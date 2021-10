Contrat de protonthérapie finalisé avec Advocate Radiation Oncology Affiliate en Floride 

English French

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 24 Octobre 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir finalisé le contrat pour une solution de protonthérapie avec Advocate Radiation Oncology via sa filiale Southwest Florida Proton. IBA va commencer à comptabiliser les revenus de ce contrat dès 2021.

La finalisation de ce contrat fait suite à l'annonce, au mois d’avril 2021, qu’IBA avait été sélectionnée par Advocate Radiation Oncology pour son nouveau centre de radio-oncologie. Ce centre desservira l'ensemble de la population du sud-ouest de la Floride dans un endroit centralisé entre les comtés de Lee et de Collier. Le contrat prévoit la livraison d’une solution Proteus®ONE1 équipée du Pencil Beam Scanning (PBS), Cone Beam CT (CBCT), Philips Ambient ainsi qu'un ensemble intégré de matériels et de logiciels d'assurance qualité (QA) fournis par IBA Dosimetry America, Inc.

Advocate Radiation Oncology prévoit de traiter ses premiers patients en 2023.

Le prix moyen d'un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance de 10 ans se situe entre USD 40 et 50 millions.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « La finalisation de ce contrat souligne la dynamique croissante de la protonthérapie aux Etats-Unis. Alors que nous continuons à renforcer notre position dans la région, nous sommes très enthousiastes quant aux opportunités futures qui s'y présentent. Nous nous réjouissons de participer au congrès annuel de l'ASTRO (American Society for Radiation Oncology) ce week-end et de nouer des contacts avec d'autres partenaires potentiels. »

Arie Dosoretz, Chief Executive Officer d'Advocate Radiation Oncology, a déclaré : « Nous sommes fermement engagés à fournir aux patients du sud-ouest de la Floride atteints de cancer toutes les options de radiothérapie dont ils ont besoin et nous avons hâte de réaliser les prochaines étapes de ce projet crucial. IBA propose la technologie de protonthérapie la plus innovante au monde et nos patients ne méritent rien de moins. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos d’Advocate Radiation Oncology

Advocate Radiation Oncology est un groupe hospitalier local indépendant constitué de différents centres thérapeutiques répartis stratégiquement dans le sud de la Floride. La mission du groupe est de fournir aux patients atteints de cancer une expertise en soins de santé empreinte de compassion. Advocate Radiation Oncology est dirigé par une équipe de radio-oncologues de classe mondiale soigneusement sélectionnés par le conseil d'administration du groupe.

Pour plus d’informations : AdvocateRO.com .

1 Proteus®ONE est le nom de marque de Proteus 235





