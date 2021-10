Globex fait l’acquisition d’une royauté sur une quantité importante de titres au Québec

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 25 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a acquis une royauté de 2% équivalent à une royauté brute sur les métaux (GMR) ici nommée “la Royauté du camp minier RN” couvrant une longueur significative de la faille de Cadillac à l’est de Rouyn-Noranda ainsi qu’un imposant bloc de titres miniers additionnel au nord-ouest de Rouyn-Noranda (voir la carte ci-jointe).



Globex a débuté les discussions avec la succession de deux prospecteurs/entrepreneurs connus et respectés suite à l’achat de la propriété Rouyn-Merger par Globex (voir le communiqué de presse daté du 5 août, 2021) sur laquelle une royauté de 2% était détenue par les successions. Globex a réussi à acquérir la royauté et ce faisant en l’éliminant sur une longueur de 6,5 kilomètres le long de la faille de Cadillac, à l’intérieur de la propriété Rouyn-Merger, où l’on y retrouve plusieurs indices aurifères, dans des zones et également des valeurs isolées dans les roches encaissantes. Dans la même transaction, Globex a acquis la royauté associée au terrain de part et d’autre de la propriété Rouyn-Merger y compris celle de la propriété aurifère Heva-Hosco appartenant à Hecla Québec Inc.

La propriété Heva-Hosco comprend les ressources aurifères NC 43-101 suivantes, telles que rapportées par Hecla Mining Co. :

Heva Ressources Indiquées

Ressources Inférées 1 266 000 Tons @ 0,06 oz/ton Au (1,866 g/t Au)

2 787 000 Tons @ 0,08 oz/ton Au (2,488 g/t Au) Hosco Ressources Indiquées

Ressources Inférées 29 287 000 Tons @ 0,04 oz/ton Au (1,244 g/t Au)

17 726 000 Tons @ 0,04 oz/ton Au (1,244 g/t Au) (Source : site internet de Hecla Mining, ‘’en date du 3 décembre 30, 2020 ‘’)

Du côté nord-ouest, adjacent à la propriété Rouyn-Merger, un bloc de titres miniers additionnel appartenant à Ressources Falco Ltd et couvrant en partie la faille Horne Creek est aussi assujetti à la royauté de 2%.

La royauté de 2 % s’applique également à un imposant bloc de titres miniers au nord-ouest de Rouyn-Noranda couvrant le pluton tonalitique de Flavrian ainsi que l’assemblage de roches volcaniques mafiques et felsiques à la bordure ouest du pluton hôtes de minéralisations, terrain présentement détenu par Ressources Falco Ltd. Cette royauté comprend plusieurs indices et forages indiquant la présence de minéralisation aurifère et de métaux de base autant dans le pluton que dans les séquences de roches volcaniques.

Globex est heureuse de l’acquisition de la royauté payée avec l’émission de 150 000 actions de Globex. Falco et Hecla ont été avisées de l’achat de la royauté par Globex.

Référez-vous à la carte ci-jointe montrant le contour de la Royauté du camp minier RN trace en noir et les autres propriétés et royautés détenues par Globex dans ce secteur.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com





Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

Une carte accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85bf5c78-5567-48a6-95d0-9fedb47eb487