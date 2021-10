English Finnish

PRIVXiN TUKI NYKYAIKAISIIN KONTTIYMPÄRISTÖIHIN LAAJENEE

Helsinki, 25. lokakuuta, 2021 - SSH:n PrivX tukee nyt Kubernetes orkestrointia. Markkinoiden johtava täsmäaikaiseen (JIT) nollaluottamukseen perustuva (Zero Trust) -pääsyhallintaratkaisu PrivX on nyt täysin optimoitu nykyaikaisiin konttipohjaisiin toteutuksiin. PrivX tukee konttien orkestrointia Kuberneteksen avulla pilvessä, omassa konesalissa ja hybridi toteutuksissa.

Yleistyvät konttipohjaiset mikropalveluympäristöt mahdollistavat asiakkaille digitaalisten palveluiden paremman skaalautuvuuden ja joustavuuden. PrivXin ajaminen Kubernetes konttiympäristöissä hyödyntää tehokkaasti PrivXin modernia ja skaalautuvaa mikropalveluihin perustuvaa ohjelmistoarkkitehtuuria. PrivXin tarjoamien pääsynhallintapalveluiden käynnistäminen ja mukauttaminen automaattisesti on nyt mahdollista pilvitoteutuksien lisäksi myös asiakkaiden omissa konesaleissa.

”Muutama vuosi sitten julkistimme PrivX:n konttituen pilviympäristöihin” sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. ”PrivXin voi nyt asentaa Kubernetes-konttiympäristöön. PrivXin automaattisen skaalausominaisuuden (auto-scaling) johdosta, resurssien käyttö mukautuu sen mukaan, mitä palvelu tarvitsee juuri sillä hetkellä. Asiakkaamme ovat nähneet tämän hyödyllisenä ominaisuutena, koska näin pitkälle viety optimointi säästää merkittävästi rahaa ja resursseja, eritoten suurissa tuhansien palvelinten ja käyttäjien ympäristöissä.”

SSH julkisti muutama kuukausi sitten merkittävän asiakassopimuksen liittyen turvalliseen pääsynhallintaan suuressa konttiympäristössä: a Fortune 500 technology company chooses PrivX

PrivXtm on ketterä, nopeasti käyttöönotettava ja helppokäyttöinen JIT Zero Trust pääsynhallintaratkaisu, jolla hallinnoidaan pääkäyttäjätason valtuuksia kohteisiin, jotka sijaitsevat asiakkaan omissa konesaleissa, hybridi- ja pilviympäristöissä. PrivXin avulla asiakkaat voivat joustavasti myöntää, valvoa ja hallinnoida pääsyoikeuksia kriittiseen dataan käyttäjäroolien ja oikeinmitoitettujen valtuuksien perusteella.

Lisätietoja PrivX 20:stä: Running privileged access management in containers with PrivX 20



Lisätietoja :

Kristian Nieminen

SSH Communications Security Oyj

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com

SSH Lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.

