumineuse et des contours de carrosserie travaillés du capot à l’aileron arrière

Une garniture de seuil latérale en bas des portières, reliant visuellement le côté et l’arrière du véhicule

Trois designs de jantes uniques conférant une allure technologique de pointe

Des poignées de portières affleurantes dissimulées, une première pour Kia

Des feux arrière entièrement à DEL avec clignotement intégré, de série sur tous les modèles

Un aileron arrière et un volet de chargement dissimulé

L’intérieur de l’EV6 repousse les limites en matière de technologie, d’espace intérieur et d’interaction entre le véhicule et le conducteur. Il inclut notamment :

Un affichage panoramique incurvé arborant deux écrans connectés de 12,3 pouces (pour le tableau de bord et le navigateur)

Un démarrage à bouton-poussoir et un changement de vitesse par bouton rotatif, positionnés judicieusement à portée de main

Une structure épurée et minimaliste dans un espace de pilotage large, allégé, simple et résolument unique

Un espace de rangement intérieur inégalé, incluant une console intérieure avec un accoudoir et un large espace ouvert, une boîte à gants immense et des portemanteaux derrière les deux sièges avant

Des sièges minces et légers au design contemporain recouverts de tissus robustes composés de matériaux recyclés équivalents à 111 bouteilles d’eau en plastique



Technologies innovantes, confort et commodité bien pensés, et conduite inégalée

L’EV6 comporte de nombreux équipements intelligents et attentionnés visant à parfaire l’expérience du conducteur :

Une première de Kia : l’EV6 est équipée, en option, d’un affichage tête haute à réalité augmentée (AR-HUD) iv faisant correspondre les avertissements de sécurité et les informations de conduite sur la route ou le véhicule devant Navigateur avec suivi d’itinéraire Information sur la sécurité de voie Indicateur de présence de véhicule devant et informations de sécurité

faisant correspondre les avertissements de sécurité et les informations de conduite sur la route ou le véhicule devant Les touches de commande intégrées du système d’infodivertissement et du climatiseur rendent l’utilisation des systèmes plus intuitive, tout en sublimant l’apparence de l’intérieur

Le design actif de la sonorité (ASD) permet de choisir trois types de sonorité de conduite, pour une expérience décidément unique

Systèmes d’assistance perfectionnée à la conduite (ADAS) de pointe

Kia priorise la sécurité dans tous ses designs et l’EV6 ne fait pas exception. Elle est en effet dotée de 21 systèmes actifs d’assistance à la conduite (ADAS)v incluant, entre autres :

L’assistance intelligente au stationnement à distance (RSPA) permet de stationner son EV6 ou de la sortir d’un espace de stationnement de l’extérieur du véhicule.

L’assistance d’évitement des collisions dans les angles morts (BCA) peut, dans certaines conditions, détecter les véhicules se trouvant sur les voies adjacentes. Si un véhicule est détecté dans l’angle mort, l’EV6 peut, dans certains cas, freiner la roue externe pour aider le conducteur à se remettre sur sa voie.

L’alerte de perte d’attention du conducteur (DAW) vi détecte une conduite distraite et alerte le conducteur par le biais de messages visuels ou sonores.

détecte une conduite distraite et alerte le conducteur par le biais de messages visuels ou sonores. L’assistance d’évitement de collision frontale (FCA) peut, dans certaines conditions, aider le conducteur à freiner pour éviter une collision avec un véhicule devant ou en réduire la gravité. Le freinage automatique peut également aider à éviter ou à réduire un impact.

D’autres aspects de série de la FCA incluent également la FCA-Ped (piétons), FCA-LS (changement de voie latéral), FCA-LO (changement de voie véhicule arrivant en contresens), FCA-JC (carrefours), FCA-JT (virages).

Les phares automatiques (HBA) détectent les véhicules arrivant à contresens et désactivent les pleins phares ou les réactivent automatiquement.

La conduite assistée sur autoroute II (HDA 2) vii , une première de Kia sur l’EV6, ajoute des technologies supplémentaires à la HDA. Ce dispositif de commodité conserve une distance prédéfinie avec le véhicule devant et conserve l’EV6 au milieu de sa voie. La HDA2 aide également aux changements de voie et modifie la position latérale de l’EV6 sur sa voie.

, une première de Kia sur l’EV6, ajoute des technologies supplémentaires à la HDA. Ce dispositif de commodité conserve une distance prédéfinie avec le véhicule devant et conserve l’EV6 au milieu de sa voie. La HDA2 aide également aux changements de voie et modifie la position latérale de l’EV6 sur sa voie. L’assistance intelligente de respect de la limite de vitesse (ISLA) détecte les panneaux indicateurs et affiche des messages au tableau de bord et sur l’affichage tête haute à réalité augmentée (AR HUD)

Le régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse par navigateur (NSCC-C) se sert des informations du navigateur pour réduire proactivement la vitesse de l’EV6 à l’approche des virages.

L’assistance d’évitement de collision transversale arrière (RCCA) aide à détecter la plupart des véhicules s’approchant par la droite ou par la gauche en marche arrière. Si un véhicule est détecté, le système alerte le conducteur de l’EV6 et freine.

Veuillez visiter www.kia.ca/EV6 pour obtenir davantage de renseignements sur l’EV6 de Kia et pour la réserver.

Qui est Kia Canada

Kia Canada inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Veuillez contacter David Marcille ou Frédéric Tremblay pour obtenir davantage de renseignements :

David Marcille

Strategic Objectives

dmarcille@strategicobjectives.com

Frédéric Tremblay

Directeur des relations publiques et marketing de détail

Kia Canada

ftremblay@kia.ca

Autonomie ciblée basée sur les résultats de certification atttendus pour au moins une option disponible. Votre kilmétrage variera et dépend d’un certain nombre de facteurs, comme l’âge de la batterie, la température ambiante, les habitudes de conduite, les options, le chargement et autres. Temps de charge basé sur les essais Kia Corporation avec un chargeur SAE J1772. Les temps de charge réels peuvent varier.

iii V2L peut être utilisé jusqu’à ce que la charge de la batterie atteigne 10 %. Les 36 heures consécutives s’appliquent uniquement si un maximum de 1 900 watts est tiré du véhicule et que la batterie est chargée à 100 % au départ. Il est possible d’utiliser l’alimentation électrique plus longtemps si on utilise une puissance électrique inférieure.

iv Affichage tête haute à réalité augmentée disponible sur certaines versions seulement. Ne pas se concentrer sur les conditions routières et l’opération du véhicule peut entraîner une perte de maîtrise du véhicule. Toujours conduire avec prudence et en toute sécurité.

v Aucun dispositif, aussi perfectionné soit-il, ne peut compenser toutes les erreurs de conduite et/ou toutes les conditions routières. Toujours conduire avec prudence et en toute sécurité.

vi L’alerte de perte d’attention du conducteur ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter tous les cas de fatigue ou d’inattention. Ne pas se concentrer sur les conditions routières et l’opération du véhicule peut entraîner une perte de maîtrise du véhicule. Toujours conduire avec prudence et en toute sécurité.

vii La conduite assistée sur autoroute ne remplace pas une conduite sécuritaire, pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule et fonctionne uniquement sur certaines autoroutes fédérales. Toujours conduire avec prudence et en toute sécurité.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18b325d3-3371-4855-b03a-194f4dcb9ecd/fr