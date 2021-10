Next Games Oyj: Next Games julkaisee Stranger Things: Puzzle Tales -mobiilipelin

English Finnish

NEXT GAMES OYJ | YHTIÖTIEDOTE | 25.10.2021 KLO 15.00

Next Games julkaisee tänään Stranger Things: Puzzle Tales -mobiilipelin. Stranger Things: Puzzle Tales -mobiilipeli on kehitetty yhteistyössä Netflixin kanssa ja se perustuu Stranger Things -tv-sarjaan. Peli on ladattavissa ilmaiseksi Applen App Storesta ja Google Playsta. Next Games on suomalainen pörssilistattu mobiilipelien kehittäjä, joka on erikoistunut luomaan pelejä viihdealan jättien tunnetuiksi tekemien elokuvien, tv-sarjojen ja kirjojen pohjalta.



Yhtiö julkaisee lisätietoa pelistä lehdistötiedotteella tänään.



Next Gamesin taloudelliset näkymät vuodelle 2021 pysyvät muuttumattomina. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vähintään 40 miljoonaan euroon vuonna 2021. Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua koko vuoden käyttökatteen ollessa positiivinen.



Pelin latauslinkki: https://nxtg.ms/PuzzleTalesLaunch

Verkkosivut: https://www.strangerthingspuzzletales.com/





Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Next Games kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, kuten Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan, Stranger Thingsiin, perustuvaa Stranger Things: Puzzle Tales -peliä ja Blade Runner -elokuviin perustuvaa Blade Runner Rogue -peliä. www.nextgames.com/fi