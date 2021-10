English French

Sword Group | Résultats du 3ème trimestre 2021 | Surperformance en termes de Croissance



Chiffre d’Affaires Consolidé : 55,9 M€

Croissance Organique : + 23,0 %

Rentabilité (Marge d’EBITDA) hors périmètre acquis : 13,4 %

RÉSULTATS

COMPTES DU 3ÈME TRIMESTRE 2021

Q3 M€ 2021 (1) 2021 hors acquisition (2) 2020 (3) Chiffre d’affaires 55,9 51,4 41,8 EBITDA 7,2 6,9 5,5 Rentabilité 12,8 % 13,4 % 13,1 %



Croissance organique à périmètre et taux de change constants : + 23,0 %



30 SEPTEMBRE 2021

Chiffre d’Affaires Consolidé : 154,9 M€

Croissance Organique : + 21,6 %

Rentabilité (marge d’EBITDA) hors périmètre acquis : 13,3 %



COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2021





YTD 30 SEPTEMBRE M€ 2021 (1) 2021 hors acquisition (2) 2020 (3) Chiffre d’affaires 154,9 150,4 123,6 EBITDA 20,3 20,0 16,2 Rentabilité 13,1 % 13,3 % 13,1 %





Croissance organique à périmètre et taux de change constants : + 21,6 %



(1) chiffres non audités - (2) hors acquisition 2021 - (3) chiffre d’affaires hors périmètre cédé (France).





ANALYSES

En termes cumulés à fin septembre (YTD), la croissance organique à périmètre et taux de change constants est de + 21,6 % et se répartit comme suit :

- Software : + 26,4 %

- Services : + 21,1 %

La division Software bénéficie de l’effet « rattrapage » par rapport à l’année 2020 du fait de son modèle « licensing ». De nombreux projets avaient alors été décalés.

La division Services bénéficie de l’effet « croissance embarquée ». Elle peut de fait confirmer son business plan basé sur une croissance à deux chiffres jusqu’en 2025.





FAITS MARQUANTS SUR LE TRIMESTRE

Sword GRC a été nommé « Leader Technologique » dans la matrice SPARK de Quadrant Knowledge Solutions pour les plateformes GRC 2021.

Une nouvelle société a fait son entrée dans la division Services en Suisse : la société AiM.

Une première signature en Espagne avec l’EUIPO qui accélérera la présence du Groupe dans ce pays.

Le plan R&D de la division Software - Sword GRC est en ligne avec les objectifs.

Le développement de la division Services aux Etats-Unis se poursuit au-delà des prévisions.



PERSPECTIVES 2021

Le Groupe surperformera en 2021 par rapport à ses objectifs budgétés.



Agenda

25/01/22 : Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2021

10/03/22 : Réunion de présentation des Résultats Annuels 2021

A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 000+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu







