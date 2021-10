Norsk Hydro: Påminnelse - Presentasjon av Hydros resultat for tredje kvartal 2021

English Norwegian

Hydros resultat for tredje kvartal 2021 blir offentliggjort tirsdag 26. oktober 2021 kl. 07.00 (norsk tid). Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.hydro.com .

Presentasjon i Oslo

Det blir holdt en kombinert analytikerpresentasjon og pressekonferanse ved Hydros hovedkontor i Drammensveien 260, Oslo, samme dag, kl. 08.30 (norsk tid). Resultatet blir presentert av konsernsjef Hilde Merete Aasheim og konserndirektør for økonomi og finans Pål Kildemo. Hele presentasjonen kan følges direkte på webcast .

For påmelding til presentasjonen i Oslo, vennligst send mail til Matz.Coucheron-Aamot@hydro.com.