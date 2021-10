Les gouvernements doivent aider les Canadiens face aux prix croissants de l’énergie

English French

OTTAWA, 22 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- , 22 octobre 2021 – Avec les prix de l’énergie qui continuent de grimper à la veille de l’hiver, l’Association canadienne du propane (ACP) demande aux gouvernements fédéral, provincial et des territoires de fournir de l’aide aux citoyens.



« Alors que les Canadiens essaient de reprendre le cours normal de leur vie, dans un monde toujours frappé par la COVID-19, surtout dans les régions rurales canadiennes, la dernière chose dont ils ont besoin est le fardeau de coûts énergétiques exorbitants, a mentionné la présidente de l’Association canadienne du propane, Nancy Borden. Les gouvernements fédéral, provincial et des territoires doivent travailler ensemble pour offrir un plan d’atténuation contre les coûts énergétiques élevés. »

Les réserves de propane au Canada sont amplement suffisantes pour nous permettre de traverser l’hiver. Les Canadiens peuvent être assurés que le propane sera livré à leurs maisons et à leurs entreprises, hôpitaux et autres institutions fonctionnant au propane. En plus, les membres de l’ACP ont augmenté leur propre capacité de stockage au fil des ans.

La pression actuelle sur les prix du marché est un phénomène mondial; le Canada, en tant que membre de ce marché global, n’est pas immunisé contre les variations de prix.

La pression à la hausse sur les prix de l’énergie à l’échelle mondiale a donc aussi gagné le marché canadien des carburants comme l’huile, l’essence, le diesel et le gaz naturel, en plus du propane.

Le défi pour les Canadiens sera de composer avec les coûts élevés de l’énergie qui devraient marquer le prochain hiver.

Pendant que tous les Canadiens seront touchés par la hausse des prix, les citoyens demeurant en zone rurale seront particulièrement à risque en raison de leur dépendance aux combustibles pour chauffer leurs maisons, fermes et entreprises, et pour se véhiculer. Les Canadiens à faible revenu et ceux à revenu fixe, tels que les retraités, auront aussi besoin d’un coup de main.

« Le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership en aidant les Canadiens à compenser la hausse des coûts énergétiques, indique Mme Borden. Il doit développer des politiques et des programmes, en collaboration avec les provinces et territoires, qui offriront un répit face à ces augmentations. Cela peut être réalisé en implantant ou en bonifiant des rabais sur le chauffage domestique, particulièrement sur les carburants à faible empreinte carbone comme le propane. »

Pour aider les Canadiens à se préparer pour la saison froide et réduire leurs coûts énergétiques, l’ACP a créé cette fiche d’informations : Guide de préparation hivernale des utilisateurs de propane.

Au sujet de l’Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l’industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l’adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d’environnements favorables aux affaires par le biais d’efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d’urgence.

Pour plus d’informations, contactez: Patrick Voyer, Gestionnaire, Communications, par courriel, media@propane.ca, ou téléphone, 613.683.2273.