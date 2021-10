Heeros Oyj: Heeros Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 25.10.2021 klo 16.00



Heeros Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

Heeros Oyj:n hallituksen jäsenten palkkiota koskevan hallituksen päätöksen ja yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla merkityt 5 310 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 19.10.2021. Kyseessä on suunnattu maksuton osakeanti.

Heeros Oyj:n optio-oikeuksilla 1/2020 A merkityt 6 800 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 21.10.2021. Yhteenlaskettu merkintähinta, 14 960,00 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Heeros Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 4 472 073 osaketta. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien.

Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 25.10.2021.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

