LUMIBIRD LUMIBIRD MAINTIENT UNE CROISSANCE PRO FORMA A 2 CHIFFRES AU 3E TRIMESTRE

Lannion, le 25/10/2021 – 17h45

LUMIBIRD MAINTIENT UNE CROISSANCE PRO FORMA1 A 2 CHIFFRES AU 3e TRIMESTRE

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre une croissance de 43% de son chiffre d’affaires consolidé publié sur les 9 premiers mois de 2021, à 112,6 M€. En pro-forma1 la croissance sur la base du nouveau périmètre se poursuit au même rythme qu’au 1er semestre, à +13% (+15% à taux de change constant). Le chiffre d’affaires annuel 2021 est attendu en ligne avec le consensus.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2021 2020 Variation publiée pro forma 2020 1 Variation pro forma 1 Premier trimestre 33,8 21,9 +54% 32,7 +3,2% Deuxième trimestre 41,7 23,9 +75% 33,8 +23% Troisième trimestre 37,2 32,7 +13% 32,8 +13% Neuf mois 112,6 78,5 +43% 99,4 +13% dont Photonique 52,6 44,4 +19% 44,4 +19% Médical 60,0 34,1 +76% 55,0 +9%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD sur les 9 premiers mois 2021 s’élève à 112,6 M€, en hausse de 43% en données publiées et +13% en pro forma, intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d’Ellex. La variation à taux de change constant est de +15%, après neutralisation d’effets de change négatif liés au dollar US pour 1,7 M€. La dynamique de croissance du Groupe se maintient sur ses deux divisions, avec une croissance plus marquée en Photonique au 3e trimestre.

Sur la division Photonique, les activités Industriel et Scientifique accélèrent leur progression (+43% à 25,4 M€ sur 9 mois), toujours portées par les activités OEM sur les applications écrans plats et médicales, ainsi que par les ventes de diodes laser. L’activité Lidar, freinée par des retards techniques sur les systèmes Lidar au 1er semestre, réduit son retard avec un chiffre d’affaires de 12,7 M€ à fin septembre (-8%). La reprise des ventes de systèmes Lidar devrait se poursuivre au 4e trimestre avec un chiffre d’affaires sur le segment Lidar attendu en croissance sur l’ensemble de l’année. L’activité Défense/Spatial est en croissance de +14% sur 9 mois, à 14,5 M€, avec des ventes stables sur le programme MégaJoule et une dynamique toujours forte sur les nouveaux programmes civils et militaires.

La division Médical affiche sur 9 mois une croissance de +76% en données publiées et de +9% en pro forma (+11% à taux de change constant). Sous l’effet des synergies commerciales favorisant les ventes croisées des gammes Quantel Medical, Optotek et Ellex dans toutes les filiales du Groupe, le carnet de commande laisse augurer d’un fort niveau d’activité au 4e trimestre.

Avec un 4e trimestre toujours très actif, attendu proche du T4 2020, LUMIBIRD prévoit un chiffre d’affaires annuel en ligne avec le consensus de marché. Le Groupe confirme ainsi ses objectifs d’un doublement de son chiffre d’affaires publié entre 2020 et 2023 sous l’effet de la croissance organique et externe, et d’une marge d’EBE2 en croissance dans une fourchette de 20 à 25% à partir de 2021.

LUMIBIRD continue de travailler à la réalisation des deux projets de croissance externe dans le domaine Défense/Spatial : SAAB, initié en mars 2021, et CILAS, démarré plus récemment.

Prochaines informations :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021, le 24 janvier 2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

1 en intégrant au 1er janvier 2020 les acquisitions de l’année 2020 (Ellex et Esmed)

2 L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

