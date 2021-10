Next Games Oyj: Next Games, ja yhtiön suurin omistaja Jari Ovaskainen, sopivat kolmen miljoonan euron lainasta Stranger Things: Puzzle Tales -pelin kasvun tukemiseksi

English Finnish

NEXT GAMES OYJ | SISÄPIIRITIETO | 25.10.2021 KLO 15.05

LÄHIPIIRITRANSAKTIO

Next Games Oyj (”Yhtiö” tai ”Next Games”) tiedottaa sopineensa yhteensä 3 miljoonan euron lainasta yhtiön kasvustrategian tukemiseksi. Lainan antaja on Yhtiön suurin omistaja ja lähipiiriläinen, Jari Ovaskainen. Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 25.10.2021 hyväksyä lähipiirilainan ehdot.

Lainan ehdot

Laina on yhtiön nostettavissa osissa tai kokonaisuudessaan 31.10.2021 alkaen. Viimeinen erä on nostettava 30.11.2023 mennessä. Laina-aika on enintään kahdeksan vuotta ensimmäisestä mahdollisesta nostopäivästä lukien, ja se on maksettava kokonaisuudessaan takaisin 1.12.2029 mennessä. Lainan vuosikorko on kuusi prosenttia. Lainan antajalla ei ole oikeutta muuntaa lainaa osittain tai kokonaan osakkeiksi. Laina on vakuudeton ja Yhtiön hallituksen arvion mukaan vallitsevien markkinaehtojen mukainen.





Hankittavien varojen käyttö

Lainan tarkoituksena on tukea ja laajentaa Next Gamesin kasvustrategiaa. Yhtiö aikoo käyttää lainavarat kokonaisuudessaan uuden Stranger Things: Puzzle Tales -pelin liikevaihdon kasvattamiseen ja markkinointitoimenpiteisiin. Laina mahdollistaa yhtiön kasvustrategian rahoittamisen kannattavasti, tarpeen vaatiessa pelin nopeamman kasvattamisen sekä varmistaa optimaalisen taserakenteen.



Teemu Huuhtanen, toimitusjohtaja, Next Games: “Jari Ovaskainen on ollut oleellinen osa Next Gamesin tarinaa, tuoden yhtiön tueksi mukanaan vuosikymmenien kokemuksen menestyvistä kasvuyhtiöistä. Jarin osaaminen ja vankkumaton tuki yhtiön johdolle on ollut, ja tulee myös jatkossa olemaan, tärkeässä osassa kasvutarinamme jatkoa. Stranger Things: Puzzle Talesin pelaajien sitoutuminen ja pelin tuottokyky näyttävät olevan rohkaisevalla tasolla, odotuksiemme mukaisesti. Lainavaroin yhtiön on mahdollista hallitusti kasvattaa peliä päämarkkinoillamme nopeassakin tahdissa tarpeen vaatiessa.”



Jari Ovaskainen, hallituksen jäsen, Next Gamesin suurin omistaja: “Next Games on osoittanut kykenevänsä luomaan maailman tunnetuimpien viihdebrändien pohjalta autenttisia mobiilipelikokemuksia. Yhtiön strategia on vakaalla pohjalla ja olen mielelläni tukemassa yhtiötä sen seuraavassa luvussa.”



LISÄTIETOJA

Saara Bergström

Viestintäjohtaja

+358 (0) 50 483 3896

investors@nextgames.com



Alexander Corporate Finance Oy, Hyväksytty neuvonantaja, +358 (0) 50 520 4098



Next Games lyhyesti

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Next Games kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, kuten Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan, Stranger Thingsiin, perustuvaa Stranger Things: Puzzle Tales -peliä ja Blade Runner -elokuviin perustuvaa Blade Runner Rogue -peliä. www.nextgames.com/fi



Jari Ovaskainen lyhyesti

Jari Ovaskainen perusti vuonna 1999 IOboxin, suomalaisen internet-portaalin. IObox myytiin seuraavana vuonna Terra Mobilelle (Telefonica) 230 miljoonalla eurolla käteisellä, mikä oli tähän asti Suomen historian suurin VC exit. IOboxin jälkeen Ovaskainen oli Supercellin ensimmäisiä rahoittajia, ja myi osuutensa kolmen miljardin valutaatiolla Soft Bankille vuonna 2013. Samana vuonna Ovaskainen sijoitti ensimmäisen kerran Next Gamesiin. Hänet valittiin Euroopan Business Enkeliksi vuonna 2014. Next Games listattiin Helsingin pörssiin Suomen ensimmäisenä peliyhtiönä vuonna 2017. Ovaskainen osallistui antiin ja on sittemmin sijoittanut yhtiöön kahdesti: vuonna 2019 ja 2020. Jari Ovaskainen on Next Gamesin suurin omistaja.