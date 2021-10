Finnish English

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2021 klo 9.45

Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu – uudeksi toimitusjohtajaksi Peter Ramsay

Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl jättää tehtävänsä, ja yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Peter Ramsayn. Lindahl jää välittömästi pois yhtiön operatiivisesta johdosta.

Ramsay aloittaa toimitusjohtajana 1.12.2021. Hän on ollut Taalerin hallituksen jäsen maaliskuusta 2021 lähtien, ja hän eroaa tästä tehtävästä välittömästi. Ramsay (syntynyt 1967) on työskennellyt viimeksi perheyhtiö Veikko Laine Oy:n sijoitus- ja talousjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen hän toimi FIM Oyj:ssä konsernin toimitusjohtajana ja sijoitusjohtajana. Ramsay on toiminut kaikkiaan 30 vuoden ajan monipuolisissa finanssi- ja sijoitusalan johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Taalerin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 25.10. alkaen on nimitetty yhtiön entinen varatoimitusjohtaja ja Taalerin perustajiin kuuluva Karri Haaparinne.

Taalerin hallitus kiittää Robin Lindahlia yhtiön strategian terävöittämisestä ja muutoksen käynnistämisestä. Hallitus katsoo, että yhtiö on edennyt varainhoitoliiketoiminnan myynnin ja strategian uudistamisen myötä uuteen vaiheeseen, ja se näkee Peter Ramsayn olevan oikea henkilö johtamaan Taalerin uudistetun strategian toimeenpanoa.

”Kiitän koko hallituksen puolesta Robinia hyvästä yhteistyöstä. Yhtiö on hänen toimitusjohtaja-aikanaan käynyt läpi ison muutoksen varainhoitotalosta yhtiöksi, joka keskittyy kestävää kehitystä edistäviin sijoituskohteisiin ja pääomarahastoihin. Toivotan hänelle menestystä tulevaan”, sanoo Taalerin hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa.

”Taalerin kunnianhimoiset kasvutavoitteet ja visio kestävän kehityksen edelläkävijänä tarjoavat innostavan haasteen”, sanoo Peter Ramsay. ”Tehtävämme – pääomien ohjaaminen tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan – kestää aikaa ja pyrkii ratkaisemaan aikamme suuria kysymyksiä. Se luo työllemme merkityksellisyyttä, joka ulottuu kauas Taalerin ulkopuolelle.”

Helsinki, 25.10.2021

Taaleri Oyj

Hallitus

