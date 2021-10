Rogers réalise la première certification de téléphone intelligent 5G pour réseau autonome au Canada

English French

Les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro sont les premiers téléphones intelligents certifiés pour utilisation sur le premier et l’unique réseau central autonome 5G au Canada



Rogers achève le déploiement du réseau central autonome 5G au pays, propulsé exclusivement par Ericsson

TORONTO, 25 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé la première certification d’appareil 5G autonome au Canada et qu’elle a achevé le déploiement à l’échelle nationale du premier réseau central autonome 5G au pays. Il s’agit de jalons technologiques importants sur la voie menant à propulser les possibilités de la 5G d’un bout à l’autre du pays.

« La réalisation de la première certification d’appareil 5G autonome au Canada et l’achèvement du déploiement de notre réseau central 5G autonome à l’échelle nationale font ressortir le leadership et la capacité d’innovation en matière de réseau 5G de Rogers, a déclaré Luciano Ramos, premier vice-président, Développement et Ingénierie centrale, Réseau. Afin que l’innovation en matière de 5G puisse joindre les utilisateurs, des téléphones intelligents compatibles sont nécessaires à la connexion au service 5G autonome, et nous sommes fiers que toute notre équipe ait franchi ce cap avec Google et notre partenaire de longue date Ericsson, contribuant ainsi à offrir le meilleur de la 5G à nos clients. »

Les téléphones Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro seront les premiers appareils intelligents 5G pour réseau autonome certifiés pour l’utilisation au Canada. Au cours des prochains mois, les appareils des clients admissibles se connecteront automatiquement au réseau autonome 5G là où il a été déployé. Rogers a achevé le déploiement de son réseau central autonome 5G à l’échelle nationale et met en place son service 5G autonome dans les grands marchés comme Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal.

L’achèvement de ces étapes critiques constitue un pas important dans l’évolution de la connectivité 5G. Combinée au découpage de réseau et à l’informatique en périphérie de réseau mobile, cette étape permettra d’exploiter la puissance du service 5G autonome, de la transmission de données à latence ultrafaible et des vitesses de transmission de données plus élevées. Ces capacités ouvriront un monde de possibilités et d’innovations de nouvelle génération, des véhicules vraiment autonomes aux systèmes d’alerte sismique précoce améliorés et plus encore.

« La transition à un service de réseau autonome 5G débloque des capacités essentielles de connectivité de réseau de bout en bout et constitue une étape importante dans la création de possibilités pour les industries, les entreprises et les consommateurs, a indiqué Yasir Hussain, chef de la direction de la technologie, Ericsson Canada. Le partenariat de longue date entre Rogers et Ericsson continue de répondre aux besoins croissants des entreprises et des consommateurs en matière d’innovation, et nous sommes impatients de travailler avec Rogers afin d’offrir davantage de progrès technologiques à toute la population canadienne. »

Le réseau national primé de Rogers

Le réseau sans-fil de Rogers a obtenu, pour une troisième année consécutive, les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut 1 .

. L’entreprise a remporté cinq prix décernés par Opensignal pour son réseau 5G, se classant au premier rang au Canada dans cinq catégories, y compris la portée, la disponibilité, l’expérience d’application vocale et l’expérience de jeu. La 5G de Rogers se retrouve aussi à égalité au premier rang pour la vitesse de téléversement 2 .

pour son réseau 5G, se classant au premier rang au Canada dans cinq catégories, y compris la portée, la disponibilité, l’expérience d’application vocale et l’expérience de jeu. La 5G de Rogers se retrouve aussi à égalité au premier rang pour la vitesse de téléversement . Ookla ® a classé Rogers comme le fournisseur de réseau sans-fil et de services à large bande le plus constant au pays pour le cinquième trimestre consécutif. Rogers se trouve également au premier rang pour la disponibilité de la 5G3.

Rogers est le chef de file de la 5G au Canada

Le réseau 5G de Rogers est le premier et le plus étendu au pays. En plus d’avoir lancé le premier réseau 5G autonome au Canada, l’entreprise a travaillé avec divers partenaires de plusieurs secteurs afin de concevoir et de concrétiser de nombreuses premières canadiennes en matière de 5G, y compris la première navette 5G autonome sans conducteur au Canada , le premier vol de drone 5G au Canada et la première solution de ville intelligente 5G au Canada .

, et . Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil le plus fiable au pays 1 .

. Récemment, Rogers a investi 3,3 milliards de dollars afin d’acquérir le spectre de 3 500 MHz, lui permettant ainsi d’atteindre 99,4 % de la population canadienne pour améliorer et accélérer l’expansion de la 5G Rogers. Cet investissement dans l’avenir du Canada fait de Rogers le plus important investisseur du spectre 5G dans les marchés ruraux et urbains ainsi que dans les banlieues au pays4.

À propos de Rogers :

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias, et travaille à bâtir et à étendre des réseaux de classe mondiale pour offrir la prochaine génération de connectivité aux entreprises et aux consommateurs canadiens, et pour contribuer à l’avenir du pays. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous offrons le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

Pour en savoir plus

media@rci.rogers.com

1‑844‑226‑1338

—

1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles au Canada réalisé au Tr2 de 2021. En 2021, Rogers s’est classée première au Canada lors d’une analyse comparative des réseaux mobiles effectuée par umlaut. Consultez la page https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais seulement). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2 Prix Opensignal – Canada : rapport sur l’expérience 5G (août 2021) (en anglais seulement), selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux mobiles enregistrées du 1er avril 2021 au 29 juin 2021. © 2021 Opensignal Limited.

3 Données de Speedtest Intelligence® d’Ookla® pour le troisième trimestre de 2021 https://www.speedtest.net/global-index/canada?fixed#market-analysis

4 Rogers maintient sa position de chef de file en matière de 5G avec l’investissement le plus important dans le spectre de la bande de 3 500 MHz pour la 5G, desservant ainsi 99,4 % de la population canadienne.