La superstar mondiale de la pop, Katy Perry, est la tête d'affiche de la Campagne des Fêtes 2021 de Gap , ALL TOGETHER NOW – Un hommage au pouvoir du travail d'équipe à faire naître l'amour, la bonté et l'acceptation 

TORONTO, 25 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la période des Fêtes, Gap a uni ses forces à celles de l'icône culturelle et superstar mondiale de la pop, Katy Perry, pour souligner l'importance de l'amour, de la gentillesse et de l'acceptation avec sa nouvelle campagne ALL TOGETHER NOW. Gap occupe une place enviable à l'intersection de la culture, de la mode etde la musique, avec le remix de « All You Need is Love » par Katy qui donne vie, comme jamais auparavant, à l'optimisme américain moderne proposé par Gap.



Imaginée par le directeur créatif mondial de Gap, Len Peltier, et le célèbre cinéaste américain, Mark Romanek, la campagne ALL TOGETHER NOW amplifie le pouvoir de la musique et du récit pour exprimer un sentiment d'amour et de joie qui rassemble les gens – soit l'essence de la chanson emblématique qui a inspiré la campagne elle-même. Les Beatles ont chanté « All You Need is Love » en 1967, seulement deux ans avant que Gap ne soit fondée en 1969 – une décennie culturelle marquée par des pionniers. Retour à aujourd'hui : ALL TOGETHER NOW met en vedette Katy dans son propre rôle, une transcendante façonneuse de culture qui laisse sa marque sur la musique, la philanthropie et l'émancipation – en montrant à ses fans l'importance de faire partie de quelque chose de plus grand que soi.

« La musique et la culture ont toujours fait partie du patrimoine de Gap », explique Mary Alderete, directrice mondiale du marketing chez Gap. « Quand Gap a ouvert ses portes en 1969 avec le concept inédit de vendre du denim à côté d'une sélection soignée de vinyles, Gap a également établi l'un de ses principes fondateurs : faire bien plus que de vendre des vêtements. Nous sommes ravis de continuer la mission de Gap en partenariat avec une icône mondiale et façonneuse de culture, comme Katy Perry. Ensemble, nous aiderons les enfants dans le besoin pendant cette période des Fêtes en faisant un don à Baby2Baby, et nous leur proposerons un avenir radieux axé sur l'optimisme, l'inclusion et la préséance de l'amour. »

Vêtue de classiques des Fêtes, comme les emblèmes des années 90, dont le chandail à capuchon à logo arqué de Gap et une veste en denim surdimensionnée, des pantalons de jogging vintage soyeux et une veste courte rembourrée entièrement recyclée, Katy chante l'espoir et la joie d'être ensemble au moment le plus magique de l'année. La campagne ALL TOGETHER NOW inclut la collection des Fêtes de Gap, qui propose un assortiment d'icônes saisonnières pour toute la famille. Parmi les modèles exclusifs de la collection, on compte des pyjamas de flanelle coordonnés pour la famille, des ensembles de détente douillets en molleton, des coupes de jeans inspirées des années 90, et une variété de vestes rembourrées recyclées et d'accessoires d'hiver disponibles en couleurs et en textures vives, idéales pour les agencements à volonté.

Aujourd'hui, Katy va également lancer son enregistrement du single pleine longueur, « All you Need is Love ». Gap répandra l'amour en donnant 1 $US pour chaque diffusion de la nouvelle chanson sur Spotify, jusqu'à un maximum de 100 000 $, à Baby2Baby – une organisation sans but lucratif soutenue de longue date par Katy, qui fournit aux enfants vivant en situation de pauvreté les premières nécessités que tout enfant mérite.

« Je suis toujours ravie de travailler avec des marques qui redoublent d'efforts pour rendre ce monde meilleur et plus heureux », affirme Katy Perry. De réinventer l'une des chansons les plus marquantes et les plus émouvantes de notre époque avec une marque emblématique comme Gap, qui a un message si unique et si important, c'était comme un rêve. Et quelle meilleure raison de collaborer que d'aider à réunir les gens et à répandre la joie pour les Fêtes en récoltant des fonds pour Baby2Baby, une organisation caritative chère à mon cœur. Les enfants sont notre avenir. Nous devons soutenir les enfants et les aider à trouver leur valeur, leur estime et leur respect d'eux-mêmes. »

En l'honneur de la Journée internationale de la gentillesse, Gap célèbrera également les amitiés de toutes sortes et les gens qui les cultivent. Gap et Disney dévoileront une collaboration exclusive s'adressant à toutes les générations – le logo arqué classique de Gap surmonté de Mickey Mouse, l'ami de tous. Avec cette collection à logo à édition limitée, Gap poursuivra son soutien à EmbraceRace, une organisation sans but lucratif qui aide les parents et autres adultes à élever une génération d'enfants qui seront attentionnés, informés et courageux sur les questions relatives à la race. Le don de 50 000 $ de Gap les aidera à soutenir leur plateforme narrative émergente, vouée au partage de récits personnels sur la race, la culture et les autres identités, pour inspirer toutes les générations à célébrer les amitiés de toutes sortes.

La campagne ALL TOGETHER NOW de Gap commence aujourd'hui, 25 octobre 2021, à la télé et en diffusion continue, et est annoncée en numérique et sur des supports publicitaires extérieurs pendant toute la période des Fêtes. Les clients auront l'occasion de magasiner et de vivre la campagne grâce à leur télévision – ou leur écran pour les débranchés du câble – aux expériences de magasinage sur les médias sociaux et aux partenariats numériques proposant des guides de cadeaux, du contenu créatif, du magasinage par diffusion en continu et de la réalité augmentée.

Semez l'amour pendant les Fêtes et suivez-nous à @gap et @katyperry.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Gap : Denise Chow, denise_chow@gap.com

À propos de Gap, @gap et @gapkidsGap

est un expert du style américain moderne. Fondée à San Francisco en 1969, l'entreprise continue à tirer parti de son héritage axé sur le denim et à servir ses clients en ligne et dans ses magasins de détail exploités en propre ou en franchise à travers le monde. Gap offre des vêtements et des accessoires pour Femme et pour Homme, ainsi que les collections GapKids, babyGap, GapTeen, GapMaternity, GapBody et GapFit. La marque offre également à ses clients économes des collections exclusives à ses magasins Gap Entrepôt. Gap est la marque homonyme du principal détaillant mondial, Gap Inc. ( GPS à la bourse de New York), qui détient entre autres les marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gapinc.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56591c03-1492-46b4-9cce-930d2700024b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66a05083-763c-4213-96eb-53bd8d2af97f