Artefact : résultats semestriels 2021

Résultats semestriels 2021

Marge brute S1 2021 : 40,3 M€, +18% à taux constants

EBITDAr1 S1 2021 : 9,4 M€ soit 23% de la marge brute

Résultat net ajusté2 S1 2021: 8,9 M€

Marge brute T3 2021 : 20,3 M€, +32% en proforma

Confirmation des objectifs commerciaux et financiers pour 2021 :

marge brute 2021 d’environ 85 M€ et marge d’EBITDAr comprise entre 22% et 25%

Projet d’offre publique d’achat obligatoire simplifiée déposé par Ardian, nouvel actionnaire majoritaire d’Artefact à la suite de l’acquisition d’un bloc de contrôle

Avis favorable du Conseil d’administration d’Artefact

sur le projet d’offre d’Ardian

Paris, le 25 octobre 2021 – 08h30 CEST - Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME), expert dans la transformation data auprès des grandes marques, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2021 et sa marge brute du T3 2021. Le Conseil d’administration, réuni le 22 octobre 2021, a arrêté les comptes semestriels du Groupe pour la période close le 30 juin 2021.

Guillaume de Roquemaurel et Vincent Luciani, co-DG du Groupe Artefact, déclarent :

« Les performances commerciales de ces neufs premiers mois confirment, de nouveau, le bon déploiement de notre stratégie. Notre récent renforcement à l’international nous positionne pour accompagner les grandes marques de plus en plus nombreuses à s’inscrire dans une dynamique d’accélération de leur transformation data globale. Le Groupe est par ailleurs satisfait d’avoir pu pérenniser son modèle de croissance en améliorant significativement sa trajectoire de rentabilité, comme l’ont illustré les dernières publications. Ces succès, avant tout révélateurs des talents de l’ensemble des collaborateurs, ont également mis en évidence l’entrée du Groupe dans un nouveau cycle de développement où la compétition internationale devrait s’intensifier. Dans ce contexte, nous tenons à rappeler l’avis favorable du Conseil d’administration sur le projet d’offre déposé par Ardian, compte tenu de leur parfait alignement avec notre vision stratégique du marché ainsi que de la pertinence du projet au regard du développement futur d’Artefact ».

Marge brute au S1 2021

Sur le premier semestre 2021, telle que précédemment communiquée, la marge brute du Groupe est ressortie à 40,3 M€ en croissance de +18% à taux constants. Le rééquilibrage du mix-offres vers les activités Data Consulting et Data Marketing s’est poursuivi, ces deux activités en forte croissance ayant représenté 70% de la marge brute des six premiers mois de 2021.

Après un premier trimestre déjà dynamique, caractérisé par une croissance de +12% à taux constants, la progression de l’activité s’est accélérée au T2 2021 avec une croissance de +25% faisant ressortir une marge brute de 20,3 M€.

Amélioration de la rentabilité au S1 2021

EBITDAr S1 2021 : 9,4 M€ (23% de la marge brute), versus 6,0 M€ au S1 2020 (17%)

L’amélioration de la marge d’EBITDAr au S1 2021 (+6 points vs. N-1) a été soutenue, notamment, par la performance des activités enregistrées dans le Reste de l’Europe :

En France, l’EBITDAr ressort à 5,2 M€ soit une marge d’EBITDAr de 26%, stable par rapport au S1 2020





Le Reste de l’Europe continue d’améliorer sa contribution au S1 2021 avec un EBITDAr de 2,8 M€ (24% de la marge brute) contre 0,4 M€ au S1 2020





Dans les Autres Marchés, l’EBITDAr s’établit à 1,4 M€ contre 1,0 M€, faisant ressortir une marge d’EBITDAr de 16% vs. 13% au S1 2020





En millions d'euros 30/06/2021 30/06/2020 Pro Forma3 Marge brute 40 ,3 34 ,6 Charges de personnel et charges externes (30,8) (28,6) EBITDA retraité des activités poursuivies 4 9 ,4 6,0 Dotation aux amortissements et provisions (0,2) (0,3) Autres produits et charges non courant 0,0 (0,7) Résultat opérationnel ajusté5 9,2 5 ,0 Résultat financier net ajusté6 (0,6) (0.4) Résultats avant impôt 8,7 4,5 Résultat net ajusté des activités poursuivies7 8,9 3,9 Total Ajustements (10,6) (1,3) Résultat net des activités abandonnées, sociétés mises en équivalence et intérêts minoritaires (0,1) (0,6) Résultat net comptable part du groupe (1,7) 2,0

Dans le sillage de la progression de l’EBITDAr, le résultat opérationnel ajusté augmente à 9,2 M€ contre 5,0 M€ l’an dernier.

Après intégration d’un résultat financier net ajusté de -0,6 M€, composé essentiellement des charges d’intérêts, et après imputation d’un produit d’impôts de 0,2 M€, le résultat net ajusté des activités poursuivies s’élève à 8,9 M€ au S1 2021, contre 3,9 M€ au S1 2020.

Les ajustements opérés sur le résultat net comptable part du groupe de -1,7 M€ s’élèvent à 10,6 M€, dont 9,3 M€ sont sans impact cash. Il s’agit essentiellement de l’effet de l’actualisation des hypothèses de valorisation des BSA pour -6,4 M€ à la suite de l’annonce de l’offre publique d’achat obligatoire simplifiée, et de l’application de la norme IFRS 2 des paiements fondés sur des attributions d’actions gratuites et émissions d’actions de préférence pour -3,7 M€.

T3 2021 : confirmation des tendances commerciales et des équilibres géographiques

Evolution de la marge brute par zone géographique au T3 2021

Publié Proforma Marge Brute (M€) T3 2021 T3 2020 Variation

(taux constants) Variation

(taux courants) France 8,7 7,4 17% 17% Reste de l’Europe 6,2 4,8 30% 31% Autres Marchés8 5,4 3,3 70% 66% Total 20,3 15,4 32% 32%

La marge brute du T3 2021 s’élève à 20,3 M€, en croissance de 32% à taux constants, portée par les activités Data Consulting et Data Marketing en progression de plus de 38% sur le trimestre.

En France, la marge brute atteint 8,7 M€, en hausse de 17% par rapport au T3 2020. Dans le Reste de l’Europe, l’activité affiche une progression de 30% et continue de profiter de la dynamique des Pays-Bas et du Royaume-Uni où la marge brute ressort en croissance de 40% dans ces deux pays.

Sur les Autres Marchés à l’international, la forte hausse de l’activité d’Artefact, +70% à 5,4 M€, se poursuit également, traduisant une performance dynamique et équilibrée dans l’ensemble des zones.

Perspectives

Confirmation des objectif 2021 : marge brute d’environ 85 M€ et marge d’EBITDAr comprise entre 22% et 25%

Compte tenu de la tendance commerciale dynamique des neufs premiers mois et des résultats semestriels 2021, Artefact confirme ses objectifs annuels précédemment annoncés.

Projet d’offre publique d’achat obligatoire simplifiée déposé par Ardian

A la suite de la réalisation de la cession par les principaux actionnaires d’Artefact à Ardian d’une participation majoritaire dans Artefact représentant 52,2% de son capital et ses droits de vote, BidSky9 a déposé le 12 octobre 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) un projet d’offre publique d’achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital d’Artefact au prix de 7,8 euros par action ordinaire (l’« Offre »).

Le Conseil d’administration d’Artefact a émis à l’unanimité un avis motivé favorable sur ce projet d’Offre, notamment sur la base de l’attestation d’équité remise par l’expert indépendant concernant le prix de l’Offre, aux termes duquel le Conseil d’administration a recommandé aux actionnaires d’Artefact d’apporter leurs actions à l’Offre. Il est précisé que l’expert indépendant a tenu compte des résultats semestriels présentés ce jour dans le cadre de ses travaux d’évaluation de la société et d’examen du prix de l’Offre ayant conduit à confirmer le caractère équitable des conditions financières de l’Offre pour les actionnaires minoritaires d’Artefact. L’avis motivé du Conseil d’administration d’Artefact est intégralement reproduit dans le projet de note en réponse déposé auprès de l’AMF le 12 octobre 2021.

Les modalités de l’Offre sont détaillées dans le projet de note d’information préparé par l’initiateur et le projet de note en réponse préparé par Artefact, disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la société Artefact (www.artefact.com).

A la suite du lancement de ce projet, Guillaume de Roquemaurel et Vincent Luciani, co-DG du Groupe Artefact, tiennent à rappeler : « Nous sommes fiers du parcours réalisé avec nos collaborateurs depuis la création d’Artefact en 2014, d’une start-up française à une internationalisation rapide en 2017, et nous devons ce succès à tous les Artefactors, ainsi qu’à ceux qui ont investi et cru en nous depuis le début. Nous sommes extrêmement honorés d’avoir signé avec Ardian pour lancer cette troisième phase et sommes convaincus qu’ils sont le meilleur partenaire pour atteindre notre objectif de devenir un champion global de la data et du digital. »

Sous réserve de l’examen de l’Offre par l’AMF, qui publiera un avis d’ouverture et de calendrier, le calendrier de l’Offre devrait être le suivant :

9 novembre 2021 : Décision de conformité de l’Offre par l’AMF emportant visa de la note d’information de l’initiateur et visa de la note en réponse d’Artefact





10 novembre 2021 :



Mise à disposition du public et mise en ligne sur les sites internet de l’AMF et d’Artefact de la note d’information préparé par l’initiateur visée par l’AMF et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l’initiateur Mise à disposition du public et mise en ligne sur les sites internet de l’AMF et d’Artefact de la note en réponse préparé par Artefact visée par l’AMF et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Artefact Diffusion des communiqués informant de la mise à disposition de la note d’information de l’initiateur visée par l’AMF, de la note en réponse d’Artefact visée par l’AMF et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l’initiateur et d’Artefact



11 novembre 2021 : Ouverture de l’Offre

3 décembre 2021 : Clôture de l’Offre

6 décembre 2021 : Publication de l’avis de résultat par l’AMF





Dans l’hypothèse où le seuil permettant la réalisation d’un retrait obligatoire serait franchi par BidSky à l’issue de l’Offre, BidSky a l’intention de demander à l’AMF la mise en œuvre d’un retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions Artefact qui n’auraient pas été apportée à l’Offre par les actionnaires d’Artefact.

Conformément aux règles applicables en matière de communication financière des sociétés cotées, Artefact communiquera de nouveau sur l’opération en cours à l’occasion de sa prochaine étape.

A propos d’Artefact I artefact.com

Artefact est une nouvelle génération de société de conseils et services data-driven transformant la donnée en valeur ajoutée et en impact commercial pour ses clients. Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Asie, Dubaï, les Etats-Unis), Artefact intervient auprès d’un large portefeuille de plus de 300 clients intégrant de nombreux leaders mondiaux comme Samsung, Danone, L'Oréal et Sanofi. S’appuyant sur l'exploitation et l'analyse de la donnée, les activités du Groupe sont structurées en 3 grandes offres : Data Consulting, Data Marketing et Digital Marketing. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

Contacts

Artefact

Hayette Soltani

Directrice Financière

Tél : +33 1 40 40 27 00

investor-relations@artefact.com NewCap

Louis-Victor Delouvrier / Quentin Massé

Relations investisseurs

Tél. : +33 1 44 71 98 53

artefact@newcap.eu





1 EBITDAr : EBITDA retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et émissions d’actions de préférence, l’impact IFRS 3R lié aux rémunérations pour services postérieurs aux acquisitions ainsi que l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers. Artefact a ainsi choisi de présenter un EBITDA retraité afin de mieux refléter sa performance opérationnelle telle que suivie en interne par le management, indépendamment de sa politique d’attraction et de rétention des talents ainsi que des modalités d’acquisitions dans le cadre de sa politique d’acquisition

2 Résultat net ajusté de l’impact de IFRS2 des attributions d’actions gratuites, des BSA, et émissions d’actions de préférence, IFRS 3R lié aux rémunérations pour services postérieurs aux acquisitions, IFRS 16 net lié au retraitement des charges de loyers, des amortissements d’immobilisations incorporels issues de PPA, de l’activation en impôts différés actifs des déficits reportables, du résultat net des activités abandonnées et des sociétés mises en équivalences

3Les données proforma 2020 sont retraitées de la contribution de la joint-venture Media Diamond cédée en début d’année 2021

4 EBITDA retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et émissions d’actions de préférence, l’impact IFRS 3R lié aux rémunérations pour services postérieurs aux acquisitions ainsi que l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers

5 Résultat opérationnel ajusté des amortissements d’immobilisations incorporels issues de PPA et de l’impact net lié à l'application de la norme IFRS 16

6 Résultat financier ajusté des impacts relatifs à la juste valeur par résultat des bons de souscription d’actions et de l’impact IFRS 16

7 Résultat net ajusté des activités poursuivies ajusté des retraitements des résultats opérationnel et financiers

8 Les Autres Marchés intègrent la zone Asie Pacifique - MENA - Brésil - USA

9 Société par actions simplifiée indirectement contrôlée par Ardian

