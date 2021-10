Copa Airlines lança mais uma opção para os clientes do ConnectMiles multiplicarem suas milhas. Mais uma tecnologia da Points International

English Portuguese Spanish

TORONTO, Oct. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mais uma ótima notícia para os clientes do ConnectMiles da Copa Airlines que desejam maximizar suas milhas para resgatar aquela tão sonhada viagem. O recém-lançado acelerador de milhas da Copa Airlines, uma das principais empresas aéreas da América Latina, ConnectMiles Accelerator oferece aos clientes a opção de pagar uma tarifa preferencial para aumentar o saldo de milhas e acelerar o resgate da próxima viagem.



Desenvolvido pelo líder global em comércio de fidelidade, Points (Nasdaq: PCOM) (TSX: PTS), o acelerador de milhas permitirá que os clientes do ConnectMiles multipliquem milhas acumuladas com voos, as milhas ganhas com a utilização do cartão de crédito da Copa Airlines e as milhas ganhas com compras online e transações por meio de terceiros, como hotéis e locadoras de veículos. Os clientes do programa de fidelidade podem optar por aumentar em até três vezes o total das suas milhas ganhas com um limite anual de até 200.000.

“Nosso programa ConnectMiles sempre teve como objetivo oferecer benefícios e recompensas atraentes para nossos clientes mais fiéis. Juntamente com a nossa parceira, a Points, estamos felizes em lançar o ConnectMiles Accelerator, que oferece aos nossos clientes uma nova alternativa para acúmulo mais rápido de milhas. Devido ao novo contexto da indústria de viagens, este novo produto oferece aos nossos valiosos clientes a oportunidade de atingir seus objetivos de viagem mais cedo”, disse Natalie Orillac, Diretora da ConnectMiles.

Com o aumento do número de destinos disponíveis para viagens, a demanda por turismo tem aumentado e tem atraído de volta aqueles que adiaram seus planos de viagens. A pandemia também afetou a capacidade dos clientes do programa de fidelidade de acumularem milhas. Com o ConnectMiles Accelerator, os consumidores podem acelerar os ganhos de milhas para restabelecer as férias tão esperadas mais rapidamente.

Rob Maclean, CEO da Points, também compartilhou da nossa alegria com a novidade: “Temos um grande prazer em trabalhar com a nossa parceira de longa data, a Copa Airlines, para lançar este novo benefício para os clientes do ConnectMiles. Oferecer novas opções para os clientes dos nossos parceiros acumularem milhas além das milhas ganhas com viagens têm sido um foco consistente para nós nos últimos anos e isso permitiu o lançamento de várias inovações para o mercado desde o início da pandemia. Soluções como ConnectMiles Accelerator, que permitem que clientes de programa de fidelidade maximizem suas recompensas acumuladas, certamente irão aumentar de popularidade”.

O ConnectMiles Accelerator, que utiliza o produto Accelerate Anything da Points, é a mais recente solução de fidelidade de uma série de soluçōes abrangentes que a Points têm implementado para Copa Airlines desde o início da sua parceria em 2016. A demanda por produtos como o Accelerate Anything da Points têm sido forte desde o seu lançamento em agosto de 2020 em todo o mundo e Copa Airlines é a sexta companhia aérea a implementar o acelerador de milhas nos últimos 12 meses.

Sobre a Points International

A Points, (TSX: PTS) (NASDAQ: PCOM) é um parceiro confiável dos principais programas de fidelidade do mundo que utiliza sua exclusiva Loyalty Commerce Platform para criar, fortalecer e expandir de forma abrangente a maneira que os clientes de programas de fidelidade podem obter e usar as moedas de fidelidade favorita. Nossa plataforma combina insights, tecnologia e recursos para tornar o movimento das moedas de fidelidade mais simples e inteligente para quase 60 programas de recompensa em todo o mundo. Fundada em 2000, a Points tem sua sede em Toronto e equipes de operações em todo o mundo.

