Solutions 30 reprend sa politique de croissance externe et se renforce au Royaume-Uni

Solutions 30 annonce ce jour avoir acquis la clientèle et certains actifs de la société Mono Consultants Ltd (« Mono »). Avec cette opération, Solutions 30 relance sa politique de croissance externe et affirme ses ambitions sur le marché britannique, en renforçant son maillage territorial et son portefeuille clients dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles.

Créé en 1997, Mono propose une offre de services clés en main liés au déploiement des infrastructures de télécommunications mobiles, de la conception du réseau à son déploiement. Acteur majeur d’un marché britannique très fragmenté, Mono a réalisé un chiffre d’affaires de 41,5 M£ (49,0 M€) au titre de l’exercice clos le 31 août 2020. Impacté par la crise de la Covid-19, la société ne disposait pas de la taille critique et de l’assise financière nécessaires pour absorber la baisse de volume puis répondre au fort rebond du marché. À fin août 2021, la société clôturait son exercice avec un chiffre d’affaires de 27,8 M£ (32,8 M€). Toutefois, son excellente image, son portefeuille clients de premier plan et son portefeuille de commandes lui permettent de disposer d’une forte réserve de croissance sur l’exercice 2021-22, portée par le développement des réseaux mobiles de 5ème génération (5G).

Dans ce contexte, avec le soutien de tous ses partenaires ainsi que celui de l’équipe de management de Mono, Solutions 30 a acquis la clientèle et certains actifs de cette société en date du 22 octobre 2021, réalisant ainsi sa deuxième acquisition au Royaume-Uni, sur un marché à fort potentiel. Cette opération marque le redémarrage de la politique de croissance externe de Solutions 30, visant à consolider les positions du Groupe en Europe.

Paul Garston, Directeur Général de Solutions 30 UK, déclare : « Cette opération est structurante pour Solutions 30 au Royaume-Uni et nous sommes très heureux d’accueillir les 165 collaborateurs de Mono au sein de notre Groupe. Les synergies sont très nombreuses entre nos deux sociétés et la complémentarité de nos activités, de nos portefeuilles clients et de nos implantations renforce significativement notre base de développement dans un marché britannique très dynamique que ce soit dans les télécommunications mobiles, la fibre optique ou l’énergie. »

Mono déploie son offre à travers tout le Royaume-Uni et dispose d’une présence à Glasgow, Manchester et Milton Keynes. La société a su fidéliser un portefeuille de clients prestigieux et intervient auprès des principaux opérateurs, dont Telefonica et BT/EE, ainsi que des équipementiers télécom dont Ericsson.

Peter Walsh, Président Directeur Général de Mono depuis 2020, ajoute : « Rejoindre le groupe Solutions 30 nous donne la force de frappe et la solidité nécessaires pour développer l’entreprise et être aux avant-postes des plans de déploiement de nos clients au Royaume-Uni. Grâce aux compétences, à l’expertise reconnue du groupe dans différents secteurs et à son assise financière, nous serons a même de financer nos ambitions de croissance. La taille combinée de Comvergent et de Mono fera de Solutions 30 un acteur de premier plan sur l’ensemble des quatre réseaux mobiles du Royaume-Uni. »





A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

